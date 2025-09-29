যোৰহাটত জুবিন গাৰ্গৰ ১৩ দিনীয়া সকাম: পৰিয়ালৰ ১২-১৫ গৰাকী লোকৰ উপস্থিতিত মৎসস্পৰ্শ, ২০০০ গায়ন-বায়ন

যোৰহাটত জুবিন গাৰ্গৰ ১৩ দিনীয়া সকাম: পৰিয়ালৰ ১২-১৫ গৰাকী লোকৰ উপস্থিতিত মৎসস্পৰ্শ, ২০০০ গায়ন-বায়ন
১ অক্টোবৰত যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব মাংগলিক কাৰ্যসূচী । কৰ্ণধাৰ সমিতিয়ে ঘোষণা কৰিলে কাৰ্যসূচী । প্ৰথমে আৰম্ভ হ'ব সৰ্বদলীয় প্ৰাৰ্থনা সভা ।
যোৰহাট : জুবিন গাৰ্গৰ ১৩ দিনীয়া সকামৰ প্ৰস্তুতিক লৈ মূল সমিতিয়ে ঘোষণা কৰিলে কাৰ্যসূচী । ১ অক্টোবৰত অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী, হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ১৩ দিনীয়া আদ্যশ্ৰাদ্ধ যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ।
যোৰহাটবাসী আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ১৩ দিনীয়া মাংগলিক কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত যোৰহাটৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ সভাকক্ষত এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে মূল সমিতিয়ে ।
এই সংবাদমেলত মন্ত্ৰী বিমল বড়া, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, যোৰহাটৰ আয়ুক্ত জয় শিৱানী, আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংগ মিশ্ৰ, বিভিন্ন অৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি, যোৰহাটৰ ভালেকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, ব্যৱসায়ীকে আদি কৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
সংবাদমেলত যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্ত জয় শিৱানীয়ে কয় যে এই অনুষ্ঠান পৰিচালনাৰ বাবে ৪৮ জনীয়া এখন মূল কৰ্ণধাৰ সমিতি গঠন কৰা হৈছে ।
কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়া তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দিগন্ত বুঢ়াগোঁহায়ে কয়, "আমাৰ মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভাৰে আৰম্ভ হ'ব । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অনুৰাগীসকলে ফুলেৰেহে জুবিনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰিব । প্ৰায় ২০০০ ভকত-বৈষ্ণৱে নাম প্ৰসংগ কৰিব পুৱা ৯ বজাৰ পৰা ১০.৩০ বজালৈকে । এই অনুষ্ঠানসমূহত ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰ নামঘৰ আৰু আঠখেলীয়া নামঘৰৰ ভকত বৈষ্ণৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।"
আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ ১৩ দিনীয়া মাংগলিক অনুষ্ঠানত পৰিয়ালৰ কমসংখ্যক লোকহে অংশগ্ৰহণ কৰিব । অনুষ্ঠানলৈ অহা লোকসকলৰ বাবেও বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।
ইফালে যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত জয় শিৱানীয়ে কয়, "অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ প্ৰাণস্বৰূপ শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে আয়োজন কৰা নাম প্ৰসংগত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ, মইনাপৰীয়া নামঘৰকে ধৰি জিলাখনৰ বিভিন্ন নামঘৰৰ ভকত বৈষ্ণৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব । নামপ্ৰসংগত ২০০০ গায়ন বায়নৰ বাবে আৰু দিহানামৰ বাবে ৫০০ গৰাকীৰ যাতায়াতকে ধৰি সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"
আনহাতে, এই মাংগলিক অনুষ্ঠানলৈ বৰপাত্ৰআলিত থকা মূল গে'টেৰে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানলৈ ৰাইজ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ পাছত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি স্থানলৈ গৈ ৰাইজে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিব পাৰিব । পৰিয়ালৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ বাবে এক সুকীয়া স্থান নিৰ্মাণ কৰাৰো হৈছে । বৈদিক পৰম্পাৰে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ লোকে ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে শিল্পীগৰাকীৰ ১৩ দিনীয়া মৎস্যস্পৰ্শ অনুষ্ঠানৰো সমাপন কৰিব ।
এই মৎসস্পৰ্শ অনুষ্ঠান পৰিয়ালৰ ১২-১৫ গৰাকী লোককে ধৰি অতি কম শুভাকাংক্ষীৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে । আনহাতে, মাংগলিক অনুষ্ঠানলৈ অহা লোকৰ বাবে শৌচালয় আৰু খোৱাপানীৰ সু-ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । চিকিৎসকৰ দলো ভিতৰে-বাহিৰে থাকিব বুলি জনায় যোৰহাট জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ।
আনহাতে, মাংগলিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ কৰাৰ পিছত যদি কোনোবাই বহিম বুলি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোকে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ গেলেৰীত বহিব পাৰিব । এই অনুষ্ঠান সকলোৱে চাব পৰাকৈ এল ই ডি স্ক্ৰীনৰ সুব্যৱস্থা কৰা হৈছে । যান-বাহন বিভাগে যান-বাহনৰ ব্যৱস্থা ল'ব । সমগ্ৰ সময়খিনিত লাইভ পেইণ্টিং কৰিব বহুসংখ্যক শিল্পীয়ে । ইফালে বিভিন্ন বিভাগ চোৱাচিতাৰ বাবে বিভিন্ন সমিতি ইতিমধ্যে গঠন কৰা হৈছ বুলিও তেওঁ কয় ।