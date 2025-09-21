সৰুসজাইত সোমবাৰলৈ ৰখা হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ : ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক যাতে শেষশ্ৰদ্ধা জনাবলৈ সকলোৱে সুযোগ পাই তাৰ বাবে নিশাও খোলা থাকিব ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্প ।
Published : September 21, 2025 at 6:08 PM IST
গুৱাহাটী : অসমবাসীৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণ জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ ৰাজহুৱাভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে বৰ্তমান সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত ৰখা হৈছে । জনতাৰ শিল্পীগৰাকী আজি চিৰনিদ্ৰাত । সকলো ওলাই আহিছে শিল্পীগৰাকীক শেষবাৰৰ বাবে চাই শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ । সৰুসজাইৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্প এতিয়া জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে ।
লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শেষশ্ৰদ্ধা জনাবলৈ ভিৰ কৰিছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত । বিয়লি প্ৰায় ২.৪৫ বজাত সৰুসজাইলৈ অনা হয় জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ । জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গে ৰাইজক তেওঁলোকৰ মৰমৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি জুবিন গাৰ্গক সদায় এনেদৰে মৰম দি যাবলৈ আহ্বান জনায় । তাৰ পাছত আৰম্ভ হয় ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি পৰ্ব ।
উল্লেখ্য যে, যোৱা নিশাৰে পৰাই হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হৈছিল সৰুসজাইত । আজি পুৱাৰে পৰা এই সমাগম জনসমুদ্ৰলৈ পৰিণত হয় । এই ব্যাপক জনসমাগমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে । শনিবাৰে চৰকাৰীভাৱে দেওবাৰে পুৱা ৯ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৭ বজালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ সময়সীমা দিয়া হৈছিল; কিন্তু আজি পলম হোৱাৰ লগতে জনসমাগমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
More and more people wish to see our beloved Zubeen one last time, and we deeply understand these sentiments. Therefore, Bhogeswar Baruah Stadium will remain open throughout the night today for the public to pay their respects to Zubeen. Tomorrow also, the mortal remains of…— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 21, 2025
আজি বিয়লি এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । কেতিয়ালৈ সৰুসজাই ৰখা হ’ব জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ তথা কেতিয়ালৈ অনুৰাগীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ সুযোগ পাব সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সামাজিক মাধ্যম যোগে জনায় ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আমাৰ মৰমৰ জুবিনক শেষবাৰৰ বাবে চাবলৈ বহুতেই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এয়া স্বাভাৱিক । আমি সকলোৰে সেই আৱেগ-অনুভূতিক গভীৰভাৱে অনুধাৱন কৰিব পাৰিছোঁ । সেয়েহে আজি গোটেই নিশা সৰুসজাইৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ষ্টেডিয়াম খোলা থাকিব, যাতে আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিনক সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰে । কাইলৈও একেই উদ্দেশ্যৰে জুবিনৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ সৰুসজাইতে ৰখা হ’ব ।"
If there was one visual that captures the essence of the word “sea of humanity” - this would be it#BelovedZubeen pic.twitter.com/rLQvb7CazN— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 21, 2025
মুখ্যমন্ত্রীৰ ঘোষণা অনুসৰি আজি গোটেই নিশা খোলা থাকিব সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম । নিশাও গুণমুগ্ধই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰিব জুবিন গাৰ্গক । সেইদৰে সোমবাৰেও জনাব পাৰিব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । ইতিমধ্যে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা সৰুসজাইত বৰষুণৰ মাজতে শাৰী পাতি জনতাই মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে ।