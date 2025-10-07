দাদাৰ লগত কি হ'ল, সঁচা ঘটনাটো আমাক লাগে: পামী বৰঠাকুৰ
পামী বৰঠাকুৰে কিয় লিখিলে ফেচবুক প'ষ্ট ? ন্যায় সন্দৰ্ভত কি কয় জুবিন গাৰ্গৰ মৰমৰ ভগ্নী পামীয়ে ?
Published : October 7, 2025 at 8:56 PM IST
গুৱাহাটী: মহান শিল্পী, যুগদ্ৰষ্টা জুবিন গাৰ্গ বিয়োগৰ শোকৰ সাগৰত বুৰ গৈ আছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া । শোকত মৰ্মাহত পৰিয়ালবৰ্গ । মৰমৰ ককায়েকক হেৰুৱাৰ বেদনাই দহিছে জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰক । মৃত্যুৰ ৰহস্যই মনত হোন্দোলনি তুলিছে পামীৰ । মনত হেজাৰ বেদনা ৰাখিও দৈনন্দিন জীৱন আগবাঢ়িছে যদিও সোমবাৰে সামাজিক মাধ্যমত এক বিশেষ প'ষ্ট কৰিছিল পামী বৰঠাকুৰে ।
ইয়াৰ পাছতে মঙলবাৰে #JusticeForZubeenGarg লিখি কৰা প'ষ্টটোৰ সন্দৰ্ভত পামীয়ে কয়, "প'ষ্টটো দিছোঁ এইটো কাৰণত, এইটো এটা আবেগিক সময়, কিবা এটা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ ৰাইজক । ৰাইজৰ সহযোগ লাগিব আমাক, সেইবাবেই অতি সহজকৈ সামাজিক মাধ্যমত মনৰ কথাখিনি কৈছোঁ । ৰাইজৰ মনোবলেই আমাৰ সহায় হ'ব । ৰাইজ যাতে ভাগি নপৰে, আমি যাতে ভাগি নপৰোঁ । ন্যায়টো আমাক লাগে । দাদাৰ লগত কি হ'ল, সঁচা ঘটনাটো আমাক লাগে । ছিংগাপুৰত থকা প্ৰবাসী অসমীয়াসকল আহক, কথাখিনি কওক, আমি জানিব লাগে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"কোনো ক'তো লুকাই থাকিলে নহ'ব । কথাবোৰ বেলেগ বেলেগ এংগেলত টানি থাকিলেও নহ'ব, যি সেইটো কওক । যিটো সত্য সেইটো কওক, যি দেখিছে সত্য, সেইটো কওক, যাতে দাদাই ন্যায় পায় । আমি অন্ধকাৰত ৰাখিব নোৱাৰোঁ । সেই বাবে প'ষ্টটো দিছিলোঁ ।"
তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য :
এই সন্দৰ্ভত পামীয়ে কয়, "তদন্তত তেওঁলোকৰ যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় আমাক যোগাযোগ কৰে । সুন্দৰ আৰু পৰিকল্পিতভাৱে তদন্ত চলাই আছে । আমি বিচাৰিছোঁ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অকণমান খৰতকীয়া হওঁক, তেতিয়া আমিও সোনকালে ন্যায় পাম । সকলোৱে জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পোৱাক লৈ ফ'কাছ কৰক । পৰিয়াল, দাদৰ লগত কাম কৰা দল সকলোৱে মিলি দাদাৰ আধৰুৱা কাম আৰু সপোনবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ।"