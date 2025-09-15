65.9 লাখ টকা মূল্যত ভাৰতত কিয়াই মুকলি কৰিলে 2025 চনৰ Kia EV6

65.9 লাখ টকা মূল্যত ভাৰতত কিয়াই মুকলি কৰিলে 2025 চনৰ Kia EV6
কিয়াই ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে 2025 চনৰ Kia EV6 । এই ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীখনৰ মূল্য 65.9 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম) ।
হায়দৰাবাদ: দক্ষিণ কোৰিয়াৰ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী কিয়াই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে 2025 বৰ্ষৰ Kia EV6 । কোম্পানীটোৱে এই ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীখন 65.9 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে । এই ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীখনৰ প্ৰি-ফেচলিফ্ট মডেল দুটা ভেৰিয়েণ্টত বিক্ৰী হৈছিল - GT-Line আৰু GT-Line AWD, যাৰ মূল্য আছিল ক্ৰমে 60.9 লাখ আৰু 65.7 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) । একে সময়তে কোম্পানীটোৱে 2025 চনৰ মডেলটো কেৱল জিটি লাইন এডব্লিউডি ভেৰিয়েণ্টতহে মুকলি কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে 2025 চনৰ Kia EV6 ক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত মবিলিটি গ্ল’বেল অটো এক্সপ’ 2025 ত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল । এই নতুন মডেলটোৱে Hyundai Ioniq 5, BYD Sealion 7, BMW iX1, Mercedes-Benz EQA আৰু Volvo C40 Recharge ক তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ৷
2025 বৰ্ষৰ Kia EV6 ডিজাইন
ইয়াত উপলব্ধ ডিজাইন আপডেটৰ কথা ক’বলৈ গ’লে নতুন 2025 বৰ্ষৰ Kia EV6 ৰ ডিজাইন আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে । গাড়ীখনৰ সন্মুখৰ ক্লাছিক হেডলাইটৰ ঠাইত এতিয়া এল ই ডি ডি আৰ এল আৰু হেডলেম্প ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে কিয়া ই ভি 3 আৰু কিয়া ই ভি 4 কনচেপ্ট মডেলৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে ।
চাইড প্ৰফাইলৰ কথা ক’বলৈ গ’লে 2025 বৰ্ষৰ Kia EV6 ফেচলিফ্টত 19 ইঞ্চিৰ ক’লা আৰু বগা এৰো এলয় চকা আছে । পিছফালে টেইলএম্প হিচাপে অনুভূমিক এল ই ডি ষ্ট্ৰিপ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
2025 বৰ্ষৰ Kia EV6 ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ
নতুন EV6 ৰ ইণ্টেৰিয়ৰৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, এটা নতুন ডুৱেল 12.3 ইঞ্চি কাৰ্ভড পেনোৰামিক ডিছপ্লে এটা উল্লেখযোগ্য উন্নীতকৰণ হিচাপে দিয়া হৈছে, য’ত ড্ৰাইভাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ আৰু ইনফ’টেইনমেণ্ট টাচস্ক্ৰীণ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও এই নতুন মডেলত এণ্ড্ৰইড অটো আৰু এপল কাৰপ্লেৰ বাবে বেতাঁৰ সংযোগৰ বৈশিষ্ট্য আছে । দুটা স্প’কযুক্ত ডি কাট ষ্টিয়াৰিং হুইলত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ সংযোজন কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ড্ৰাইভাৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাবি অবিহনে 2025 বৰ্ষৰ Kia EV6 ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব ।
2025 বৰ্ষৰ Kia EV6 ৰ বৈশিষ্ট্য
নতুন 2025 বৰ্ষৰ Kia EV6 ত উপলব্ধ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে ক’বলৈ গ’লে, অ’টিএ উন্নীতকৰণৰ লগে লগে ইয়াত নেভিগেচন আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্ট্ৰ’ল ছিষ্টেম দুয়োটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব । ডিজিটেল ৰিয়াৰভিউ মিৰ’ৰ, উন্নত 12 ইঞ্চি হেডছ-আপ ডিছপ্লে আৰু অগমেণ্টেড ৰিয়েলিটি নেভিগেচন চিষ্টেম কেবিনত আন আন উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে ।
2025 বৰ্ষৰ Kia EV6 ৰ স্পেচিফিকেশন
2025 বৰ্ষৰ Kia EV6 ত হুণ্ডাই মটৰ গ্ৰুপৰ 84 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিটো পূৰ্বৰ গাড়ীত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথম 77.4 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেক । এই বেটাৰীৰ বাবে গাড়ীখনৰ সৰ্বোচ্চ ৰেঞ্জ 663 কিলোমিটাৰ বুলি কোৱা হৈছে । নতুন বেটাৰীয়ে 350 কিলোৱাট ডিচি ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে, যিটো 18 মিনিটত 10 শতাংশৰ পৰা 80 শতাংশলৈকে চাৰ্জ কৰিব পৰা যায় ।
2025 বৰ্ষৰ Kia EV6 GT-LINE AW য়ে বৃদ্ধি পোৱা মূল্যত 320 বিএইচপি শক্তি আৰু 605 এনএম পিক টৰ্ক উৎপাদন কৰে । ইয়াৰ উপৰিও কিয়াই কয় যে তেওঁলোকে 2025 বৰ্ষৰ Kia EV6 ৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি-চেলেক্টিভ ডেম্পাৰ উন্নত কৰিছে যাতে ৰাইডৰ সময়ত আৰাম বৃদ্ধি পায়, মটৰৰ শব্দ হ্ৰাস পায় আৰু অতিৰিক্ত সুৰক্ষাৰ বাবে বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ উন্নত হয় ।
