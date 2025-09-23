জুবিন গাৰ্গৰ নতুন ঠিকনা- হাতীমূৰা টিলা, কমাৰকুছি গাঁও, পাণবাৰী মৌজা, সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰ, জিলা কামৰূপ (মহানগৰ)
জোনবাইৰ দেশলৈ ভগ্নী জংকীৰ সৈতে একেলগে থাকিবলৈ চিৰদিনৰ বাবে গ'লগৈ অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ ।
Published : September 23, 2025 at 10:58 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰী আজি নিস্তব্ধ-নিতাল । দিনৰ ভাগত বাট-পথ প্ৰায় জনশূন্য । কেৱল গুৱাহাটীয়েই নহয় সমগ্ৰ ৰাজ্য আজি নিস্তব্ধ । কিয়নো আজি জোনবাইৰ দেশলৈ গ'লগৈ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ।
পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল আপোনৰো আপোন শিল্পীগৰাকীৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ । গ'লগৈ অজানা দেশলৈ ।
শুকুৰবাৰে বিয়লিৰ পৰা শোক সাগৰত ডুব গৈ আছে সমগ্ৰ ৰাজ্য । কাৰণ সিদিনাই আহিছিল অসমবাসীৰ অন্তৰ আত্মা জোকাৰি যোৱা খবৰটো । সুদূৰ ছিংগাপুৰত মৃত্যু হৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ । তেতিয়াৰে পৰাই শোকস্তব্ধ হৈ আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী ।
শনিবাৰে নিশা ছিংগাপুৰৰ পৰা শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ দিল্লীলৈ অনা হৈছিল আৰু তাৰ পাছত দিল্লীৰ পৰা নশ্বৰদেহ দেওবাৰে পুৱা গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছিল । দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা বিশাল শোভাযাত্রাৰে শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ কাহিলািপাৰাৰ বাসগৃহলৈ অনা হৈছিল । সেই শোভাযাত্রা আছিল অসমৰ ইতিহাসৰ এক বিৰল শোভাযাত্রা ।
জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ প্ৰেম-ভালপোৱাই ৰাজপথক জনসমুদ্ৰৰ ৰূপ দিছিল । সেই শোভাযাত্রাত আছিল কেৱল মানুহ আৰু মানুহ । কান্দি উঠিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য । আজিও কান্দি আছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া ।
সকলোৱে জানে এনে এজন 'অসমীয়া' পাবলৈ কিমান যুগ অপেক্ষা কৰিব লাগিব । এইগৰাকী শিল্পীৰ মৃত্যুৰ লগে লগে এটা যুগৰ অন্ত পৰিল । যাৰ বাবে আজি সকলো শোক সাগৰত বুৰ গৈছে । বিমান বন্দৰৰ পৰা কাহিলিপাৰাৰ ঘৰখনলৈ নশ্বৰদেহ আনোতে প্ৰায় ছয় ঘণ্টা সময় লাগিছিল ।
ঘৰত কিছু সময় ৰখাৰ পাছত দেওবাৰে দিনৰ প্ৰায় ২.৪৫ বজাত সৰুসজাইলৈ নিয়া হৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ । য'ত আয়োজন কৰা হৈছিল ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ বাবে ৰখা হৈছিল সৰুসজাইৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত ।
দেওবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৩ বজাৰ পৰা সোমবাৰে নিশা ১২ বজালৈ লাখ লাখ লোকে শিল্পীগৰাকীলৈ শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে । আজি পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩.৩০ বজাত জি এম চি এইচত শিল্পীগৰাকীৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হয় । তাৰ পিছত পুনৰ সৰুসজাইলৈ নিয়া হয় নশ্বৰদেহ । সোণাপুৰত শিল্পীগৰাকীত শেষকৃত সম্পন্ন কৰা হয় ।
সকলোতে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ। আজি পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ । সকলো আজি শোকস্তব্ধ । শুকুৰবাৰে খবৰটো পোৱাৰ পাছৰে পৰা ৰাজ্যবাসী শোক সাগৰত বুৰ গৈ আছে ।
এইকেইদিন শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ আছিল, কিন্তু আজি গ'লগৈ অজানা দেশলৈ । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক বিদায় দিবলৈ সকলো অপৰাগ । সকলোৰে মুখত কেৱল জুবিন গাৰ্গৰ কথা । আকাশে-বতাহে কেৱল জুবিন গাৰ্গৰ জয়গান ।
আজিৰে পৰা অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ নতুন ঠিকনা হ'ল হাতীমূৰা টিলা, কমাৰকুছি গাঁও, পাণবাৰী মৌজা, সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰ, জিলা কামৰূপ (মহানগৰ) । মহান শিল্পীগৰাকীক যথাযত সন্মান সহকাৰে অন্তিম বিদায় দিয়া হ'ল । যাৰ বাবে আজি সমগ্ৰ ৰাজ্য নিস্তব্ধ আৰু নিতাল হৈ পৰিছে ।
জনশূন্য বাট-পথ । বিভিন্ন মাধ্যমযোগে সকলোৱে শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিমযাত্রাৰ সংগী হৈ ৰ'ল ।