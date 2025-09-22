ETV Bharat / state

সোণাপুৰৰ কমাৰকুছিয়েই হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ শেষ ঠিকনা, যোৰহাটলৈ নিয়া হ'ব চিতা ভস্ম

সোণাপুৰত হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া । যোৰহাটত স্থাপন হ'ব দ্বিতীয়টো সমাধিক্ষেত্র । কেবিনেট সিদ্ধান্ত ।

Zubeen Garg
সোণাপুৰৰ কমাৰকুছিত হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া । (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2025 at 12:13 AM IST

7 Min Read
গুৱাহাটী : অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু সমাধিক্ষেত্ৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত দেওবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠকত জুবিন গাৰ্গৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু সমাধিক্ষেত্ৰৰ প্ৰসংগত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "সোমবাৰেও অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত ৰখা হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ । ২৩ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শেষকৃত্যৰ অনুষ্ঠান । যাৰ বাবে ২৩ তাৰিখলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰাজ্যিক শোক ।''

''শেষকৃত্যৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে দুটা স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল । জ্যোতি-বিষ্ণুৰ তেজপুৰত আৰু ভূপেন হাজৰিকা গুৱাহাটীত সমাধিক্ষেত্র থকাৰ বাবে যোৰহাটত জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্র স্থাপনৰ বিষয়ে চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল । অসম সাহিত্য সভা, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল চৰকাৰে । অসম সাহিত্য সভাই এই সিদ্ধান্তলৈ সমৰ্থন জনাইছিল । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ সৈতে এই বিষয়ত আলোচনা কৰিছিল ।'' মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় ।

''পৰিয়ালে যোৰহাটৰ পৰিৱৰ্তে গুৱাহাটীৰ কাষতে জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি হোৱাটো বিচাৰিছিল । পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে যোৰহাটলৈ যোৱাত অসুবিধা হোৱাত যোৰহাটলৈ যাব নোৱাৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে । অসম চৰকাৰেও আজি এই বিষয়ে পৰিয়ালৰ সৈতে আলোচনা কৰে । পৰিয়ালে আজি ৰাজ্য চৰকাৰকো গুৱাহাটীৰ আশা-পাশে জুবিনৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।" তেওঁ কয় ।

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সহাৰি জনাই খানাপাৰাৰ পৰা ৭ কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ দিছাং ৰিজ’ৰ্টৰ সমীপত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে কমাৰকুছি গাঁৱৰ হাতীমুৰাত অসম চৰকাৰে ১০ বিঘা মাটিৰ সন্ধান লাভ কৰে । এই ভূমিত এখন সৰু নাৰ্চাৰী আৰু এখন শ্মশানো আছে । স্থানীয় ৰাইজে স্ব-ইচ্ছাৰেই সেই ভূমি এৰি দিছে ।''

''অম্বৰিশ হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী পুষ্পেন্দু বৰায়ো এডুখৰ মাটি জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিৰ বাবে এৰি দিব । ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি ৫.৫ বিঘা মাটিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । যোৰহাটৰ পৰাও জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিৰ যথেষ্ট দাবী আহি থকাৰ বাবে আজি পুনৰ এবাৰ মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, বিমল বড়া আৰু কেশৱ মহন্তই পৰিয়ালক আকৌ এবাৰ সাক্ষাত কৰে । পৰিয়ালে জুবিন গাৰ্গে অধিক সময় গুৱাহাটীতে কটোৱাৰ লগতে গুৱাহাটীতে তেওঁৰ ঘৰ থকাৰ বাবে আৰু দেউতাকৰ অসুস্থতাৰ কথা অৱগত কৰি সোণাপুৰৰ দিছাং ৰিজ’ৰ্টৰ কাষৰ ভূমিতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।'' তেওঁ কয় ।

''জুবিন গাৰ্গ চৰকাৰী ব্যক্তি নহয়, চৰকাৰী মন্ত্ৰী, বিষয়া নহয় । জুবিন গাৰ্গ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ সন্দৰ্ভত পত্নী বা পৰিয়ালেহে নিৰ্দেশ দিব । চৰকাৰে পৰামৰ্শহে দিব পাৰিব, সিদ্ধান্ত পৰিয়ালে গ্ৰহণ কৰিব । জুবিন গাৰ্গক সন্মান জনাই তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ স্থানতে নিৰ্মাণ কৰিব সমাধিক্ষেত্ৰ ।'' তেওঁ কয় ।

''জুবিন গাৰ্গৰ ভস্ম কঢ়িয়াই নিয়া হ’ব যোৰহাটলৈ, যোৰহাটতো নিৰ্মাণ কৰা হ’ব আন এটা সমাধিক্ষেত্র । যোৰহাটৰ ৰাইজৰ আৱেগৰ প্ৰতি সন্মান জনাই চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।'' তেওঁ কয় ।

''যোৰহাটলৈ জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বাধা আছে । ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ যোৰহাটলৈ নিব পৰা অৱস্থাত নাই । যোৰহাটৰ ৰাইজক আৱেগক সন্মান জনাই জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ যোৰহাটলৈ নিব নোৱাৰাৰ বাবে যোৰহাটবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছো । ২৩ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ৮ বজাত জুবিনৰ পাৰ্থিব শৰীৰ লৈ যোৱা হ’ব অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ স্থানলৈ । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতেই এই স্থান হোৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ২৩ তাৰিখৰ দিনৰ ২ বজালৈকে চলিবলৈ দিয়া নহ'ব ট্ৰাক । শেষকৃত্য অনুষ্ঠানলৈ পৰিয়ালৰ সদস্য, একান্ত ঘনিষ্ঠ, সাংবাদিক আদিকহে যাবলৈ আহ্বান জনাইছো । বাকী ৰাইজে সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ পৰৱৰ্তী সময়ত যাবলৈ পাৰিব ।" তেওঁ কয় ।

ইফালে সৰুসজাইত ভি আই পি সংস্কৃতিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "সৰুসজাইত মন্ত্রী-বিধায়কে পিছফালেদি গৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । যিটো ভাল হোৱা নাই । কাৰোবাৰ ইচ্ছা থাকিলে শাৰী পাতি গৈ জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰে । ৰাইজৰ বাবে এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান । এইখিনি সময়ত ভি আই পি কালচাৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগে । মই মুখ্য সচিবক এই ক্ষেত্রত নিৰ্দেশ দিছো ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "ছিংগাপুৰ হাই কমিছনে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰেৰণ কৰিছে । মৃত্যুৰ চাৰ্টিফিকেটত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ কাৰণ পানীত ডুব যোৱা বুলি উল্লেখ আছে । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ বাবে ছিংগাপুৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে মুখ্য সচিবে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে ।"

Zubeen Garg
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চাৰ্টিফিকেটত (ETV Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘কাইলৈ চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু স্কুল খোলা থাকিব । কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য দিনা চৰকাৰী চাকৰিয়াল আৰু শিক্ষাৰ্থীক শেষকৃত্য চাবলৈ সুবিধা কৰি দিয়া হ’ব । যাৰ বাবে চৰকাৰী বন্ধ থাকিব ।"

  • কেবিনেটৰ আন সিদ্ধান্তসমূহ :

১. কেবিনেটে ২৬০ কোটি টকাৰ বায়েৰে সোণাপুৰত দশম অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ন স্থাপনত (প্রথম পর্যায়) প্রশাসনিক অনুমোদন জনায় ।

২. কেবিনেটে গুৱাহাটীত নির্মিয়মান ৫০০০ খন আসনযুক্ত জ্যোতি-বিষ্ণু প্রেক্ষাগৃহৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ সমিতিৰ হাতত ন্যস্ত কৰাত অনুমোদন জনায় । প্ৰেক্ষাগৃহৰ নিয়মীয়া চোৱাচিতাৰ কাম লোকনিৰ্মাণ (ভবন) বিভাগে অব্যাহত ৰাখিব ।

৩. অসম বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আৰু পৰিৱেশ পৰিষদৰ জৰিয়তে নিয়োজিত ৬৫ গৰাকী বিজ্ঞান আৰু গণিত সহায়কৰ পাৰিতোষিক বৃদ্ধি, ছুটীৰ প্ৰাপ্যতা বৃদ্ধি আৰু বাৰ্ষিক মূল্যায়ন আৰ্হি গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক কেবিনেটে যাবতীয় অনুমোদন জনায় ।

৪. বিজ্ঞান আৰু গণিত সহায়কসকলক ১২.৭ শতাংশ চি পি এফসহ মাহিলী ৩৪,৮০০ টকাৰ পাৰিশ্ৰমিক প্ৰদানত অনুমোদন জনোৱা হয় । ইয়াৰ উপৰি তেওঁলোকে ৫ শতাংশ বার্ষিক ইনক্রিমেণ্ট (বার্ষিক মূল্যায়ন প্ৰতিবেদনৰ মূল্যায়নৰ জৰিয়তে) লাভ কৰাৰ লগতে আকস্মিক আৰু প্ৰসূতিকালীন ছুটীৰ প্ৰাপ্যতাৰ বিষয়ো বিবেচনা কৰা হ'ব । তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্রী লোকসেৱক আৰোগ্য যোজনাৰ সুবিধাও লাভ কৰিব ।

৫. অসম লোকসেৱা আয়োগে দ্বিভাষিক ধৰণত অৰ্থাৎ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া উভয় ভাষাৰ প্ৰশ্নকাকতেৰে
সংযুক্ত প্রতিযোগিতামূলক (প্ৰাৰম্ভিক) পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাত ৰাজ্যিক কেবিনেটে অনুমোদন জনায়, যাতে বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চল আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সহায়ক হয় ।

উল্লেখযোগ্য যে, অসম লোকসেৱা আয়োগে সংযুক্ত প্রতিযোগিতামূলক (মূল) পৰীক্ষা ইতিমধ্যে দ্বিভাষিক ধৰণত, অর্থাৎ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া ভাষাত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । অৱশ্যে General Studies Paper-II 'Comprehension' অংশৰ অধীনত থকা প্রশ্নসমূহ কেৱল ইংৰাজী ভাষাতহে থাকিব ।

৬. শাৰদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে অসম চাহ নিগমৰ অধীনৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক ২০ শতাংশ বোনাছ দিয়াৰ সিদ্ধান্তও আজিৰ কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰে।

