জ্যোতি বাটচ'ৰাত জিলিকিব জুবিন গাৰ্গ
সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গক লৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডাঙৰ ঘোষণা । ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰদান কৰিব ‘‘জুবিন গাৰ্গ সোঁৱৰণী শ্ৰেষ্ঠ গায়ক বঁটা’’ ।
Published : September 26, 2025 at 10:09 AM IST
ডিব্ৰুগড়: অসমৰ বৌদ্ধিক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় । ৰাজ্যৰ লগতে বহিঃ ৰাজ্য আৰু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি আহিছে । ১৯৬৫ চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা বিশ্ববিদ্যালয়খন কেৱল অসমৰে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বৌদ্ধ, ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ নিজৰ নাম ক্ষুন্ন ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
এইবাৰ সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে । কিয়নো অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী । প্ৰিয় শিল্পীজনক হেৰুৱাই যেন আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই অসমৰ ৰাইজ ।
১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰত সংঘটিত অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ পাছতে লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে অশ্ৰু নয়নেৰে প্ৰিয়শিল্পীজনক বিদায় দিয়াৰ পাছতো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত চলি আছে জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান । আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী উঠিছে ৰাজ্যত । ইয়াৰ মাজতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধা জনাই লোৱা সিদ্ধান্তই আনন্দিত কৰিছে জুবিন অনুৰাগীসকলক ।
জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত এতিয়াৰে পৰা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰদান কৰিব ‘‘জুবিন গাৰ্গ সোঁৱৰণী শ্ৰেষ্ঠ গায়ক বঁটা’’ । অনুষ্ঠিত কৰিব জুবিন সংগীত প্ৰতিযোগিতা । ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃমহাবিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱত প্ৰদান কৰিব এই বঁটা ।
জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি চিৰ-যুগমীয়া কৰাৰ লক্ষ্যৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিত বৰ্ষৰ পৰা প্ৰদান কৰিব 'জুবিন গাৰ্গ সোঁৱৰণী শ্ৰেষ্ঠ গায়ক বঁটা' । ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ১১৬ সংখ্যক ক'ৰ্ট সভাই জুবিন গাৰ্গক লৈ যুৱ প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰা আৰু শিল্পী গৰাকীৰ স্মৃতি চিৰ-যুগমীয়া কৰাৰ মানসেৰে চলিত বৰ্ষৰ পৰা 'জুবিন গাৰ্গ সোঁৱৰণী শ্ৰেষ্ঠ গায়ক বঁটা' প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অধীনত থকা ১৭১ খন মহাবিদ্যালয়ক সামৰি প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় আন্তঃমহাবিদ্যালয় যুৱ- মহোৎসৱ । এই মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ বিবেচিত হোৱা প্ৰতিযোগীজনক এই বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হ'ব । এই বঁটাৰ লগত থাকিব নগদ ধন, চলন্ত ট্ৰফী আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চীল মোহৰ সম্বলিত প্ৰমাণ পত্ৰ । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই সিদ্ধান্তৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে জানিবলৈ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক, ড৹ পৰমানন্দ সোণোৱালে ।
'জুবিন সংগীত'ৰ প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত:
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক, ড৹ পৰমানন্দ সোণোৱালে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি জানিবলৈ দিয়ে, "ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ১১৬ সংখ্যক ক'ৰ্ট সভাই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । জুবিন গাৰ্গৰ চিৰ যুগমীয়া গীত সমূহ যাতে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত চৰ্চা অব্যাহত থাকে তাৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰতিবছৰে অনুষ্ঠিত কৰা যুৱ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ গায়কৰ গৰাকীক জুবিন গাৰ্গ সোঁৱৰণী শ্ৰেষ্ঠ গায়ক বঁটা' প্ৰদান কৰা হ'ব । এইবাৰৰ পৰা যুৱ-মহোৎসৱত ভূপেন্দ্ৰ সংগীত, জ্যোতি সংগীত,বিষ্ণু ৰাভা সংগীত আৰু জয়ন্ত সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা লগতে 'জুবিন সংগীত' ৰ প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । এই বৰ্ষত দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ মহোৎসৱ । জুবিন গাৰ্গ সোঁৱৰণী বঁটাৰ লগত থাকিব নগদ ধন, চলন্ত ট্ৰফী আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চীল মোহৰ সম্বলিত প্ৰমাণ পত্ৰ ।"