জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি বিশ্বমানৰ আৰু সৰ্বোত্তম হ'ব লাগিব: আছু

সোণাপুৰৰ কমাৰকুছিৰ হাতীমূৰাত জুবিন গাৰ্গৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব । সেই স্থানতে হ'ব সমাধিস্থল ।

Zubeen Garg last journey
জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি বিশ্বমানৰ কৰাৰ দাবী আছুৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2025 at 2:38 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী সোণাপুৰৰ কমাৰকুছিৰ হাতীমূৰাতে হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য আৰু সমাধিস্থল । জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ সেউজ সংকেতৰ পিছতে অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে হাতীমূৰাৰ উক্ত স্থান সাজু কৰিছে ।

যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ শেষকৃত্য অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে প্ৰশাসনে । তাৰ মাজতে সোমবাৰে পুৱাই উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, ডাঃ ৰণোজ পেগু আৰু আছুৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব ।

প্ৰস্তুতিৰ বুজ লৈ আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "আছুৱে প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আহিছিল যে পৰিয়ালৰ লোকে য'ত শেষকৃত্যৰ স্থান বিচাৰে তাতে হ'ব লাগে । আমি পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ যাওঁতে পৰিয়ালে এটা কথাই কৈছিল শেষকৃত্যৰ স্থান পৰিয়ালে গুৱাহাটী বা ইয়াৰ আশে পাশে বিচাৰে । কিয়নো জুবিন গাৰ্গৰ পিতৃ অসুস্থ । পৰিয়ালৰ এই মতটোকে আমি অসম চৰকাৰক জনাইছিলোঁ । কালি পৰিয়ালৰ লোকে এই কথা মন্ত্ৰীসকলক জনাইছিল । আমি বিচাৰিছো ইয়াৰে সমাধিস্থল আৰু যোৰহাটৰ সমাধিস্থল দুয়োটাই বিশ্বমানৰ হ'ব লাগে । পৃথিৱীৰ যিকোনো মানুহে যাতে এই সমাধিস্থলত উপস্থিত হৈ জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিৰাজি উপলব্ধি কৰি পাৰে । সেই ধৰণে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছো ।"

মুখ্য উপদেষ্টাৰ সুৰতে সুৰ মিলাই সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা স্থান পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰস্তুতিৰ বুজ লওঁ । আমি প্ৰথমৰ পৰা কৈ আহিছোঁ তেওঁৰ শেষকৃত্য আৰু সমাধি সৰ্বত্তোম আৰু বিশ্বমানৰ হ'ব লাগিব । তেওঁৰ বহল পৰিসৰ ইয়াত আহি উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব । শেষকৃত্য আৰু সমাধি কত হ'ব আছুৱে কেতিয়াও নিজৰ অভিমত প্ৰকাশ কৰা নাই । পৰিয়ালে যি বিচাৰে তাকে আমি চৰকাৰৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছোঁ । আজি আমি প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শেষকৃত্যৰ স্থান আৰু সমাধিৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰিলো । সমাধি ঠেক ঠুক যাতে নহয় কাৰণ তেওঁ কেতিয়াও ঠেক মনৰ নাছিল বহল মনৰ আছিল । মনৰ ধনী আছিল । তেওঁৰ পৰিসৰ প্ৰতিফলিত হ'ব পৰা ধৰণৰ সমাধিস্থল হ'ব লাগে ।"

আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে কয়, "আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য ক'ত হব আৰু কিদৰে প্ৰস্তুতি চলিছে তাৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছো । চৰকাৰলৈ এটাই আহ্বান জাতিটোৰ হৃদয়ৰ শিল্পী আছিল জুবিন গাৰ্গ । আত্মা সদৃশ আছিল । সেই গৰাকী ব্যক্তিৰ জীয়া উপলব্ধিৰ সৈতে যাতে সমাধিস্থলত আহি মানুহে তেওঁক সোঁৱৰণ কৰিব পাৰে ।" ইফালে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত ৰাইজক শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।

ZUBEEN GARG CREMATION SITEZUBEEN GARG DEATHAASUইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN GARG SAMADHI

