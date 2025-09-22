ETV Bharat / state

ৰেম্ব', টিয়া মায়া আৰু ইকুৱে নয়নভৰি চালে প্ৰাণৰ প্ৰিয় গৰাকীক; জুবিন নাই- সিঁহতেও যেন বুজি উঠিছে

লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক । ৰেম্ব', টিয়া মায়া আৰু ইকুৱে শেষবাৰৰ বাবে নয়নভৰি নিজৰ গৰাকীক ।

মৰমৰ গৰাকীক শেষবাৰৰ বাবে চাবলৈ আহিল ৰেম্ব', টিয়া, মায়া আৰু ইকুৱে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2025 at 11:06 PM IST

গুৱাহাটী : চৌদিশে মানুহ আৰু মানুহ । প্ৰাণৰো প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শেষৰ বাবে চাবলৈ কালিৰে পৰা অৰ্জুন ভোগেশ্বৰী বৰুৱা ষ্টেডিয়ামত জনশ্ৰোত বৈছে বহু অনুৰাগীৰ । সোমাৰেও পুৱাৰে পৰাও প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অনুৰাগী আহিছে ।

ভূটানৰ নৃপতিৰ বিশেষ প্ৰতিনিধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজনৈতিক নেতা-মন্ত্ৰী, শিল্পীৰ লগতে লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । বাদপৰি ৰোৱা নাই বিশেষভাৱে সক্ষম অনুৰাগীও ।

এই ভিৰৰ মাজতো কোনোৱে যদি হুইল চেয়াৰত আহি প্ৰাণৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । আকৌ কোনোবাই পেংলৈ আহিও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে জুবিন গাৰ্গক ।

সকলো আবেগিক হৈ পৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োফালে চাৰি-পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা গুণমুগ্ধই শাৰী পাতিছে ।

ৰেম্ব', টিয়া, মায়া আৰু ইকুৱে শেষবাৰৰ বাবে নয়নভৰি চালে প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ গৰাকীক

জুবিনৰ অতি মৰমৰ কুকুৰ চাৰিটা- ৰেম্ব', টিয়া, মায়া আৰু ইকুৱে শেষবাৰৰ বাবে জুবিনৰ নশ্বৰদেহ দৰ্শন কৰায় ।

কুকুৰ চাৰিটায়ো যে সিহঁতৰ মৰমৰ জুবিনক শয়ন শয্যাত চাব পৰা নাই ।

যেন তেওঁলোকেও বুজি পাইছে তেওঁলোকৰ মৰমৰ জুবিন আৰু নাই ।

এই দৃশ্য দেখি সকলোৰে চকু সেমেকি উঠিছে ।

ভূটানৰ নৃপতিৰ বিশেষ প্রতিনিধিয়ে জুবিনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে - "জুবিন ঐক্যৰ দূত । জুবিনৰ সংগীতে সীমাৰ পৰিধি ভাঙি দেশ তথা বিশ্বৰ অগণন লোকৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিছিল । ই ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হৈছে । চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ মহামান্য নৃপতিগৰাকীয়ে প্রিয় জুবিনৰ প্ৰতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ বিশেষ প্রতিনিধিক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু আজি তেখেতসকলে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন কৰে । জুবিন নামৰ সত্ত্বাটিৰ এই বিস্তৃতি সদায়ে এনেদৰেই প্ৰসাৰিত হৈ থাকিব ।"

ডেৰশ কুৰি মালাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে প্ৰাণৰ শিল্পীক

শেষবাৰৰ বাবে কালিৰে পৰা সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে । ডেৰশ কুৰিতকৈ আধিক ফুলৰ মালাৰে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।

বিমান বন্দৰৰ পৰা প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ কঢ়িয়াই অনা বাহন আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ফুলোৰ যোগান ধৰিছে পৰিক্ষীত দাস নামৰ লোক এজনে ।

তেওঁ কয়, ''দেওবাৰে প্ৰিয় শিল্পীৰ নশ্বৰদেহ কঢ়িয়াই অনা বাহনখন আমাৰ দলটোৱে সজাইছিল । নাৰ্জি, ৰজনীগন্ধা আৰু জাৰবেৰাৰে সজোৱা হৈছিল বাহনখন । ৩০ কুৰি নাৰ্জী মালা, এহেজাৰ ৰজনী গন্ধাৰ মালা আৰু জাৰবেৰাৰ মালাৰে সজোৱা হৈছিল । ইয়াত পুষ্পাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবেও ফুলৰ যোগান ধৰিছো । তদুপৰি বিভিন্নজনে ফুলৰ মালা বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিছে । বৰ্তমানলৈ ডেশ কুৰিতকৈ অধিক মালা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

