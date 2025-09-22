ৰেম্ব', টিয়া মায়া আৰু ইকুৱে নয়নভৰি চালে প্ৰাণৰ প্ৰিয় গৰাকীক; জুবিন নাই- সিঁহতেও যেন বুজি উঠিছে

ৰেম্ব', টিয়া মায়া আৰু ইকুৱে নয়নভৰি চালে প্ৰাণৰ প্ৰিয় গৰাকীক; জুবিন নাই- সিঁহতেও যেন বুজি উঠিছে
লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক । ৰেম্ব', টিয়া মায়া আৰু ইকুৱে শেষবাৰৰ বাবে নয়নভৰি নিজৰ গৰাকীক ।
গুৱাহাটী : চৌদিশে মানুহ আৰু মানুহ । প্ৰাণৰো প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শেষৰ বাবে চাবলৈ কালিৰে পৰা অৰ্জুন ভোগেশ্বৰী বৰুৱা ষ্টেডিয়ামত জনশ্ৰোত বৈছে বহু অনুৰাগীৰ । সোমাৰেও পুৱাৰে পৰাও প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অনুৰাগী আহিছে ।
ভূটানৰ নৃপতিৰ বিশেষ প্ৰতিনিধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজনৈতিক নেতা-মন্ত্ৰী, শিল্পীৰ লগতে লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । বাদপৰি ৰোৱা নাই বিশেষভাৱে সক্ষম অনুৰাগীও ।
এই ভিৰৰ মাজতো কোনোৱে যদি হুইল চেয়াৰত আহি প্ৰাণৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । আকৌ কোনোবাই পেংলৈ আহিও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে জুবিন গাৰ্গক ।
সকলো আবেগিক হৈ পৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োফালে চাৰি-পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা গুণমুগ্ধই শাৰী পাতিছে ।
জুবিনৰ অতি মৰমৰ কুকুৰ চাৰিটা- ৰেম্ব', টিয়া, মায়া আৰু ইকুৱে শেষবাৰৰ বাবে জুবিনৰ নশ্বৰদেহ দৰ্শন কৰায় ।
It is often said that dogs are a man's best friend and if dogs love you, you are a great man- well for Iko, Diya, Rambo & Maya, Zubeen was their family and today as they bid a final farewell, they must have felt the same emotions which we are feeling now- Heartbroken. pic.twitter.com/687rU0fe7Z— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 22, 2025
কুকুৰ চাৰিটায়ো যে সিহঁতৰ মৰমৰ জুবিনক শয়ন শয্যাত চাব পৰা নাই ।
যেন তেওঁলোকেও বুজি পাইছে তেওঁলোকৰ মৰমৰ জুবিন আৰু নাই ।
এই দৃশ্য দেখি সকলোৰে চকু সেমেকি উঠিছে ।
ভূটানৰ নৃপতিৰ বিশেষ প্রতিনিধিয়ে জুবিনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে - "জুবিন ঐক্যৰ দূত । জুবিনৰ সংগীতে সীমাৰ পৰিধি ভাঙি দেশ তথা বিশ্বৰ অগণন লোকৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিছিল । ই ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হৈছে । চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ মহামান্য নৃপতিগৰাকীয়ে প্রিয় জুবিনৰ প্ৰতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ বিশেষ প্রতিনিধিক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু আজি তেখেতসকলে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন কৰে । জুবিন নামৰ সত্ত্বাটিৰ এই বিস্তৃতি সদায়ে এনেদৰেই প্ৰসাৰিত হৈ থাকিব ।"
Zubeen- A messenger of unity 🕊️— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 22, 2025
Zubeen's songs touched countless lives in India and beyond. This is reflected in how H.E The King of Bhutan sent a special representative to pay tributes to #BelovedZubeen.
He was truly a global phenomenon, gone too soon! 💔 pic.twitter.com/qS7Dw9EAKs
ডেৰশ কুৰি মালাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে প্ৰাণৰ শিল্পীক
শেষবাৰৰ বাবে কালিৰে পৰা সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে । ডেৰশ কুৰিতকৈ আধিক ফুলৰ মালাৰে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।
বিমান বন্দৰৰ পৰা প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ কঢ়িয়াই অনা বাহন আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ফুলোৰ যোগান ধৰিছে পৰিক্ষীত দাস নামৰ লোক এজনে ।
তেওঁ কয়, ''দেওবাৰে প্ৰিয় শিল্পীৰ নশ্বৰদেহ কঢ়িয়াই অনা বাহনখন আমাৰ দলটোৱে সজাইছিল । নাৰ্জি, ৰজনীগন্ধা আৰু জাৰবেৰাৰে সজোৱা হৈছিল বাহনখন । ৩০ কুৰি নাৰ্জী মালা, এহেজাৰ ৰজনী গন্ধাৰ মালা আৰু জাৰবেৰাৰ মালাৰে সজোৱা হৈছিল । ইয়াত পুষ্পাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবেও ফুলৰ যোগান ধৰিছো । তদুপৰি বিভিন্নজনে ফুলৰ মালা বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিছে । বৰ্তমানলৈ ডেশ কুৰিতকৈ অধিক মালা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।