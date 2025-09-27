ৰাজহুৱা কৰা নহয় জুবিন গাৰ্গৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপ'ৰ্ট, সকলো আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত : মুখ্যমন্ত্ৰী

ৰাজহুৱা কৰা নহয় জুবিন গাৰ্গৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপ'ৰ্ট, সকলো আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত : মুখ্যমন্ত্ৰী
ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ হাতত আহি পৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপ'ৰ্ট । পিছে কি আছে ? সেই ৰিপ'ৰ্টত ছিংগাপুৰৰ ৰিপ'ৰ্টৰ সৈতে মিল আছেনে বাৰু?
Published : September 27, 2025 at 10:32 PM IST
হায়দৰাবাদ : চাওঁতে চাওঁতে আজি কেবাদিনো পাৰ হ'ল । কিন্তু আজিও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনা । ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে, 19 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ছিংগাপুৰত মৃত্যু হৈছিল অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ । তাৰ পাচতে বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাণা হৈছিল ।
জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ অসমলৈ ঘূৰাই পঠিওৱাৰ পূৰ্বে কৰা ছিংগাপুৰতে কৰা হৈছিল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাকে ধৰি যাৱতীয় সকলো কাম-কাজ কৰাৰ অন্তত অসমত উপস্থিত হৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ । ছিংগাপুৰত কৰা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপ'ৰ্ট অনুসৰি, কোনো কাৰণত ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ছিংগাপুৰৰ সাগৰৰ পানীত পৰি মৃত্যু ঘটিছে জুবিন গাৰ্গৰ ।
কিন্তু তাৰ পাচতো অসমৰ বহুতেই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু আৰু ছিংগাপুৰতে কৰা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপ'ৰ্ট সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল । সেয়ে অসমৰ সকলোৰে আবেগৰ প্ৰতি লক্ষ ৰাখি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ অনুমতি লৈ অসম চৰকাৰেও জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য পূৰ্বে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰে ।
শেহতীয়াকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰা মতে, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত জুবিন গাৰ্গৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল অসম চৰকাৰৰ হাতত আহি পৰিছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে কয় যে কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদনখন আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হোৱাৰ বাবে ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই ।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ''মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদনখন ৰাজহুৱা কৰা নহয় ৷ এয়া এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়া ৷ প্ৰতিবেদন প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে পাব, তাৰ পিছত আদালতত জমা দিব ৷ কোনোবাই চাব বিচাৰিলে আদালতৰ পৰা চাব পাৰিব ৷ যদি চাব বিচাৰে তেন্তে মই চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম ৷ আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত মই বেছি সোমোৱা নাই ৷''