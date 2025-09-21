ETV Bharat / state

সৰুসজাইত সোমবাৰলৈ ৰখা হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ : ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক যাতে শেষশ্ৰদ্ধা জনাবলৈ সকলোৱে সুযোগ পাই তাৰ বাবে নিশাও খোলা থাকিব ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্প ।

জনতাৰ শিল্পীক অন্তিম বিদায় দিবলৈ অনুৰাগীৰ ভিৰ
September 21, 2025

গুৱাহাটী : অসমবাসীৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণ জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ ৰাজহুৱাভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে বৰ্তমান সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত ৰখা হৈছে । জনতাৰ শিল্পীগৰাকী আজি চিৰনিদ্ৰাত । সকলো ওলাই আহিছে শিল্পীগৰাকীক শেষবাৰৰ বাবে চাই শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ । সৰুসজাইৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্প এতিয়া জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে ।

লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শেষশ্ৰদ্ধা জনাবলৈ ভিৰ কৰিছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত । বিয়লি প্ৰায় ২.৪৫ বজাত সৰুসজাইলৈ অনা হয় জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ । জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গে ৰাইজক তেওঁলোকৰ মৰমৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি জুবিন গাৰ্গক সদায় এনেদৰে মৰম দি যাবলৈ আহ্বান জনায় । তাৰ পাছত আৰম্ভ হয় ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি পৰ্ব ।

উল্লেখ্য যে, যোৱা নিশাৰে পৰাই হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হৈছিল সৰুসজাইত । আজি পুৱাৰে পৰা এই সমাগম জনসমুদ্ৰলৈ পৰিণত হয় । এই ব্যাপক জনসমাগমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে । শনিবাৰে চৰকাৰীভাৱে দেওবাৰে পুৱা ৯ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৭ বজালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ সময়সীমা দিয়া হৈছিল; কিন্তু আজি পলম হোৱাৰ লগতে জনসমাগমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

আজি বিয়লি এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । কেতিয়ালৈ সৰুসজাই ৰখা হ’ব জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ তথা কেতিয়ালৈ অনুৰাগীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ সুযোগ পাব সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সামাজিক মাধ্যম যোগে জনায় ।

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আমাৰ মৰমৰ জুবিনক শেষবাৰৰ বাবে চাবলৈ বহুতেই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এয়া স্বাভাৱিক । আমি সকলোৰে সেই আৱেগ-অনুভূতিক গভীৰভাৱে অনুধাৱন কৰিব পাৰিছোঁ । সেয়েহে আজি গোটেই নিশা সৰুসজাইৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ষ্টেডিয়াম খোলা থাকিব, যাতে আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিনক সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰে । কাইলৈও একেই উদ্দেশ্যৰে জুবিনৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ সৰুসজাইতে ৰখা হ’ব ।"

মুখ্যমন্ত্রীৰ ঘোষণা অনুসৰি আজি গোটেই নিশা খোলা থাকিব সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম । নিশাও গুণমুগ্ধই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰিব জুবিন গাৰ্গক । সেইদৰে সোমবাৰেও জনাব পাৰিব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । ইতিমধ্যে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা সৰুসজাইত বৰষুণৰ মাজতে শাৰী পাতি জনতাই মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে ।

