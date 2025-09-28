ETV Bharat / state

দ্বিতীয়দিনাও CID কাৰ্যালয়ত হাজিৰ শেখৰজ্যোতি-নিশিতা-অমৃতপ্ৰভা; কি ক'লে তিনি অভিযুক্তই ?

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত অভিযুক্ত শেখৰজ্যোতি গোস্বামী, নিশিতা গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্ত দ্বিতীয়দিনাও CID কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় ।

Zubeen Gargs death probe
দ্বিতীয়দিনাও CID কাৰ্যালয়ত হাজিৰ শেখৰজ্যোতি-নিশিতা-অমৃতপ্ৰভা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2025 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ৰহস্য উদ্ঘাটনৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে চি আই ডি আৰু বিশেষ তদন্তকাৰী দলে । ইতিমধ্যে অসমত থকা অভিযুক্ত আটাইকেইগৰাকীকে জেৰা কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বাসগৃহত অনুসন্ধান অভিযানো চলাইছে ।

ইফালে দ্বিতীয়দিনাও চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত জেৰাৰ বাবে উপস্থিত হয় ছিংগাপুৰৰ ঘটনাত উপস্থিত থকা জুবিন গাৰ্গৰ বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী, কণ্ঠশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ অনুষ্ঠানৰ আঁত ধৰোতা তথা অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামী । শনিবাৰে ১০ ঘণ্টীয়া জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হৈছিল আটাইকেইজনকে ।

দ্বিতীয়দিনাও CID কাৰ্যালয়ত হাজিৰ শেখৰজ্যোতি-নিশিতা-অমৃতপ্ৰভা (ETV Bharat Assam)

কিন্তু দেওবাৰে পুৱা তিনিও জেৰাৰ বাবে পুনৰ চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হয় । ইয়াৰ মাজতে চি আই ডি কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে তাত উপস্থিত থকা সাংবাদিকৰ মুখামুখি হয় তিনিওগৰাকী অভিযুক্ত । অৱশ্যে সময়ৰ দোহাই দি অমৃতপ্ৰভা মহন্তই সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন এৰাই চলে যদিও নিশিতা গোস্বামী আৰু শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে চমু মন্তব্য কৰে ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীয়ে কয়, "প্ৰথম কথা, কালি মোৰ ষ্টেটমেণ্ট লোৱা হৈছে । মই মোৰ ফালৰ পৰা পূৰা ছাপ'ৰ্ট দিছোঁ এছ আই টি টীম আৰু প্ৰশাসনক । মই বিচাৰোঁ শীঘ্ৰে যাতে দোষী কৰায়ত্ত হয় । জুবিনদাই যাতে জাষ্টিচ পায় । আৰু এইখিনিতে মই মিডিয়াৰ প্ৰতিগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি আছে জুবিনদাৰ কাৰণে । গতিকে আজি মোৰ কিছুমান ফৰ্মেলিটিজ আছে, মই কৰি লওঁ । তেওঁলোকক মই মোৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰোঁ ছাপ'ৰ্ট দিছোঁ ।"

আনহাতে, শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আপোনালোকে সোধা প্ৰতিটো প্ৰশ্ন, ৰাইজৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্ন প্ৰশাসনে আমাক সুধি আছে । এবাৰতে ঘপহকৈ ক'ব নোৱাৰি । ১২ ঘণ্টা, ১৫ ঘণ্টা আমাক জেৰা চলাইছে । আজি আকৌ মাতিছে, আমি আকৌ সহযোগ কৰিবলৈ আহিছোঁ । গোটেইকেইজনক মাতিছে । আৰু অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে, মোৰ জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে মোক যিমানবাৰ মাতিব, যেনেকৈ মাতিব, যি কাৰ্যতে মাতিব মই তেওঁলোকক পূৰ্ণ সহযোগিতা জনাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আপোনালোকৰ প্ৰতিটো উত্তৰ আপোনালোকে, অলপমান সময় দিয়ক, এতিয়া তদন্ত চলি আছে যিহেতু, তদন্তৰ কিছুমান তাগিদা থাকে, সকলো কথা মুকলিকৈ ক'লে হয়তো কোনোবা জাগাত তেওঁলোকৰ অসুবিধা হ'ব । ময়ো বিচাৰোঁ দাদাই... আপোনালোকে কোৱা প্ৰত্যেকটো কথা, ন্যায়... দাদা মোৰো দাদা, জানে আপোনালোকে । মোৰ দাদা হয়, ইমান বছৰে দেখিছে । দাদাই ন্যায় পোৱাটো মোৰ অন্তৰেদি, মোৰ আত্মায়ো বিচাৰে দাদাই ন্যায় পাওক । তাৰ বাবে মোৰ কৰিবলগীয়া যিখিন আছে তাৰে প্ৰশাসনক সহায় কৰিবলৈহে আহিছোঁ ।"

আনহাতে, গৰিমা গাৰ্গে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ প্ৰসংগত শেখৰজ্যোতিয়ে কয়, "মোৰ হাতত মোবাইল নাই, মোৰ মোবাইল চীজ কৰা হৈছে । সিমানখিনি মই গম নাপাওঁ, আপোনালোকৰ মুখেদিহে গম পাইছোঁ । আপোনালোকে গোটেইখিনি ভিডিঅ' দেখা পাইছে, প্ৰশাসনে তদন্ত কৰি আছে, ভাল এটা উচিত তদন্ত কৰি দিবই । অশেষ ভাল পাইছোঁ, বৌৱে দিছে । মই নিজে আজি যিটো জাগাত থিয় দি আছোঁ তাৰ পৰা আইন বিচাৰি যাব নোৱাৰোঁ । কিন্তু মই একেবাৰে আত্মাৰ পৰা কৈছোঁ দাদাই ন্যায় পোৱাটো মই অন্তৰেদি কামনা কৰোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :সাৰিব নোৱাৰিব শ্যামকানু, সিদ্ধাৰ্থ, চি আই ডিত এজাহাৰ দাখিল জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ
লগতে পঢ়ক :যোৰহাটত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ প্ৰস্তুতি, চিতাভস্মত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰিব ৰাইজে

For All Latest Updates

TAGGED:

ZUBEEN GARGS CID PROBEZUBEEN GARGS DEATH CASEজুবিন গাৰ্গইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN GARGS DEATH PROBE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.