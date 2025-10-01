জুবিন গাৰ্গৰ ১৩ দিনীয়া আদ্যশ্ৰাদ্ধ, যোৰহাটত চিতাভস্মত পত্নীৰ অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

জুবিন গাৰ্গৰ ১৩ দিনীয়া আদ্যশ্ৰাদ্ধ, যোৰহাটত চিতাভস্মত পত্নীৰ অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
চিতাভস্মত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি উচুপি উঠিল পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । যোৰহাটবাসীৰ ওচৰত ক্ষমাও বিচাৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নীয়ে ।
যোৰহাট: অসমৰ হিয়া আমঠু, অসমীয়াৰ আৱেগ জুবিন গাৰ্গে শৈশৱ, কলেজীয়া জীৱন আৰু সংগীতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল যোৰহাটৰ পৰা । সেই যোৰহাটলৈ লৈ যোৱা হৈছে শিল্পীগৰাকীৰ চিতাভস্ম ।
ইফালে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত বুধবাৰে পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শিল্পীগৰাকীৰ ১৩ দিনীয়া মাংগলিক অনুষ্ঠান । য'ত শিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়াল আৰু হাজাৰ হাজাৰ গুণমুগ্ধই অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
এই বিশেষ মুহূৰ্তত জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, "সাংস্কৃতিক জীৱন যোৰহাটেই তেওঁক সমৃদ্ধ কৰিছে । গতিকে এইসকল লোকৰ মাজলৈ আমি আহিবই লাগিছিল, পলমে হ'ল কিন্তু দেউতাও অলপ অসুস্থ গতিকে সকলোখিনি শেষকৃত্য আমি তাতেই সমাপন কৰিবলগীয়া হ'ল । ইয়াত আমি ১৩ দিনীয়া মাংগলিক কাৰ্যখিনি আজি অনুষ্ঠিত কৰিছো যোৰহাটৰ ৰাইজে । আমি পৰিয়ালৰ সকলো লোক সন্মিলিত হৈছোঁ । আমি একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰিম জুবিনৰ সেইখন পৃথিৱীলৈ যাত্ৰাও যাতে সুগম হওঁক আৰু তেওঁৰ যিখিনি আধৰুৱা কাম ৰৈ গৈছে আমি সকলোৱে মিলি সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিম । সেয়া আমাৰ সকলোৰে মনত প্ৰতিশ্ৰুতি বা অংগীকাৰ আছে ।"
জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ যোৰহাটলৈ আনিব নোৱৰাৰ বাবে যোৰহাটবাসীৰ ওচৰত ক্ষমাও বিচাৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে । তেওঁ কয়, "মই প্ৰথমে যোৰহাটবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ । এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি যদি জুবিনক ইয়ালৈ লৈ আহিব পাৰিলোহেঁতেন তেনেহ'লে আমাৰ কাৰণেও সুখবৰ হ'লহেঁতেন...। আমি গোটেই পৰিয়ালটো যোৰহাটৰে গতিকে নিজৰ মানুহখিনিৰ লগত আমি সদায় আছোঁ আৰু আমাকো আপোনালোকে বুকুত সাবটি ৰাখিব । জুবিন নাই যদিও মই আপোনালোকৰ বোৱাৰী, আপোনালোকৰ ঘৰৰ এগৰাকী । গতিকে মোক আপোনালোকে এৰি নিদিব কেতিয়াও আৰু মোক লগতে ৰাখিব ।"
ইফালে শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, "মোৰ আইন ব্যৱস্থা, চৰকাৰ, অসম আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ ওপৰত আস্থা সদায়ে আছে । কিছুদিন আগতে ছিংগাপুৰ পুলিচেও মোক যোগাযোগ কৰিছিল । গতিকে যিধৰণে তদন্ত চলি আছিল মই সদায়ে লগত আছিলোঁ, আছো আৰু থাকিম ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কেৱল মই নহয়, গোটেই অসমে জানিব বিচাৰে আচলতে জুবিনৰ লগত সেইদিনাখন কিয় এনেকুৱা হ'ল ? সেই কথাটো আমি জানিব লাগিব । মানুহজনক আমি ঘূৰাই নাপাওঁ, কিন্তু আমাক ক'ব লাগিব যে সেই ক্ষণলৈকে কিয় যাব লগা পৰিস্থিতি আহিল মানুহজনৰ । জুবিনৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিক এনেদৰে অনাদৰ কৰি তেওঁক নাইকিয়া কৰি পেলালে আমাৰ মাজৰ পৰা । সেইটো উত্তৰ আমাক সকলোকে লাগিব ।"
