তাঁতশালেও গুণগুণাইছে জুবিনৰ গান..পাখি পাখি এই মন...

গানতো জুবিন, প্ৰাণতো জুবিন, জুবিন তাঁতশালতো । তাঁতশালতো বিয়পে জুবিনৰ সৃষ্টি ।

Zubeen Garg displayed with songs in Gamosa, a weaver's great creation
গামোচাত জুবিন গাৰ্গক সজীৱ কৰি ৰখা শিপিনী জিনু চুতীয়া বৰুৱা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 27, 2025 at 7:49 PM IST

5 Min Read
জোনাই: মৰমৰ শিল্পী, হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ নোহোৱা হোৱাৰ পাৰ হ'ল ৯ টা দিন । প্ৰতিটো পুৱা, প্ৰতিটো দুপৰ, প্ৰতিটো আবেলি, প্ৰতিটো নিশাই যেন তেওঁৰ অবৰ্তমানত আধৰুৱা হৈ পৰিছে অসমবাসীৰ বাবে । কায়িকভাৱে তেওঁ আমাৰ মাজত নাই যদিও তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি, তেওঁ মানৱদৰদী কাম-কাজৰ মাজেৰে এতিয়াও শিপাই আছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মাজত ।

হয়তো অসমৰ এনে এটা চুক নাই, য'ত জুবিন অনুৰাগী নাই । প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীয়ে জুবিন গাৰ্গক কিদৰে ভাল পাই তাৰো প্ৰমাণ দি আহিছে তেওঁ জীৱিত কালতো আৰু মহাপ্ৰয়াণৰ পিছতো । কেতিয়াবা যদি জুবিন গাৰ্গৰ বাবে কবিতা, আন কেতিয়াবা তেওঁ প্ৰাণ পাইছে শিল্পীৰ তুলিকাত । জুবিন গাৰ্গ অমৰ হৈ আছে শিপিনীৰ তাঁতশালতো ।

শিপিনীৰ তাঁতশালেও যে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক অনন্ত কাললৈ জীৱিত কৰি ৰাখিব (ETV Bharat Assam)

শিপিনীৰ তাঁতশালেও যে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক অনন্ত কাললৈ জীৱিত কৰি ৰাখিব, তাৰেই যেন প্ৰমাণ কৰিছে এগৰাকী জোনাইৰ কাজী শিপিনীয়ে । যাৰ হাতৰ পৰশত তাঁতশালেও গুণগুণাইছে জুবিনৰ গান..'পাখি পাখি এই মন...', 'অ' দেউতা...' । এইগৰাকী জুবিন অনুৰাগী শিপিনীৰ ঘৰ হৈছে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত । তেওঁৰ নাম জিনু চুতীয়া বৰুৱা ।

হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত কায়িকভাৱে নাই, কিন্তু তেওঁ তথা তেওঁৰ সৃষ্টি অমৰ হৈ ৰৈছে জিনু চুতীয়া বৰুৱাৰ হাতৰ পৰশত । ২০১৯ চন, প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ছবি গামোচাত বৈ উলিয়াই সম্বৰ্ধনা জনাইছিল শিপিনীগৰাকীয়ে । শিপিনীগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ফটোসহ তিনিখনকৈ গামোচাত, তেওঁৰ তিনিটি গীতো লিখি সাঁচি ৰাখিছে সযতনে ।

Zubeen Garg displayed with songs in Gamosa, a weaver's great creation
গামোচাত জুবিন গাৰ্গৰ ফটোসহ তেওঁৰ গীত (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগত মৰ্মাহত বৈ পৰা শিপিনী জিনু চুতীয়া বৰুৱাই কয়,"আমাৰ অতি চেনেহৰ জুবিন গাৰ্গে যিখিনি আমাক দি থৈ গ'ল আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ । তেওঁৰ বিয়োগ হৈছে বুলি ধৰি লোৱা নাই, তেওঁ আছে বুলিয়েই ভাবি আছোঁ, সেই বুলিয়েই সান্তনা লৈ বৰ্তমান জীয়াই আছোঁ । তেওঁ যেন পুনৰ জনম লৈ আকৌ অসমবাসীক জীপাল কৰি ৰাখিব বুলি মোৰ বিশ্বাস ।"

Zubeen Garg displayed with songs in Gamosa, a weaver's great creation
জুবিন গাৰ্গৰ গীত, ছবি গামোচাত বৈ উলিওৱা শিপিনীগৰাকী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"তেখেতক মই বহুতেই ভাল পাওঁ । কোনো জাতি-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে তেওঁ যে কাম কৰি গৈ আছে সেই কাৰণে তেখেতক বহুতেই ভাল লাগে । তেওঁৰ স্মৃতি হিচাপে প্ৰথমেই মই 'অ' দেউতা...', 'অ' মা...' গান দুটা লিখিলোঁ । তাৰ পিছত জুবিন গাৰ্গ আমাৰ জোনাইলৈ আহিছিল । তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ বহুত ইচ্ছা গৈছিল । তাৰ পিছত মই শালত গামোচাখন বৈ উলিয়াই, তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাই মনত বহুত সান্তনা লভিছিলোঁ ।"

Zubeen Garg displayed with songs in Gamosa, a weaver's great creation
গামোচাৰ ভাঁজতে সযতনে ৰাখিব প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি (ETV Bharat Assam)

জিনু চুতীয়া বৰুৱাৰ এটা সপোন আধৰুৱা হৈয়ে ৰ'ল । কি সেই সপোন আছিল জনালে শিপিনীগৰাকীয়ে, "এতিয়া মানে জুবিনৰ 'পাখি পাখি এই মন...' গীতটি বহুত ভাল লাগে । তেওঁৰ প্ৰতিচ্ছবিখন বনাই আৰু পাখি পাখি এই মন গীতটি লিখিছিলোঁ । যোৱাবাৰত তেওঁক এইখন ধেমাজিত বা ঘিলামৰাত দিম বুলি ভাবিছিলোঁ । কিবা অসুবিধাৰ বাবে তেখেতক মই দিব নোৱাৰিলোঁ । সেয়ে মনত এতিয়াও বহুত দুখ পাই আছোঁ । এতিয়ালৈ কাৰো আগত প্ৰকাশ কৰা নাই । গামোচা লগাই তেওঁৰ প্ৰায় ১৫-২০ টা গান লিখি তেওঁৰ সৃষ্টিখিনি সজীৱ কৰি ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ ।"

কেৱল জুবিন গাৰ্গেই নহয়, আন বহুতকে তেওঁ তুলি ধৰিছে তেওঁৰ শালখনত । জোনাইৰ শিপিনী জিনু চুতীয়া বৰুৱাৰ তাতঁশালত প্ৰাণ পাই উঠিছে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী, ভগত সিং, সুখদেৱ, জৱাহৰলাল নেহৰু, ৰাণী লক্ষ্মী বাই, ইন্দিৰা গান্ধীকে আদি কৰি কেবাজনো ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ৷ আনহাতে শিপিনীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বেও ১২০ ফুট দীঘল গামোচাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ছবি আৰু নামঘোষা, ভাৰত ৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ ছবি আৰু গীত, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ছবি আদি বৈ উলিয়াইছিল ৷

অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিসকলৰ ছবি গামোচাত তুলি ধৰি নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় ডাঙি ধৰিছে ৷ নিজা কষ্ট আৰু প্ৰচেষ্টাৰে জোনাই কমলপুৰ নিবাসী শিপিনী জিনু চুতীয়া বৰুৱাই গামোচাত বিখ্যাত আৰু মহান লোকসকলৰ ছবি তুলি ধৰে ৷ চৰকাৰ নাইবা কাৰো পৰা একো সহায় নোহোৱাকৈ নিজা স্বামীৰ সহায়ত এই কামবোৰ নীৰৱে কৰি যায় শিপিনীগৰাকীয়ে ৷

Zubeen Garg displayed with songs in Gamosa, a weaver's great creation
২০১৯ চনত জুবিন গাৰ্গৰ ছবি গামোচাত বৈ জোনাইত জনাইছিল সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

তাঁতশালৰ লগতে জিনু চুতীয়া বৰুৱাই জোনাইত চলাই আছে এখনি ছবিৰ বিদ্যালয়ো ৷ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী হিচাপে পৰিচিত জোনাইৰ কমলপুৰ নিবাসী জিনু চুতীয়া বৰুৱাই ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাৰে তাঁতশালত জীৱনৰ চিত্ৰ অঁকি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে । বৰ্তমানে কলাক্ষেত্ৰৰ বাবে এক পৰিকল্পনা কৰি থকা শিপিনী জিনু চুতীয়া বৰুৱা সচাকৈয়ে কেৱল সমাজ নহয় জাতিৰ মহিমাৰে কৰ্ম-সংস্কৃতিৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এগৰাকী অনন্যা নাৰী ।

Zubeen Garg displayed with songs in Gamosa, a weaver's great creation
সূতাৰে তৈয়াৰ কৰা ছবিখন জুবিন গাৰ্গক উপহাৰ দিছিল সৰু পুত্ৰই (ETV Bharat Assam)

ইফালে জিনু চুতীয়া বৰুৱাৰ দুই পুত্ৰও জুবিন অনুৰাগী । দুয়ো পুত্ৰই ঘৰখনৰ দেৱাল, দুৱাৰ আদিত জুবিন গাৰ্গৰ ছবি অংকন কৰি প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক যেন জীৱন্ত কৰি ৰাখিছিল । আনহাতে তেওঁৰ কণিষ্ঠ পুত্ৰই নিজ হাতেৰে সূতাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ছবি তৈয়াৰ কৰি ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হোৱা এক অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গক সাক্ষাৎ কৰি উপহাৰ দিছিল ।

Zubeen Garg displayed with songs in Gamosa, a weaver's great creation
শিপিনীগৰাকীৰ সৰু পুত্ৰই সূতাৰে তৈয়াৰ কৰা জুবিন গাৰ্গৰ ছবি (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মই যেনেকৈ আগ্ৰহ কৰিছোঁ, মোৰ ল'ৰা দুটা, সিহঁতেও তেখেতৰ প্ৰতি বহুত আন্তৰিকতা, শ্ৰদ্ধাৰে আগবাঢ়ি গৈছে । তেওঁলোক দুয়োজনে জুবিনৰ ছবি আঁকি ঘৰখনত উজলাই ৰাখি আছে । তেওঁৰ ছবিবোৰতেই যেন তেওঁ জীয়াই আছে ।"

