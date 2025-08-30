হায়দৰাবাদ: বিলাসী গাড়ী নিৰ্মাতা বিএমডব্লিউ ইণ্ডিয়াই নিজৰ BMW X5 নতুন বৈশিষ্ট্যৰে আপডেট কৰি নতুন মূল্যত মুকলি কৰিছে । কোম্পানীটোৱে নিজৰ চাৰিওটা ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 2.5 লাখ টকা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে নতুন BMW X5 ৰ মূল্য এতিয়া প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ পৰা 1.15 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
উল্লেখ্য যে, কোম্পানীটোৱে ইয়াৰ পূৰ্বে 97.80 লাখ টকাৰ পৰা 1.125 কোটি টকালৈ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও বিএমডব্লিউ ইণ্ডিয়াই ইয়াৰ পূৰ্বে উপলব্ধ এম স্প’ৰ্ট ভেৰিয়েণ্টৰ ঠাইত আৰু অধিক স্প’ৰ্টী দেখা এম স্প’ৰ্ট প্ৰ’ ভেৰিয়েণ্টৰ সৈতে সলনি কৰিছে ।
2025 চনৰ BMW X5 ৰ বৈশিষ্ট্য
নতুন BMW X5 ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উন্নীতকৰণটো হ’ল যে কোম্পানীয়ে এই গাড়ীখনত এয়াৰ ছাচপেনচন ব্যৱহাৰ কৰিছে, যিখন গাড়ী আগতে কেৱল হাই-স্পেক ভেৰিয়েণ্টতহে উপলব্ধ আছিল, কিন্তু এতিয়া ইয়াক সমগ্ৰ ৰেঞ্জতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও BMW এ সকলো BMW X5 ভেৰিয়েন্টতে xOffroad পেকেজ সংযোগ কৰিছে, যিয়ে চেণ্টাৰ কনছ’লত ৰকাৰ চুইচৰ জৰিয়তে চাৰিটা অফ-ৰোড ড্ৰাইভিং মোড প্ৰদান কৰে, য’ত xSand, xRocks, xGravel আৰু xSnow অন্তৰ্ভুক্ত ।
2025 চনৰ BMW X5 M Sport Pro ৰ পাৰ্থক্য
ষ্টেণ্ডাৰ্ড BMW X5 ৰ তুলনাত নতুন M Sport Pro ভেৰিয়েন্টসমূহ বাহিৰৰ আৰু ভিতৰৰ পৰা পৃথক দেখা যায় আৰু লগতে অধিক বৈশিষ্ট্যও পায় । এই ভেৰিয়েন্টটোৱে বাহিৰৰ ফালে M-নিৰ্দিষ্ট ডিজাইন পৰিৱৰ্তন পায়, ভেণ্টিলেটেড ফ্ৰন্ট চিট আৰু হেড-আপ ডিছপ্লেৰ দৰে বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে । ইয়াৰ উপৰিও ব্লেক আউট ইলুমিনেটেড গ্ৰীল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
গাড়ীখনে এম স্প’ৰ্ট এক্সজেষ্ট পাইপ আৰু ছাদৰ ৰেলৰ সৈতে এম স্প’ৰ্ট এৰো পেকেজ লাভ কৰিছে, য’ত সন্মুখৰ স্প্লিটাৰ, চাইড স্কাৰ্ট আৰু পিছফালৰ ডিফ্য়ুজাৰ আছে । উচ্চ ভেৰিয়েন্টসমূহে বিভিন্ন 21 ইঞ্চিৰ এলয় হুইল, এম স্প’ৰ্ট ডিফাৰেন্সিয়েল আৰু ৰঙা ব্ৰেক কেলিপাৰ লাভ কৰে । নতুন বিএমডব্লিউ এক্স5 ব্ৰুকলিন গ্ৰে, কাৰ্বন ব্লেক, মিনাৰেল হোৱাইট, স্কাইস্ক্ৰেপাৰ গ্ৰে, টাঞ্জানাইট ব্লু আৰু ব্লেক চেফায়াৰ ৰঙৰ বিকল্পত আগবঢ়োৱা হৈছে ।
ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰৰ কথা ক’বলৈ গ’লে নতুন বিএমডব্লিউ X5 এম স্প’ৰ্ট প্ৰ’ ভেৰিয়েণ্টটো ডুৱেল টোন টাৰ্টুফো (চেডেল-ব্ৰাউন) আৰু ক’লা ৰঙৰ বা বগা আৰু ক’লা ৰঙত উপলব্ধ কৰিব পাৰি। ষ্টেণ্ডাৰ্ড বিএমডব্লিউ X5 ত ডেকোৰেটিভ চিলাই আৰু কন্যাক শ্বেডৰ সৈতে ছিদ্ৰযুক্ত চেন্সাফিন আপহলষ্টৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
2025 চনৰ BMW X5 মূল্য
ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰাৰ দৰে BMW X5 ৰ মূল্য 2.5 লাখ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে, শীৰ্ষ স্পেক ডিজেল BMW xDrive30d M Sport Pro ৰ মূল্য 1.15 কোটি টকা ।
|2025 BMW X5 Variant Wise Price (in Rs)
|ভেৰিয়েণ্ট
|নতুন দাম
|পুৰণি দাম
|দামৰ পাৰ্থক্য
|xDrive40i
|1.003 কোটি টকা
|97.80 লাখ টকা
|2.5 লাখ টকা
|xDrive40i M Sport Pro
|1.13 কোটি টকা
|1.105 কোটি টকা
|2.5 লাখ টকা
|xDrive30d
|1.023 কোটি টকা
|99.80 লাখ
|2.5 লাখ টকা
|xDrive30d M Sport Pro
|1.15 কোটি টকা
|1.125 কোটি টকা
|2.5 লাখ টকা
2025 চনৰ BMW X5 ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
যান্ত্ৰিকভাৱে এই গাড়ীখনত কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই । 2025 চনৰ নতুন BMW X5 xDrive40i ত আছে 3.0 লিটাৰৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিন, যিয়ে 376 বিএইচপি শক্তি আৰু 520 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । একে সময়তে ইয়াৰ xDrive30d য়ে 3.0 লিটাৰৰ ডিজেল ইঞ্জিন লাভ কৰে, যিয়ে 282 বিএইচপি শক্তি আৰু 650 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে ।
এই দুয়োটা ইঞ্জিন বিকল্প 8 স্পীড অটোমেটিক ট্ৰেন্সমিছনৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে, যিয়ে চাৰিওটা চকালৈ শক্তি প্ৰেৰণ কৰে । এই ইঞ্জিন বিকল্পসমূহৰ সৈতে এটা 48V মাইল্ড-হাইব্ৰিড ছিষ্টেমও উপলব্ধ, যিয়ে 12 বিএইচপি শক্তি আৰু 200Nm পৰ্যন্ত টৰ্ক প্ৰদান কৰে ।
