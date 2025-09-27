তাঁতশালেও গুণগুণাইছে জুবিনৰ গান..পাখি পাখি এই মন...
গানতো জুবিন, প্ৰাণতো জুবিন, জুবিন তাঁতশালতো । তাঁতশালতো বিয়পে জুবিনৰ সৃষ্টি ।
Published : September 27, 2025 at 7:49 PM IST
জোনাই: মৰমৰ শিল্পী, হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ নোহোৱা হোৱাৰ পাৰ হ'ল ৯ টা দিন । প্ৰতিটো পুৱা, প্ৰতিটো দুপৰ, প্ৰতিটো আবেলি, প্ৰতিটো নিশাই যেন তেওঁৰ অবৰ্তমানত আধৰুৱা হৈ পৰিছে অসমবাসীৰ বাবে । কায়িকভাৱে তেওঁ আমাৰ মাজত নাই যদিও তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি, তেওঁ মানৱদৰদী কাম-কাজৰ মাজেৰে এতিয়াও শিপাই আছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মাজত ।
হয়তো অসমৰ এনে এটা চুক নাই, য'ত জুবিন অনুৰাগী নাই । প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীয়ে জুবিন গাৰ্গক কিদৰে ভাল পাই তাৰো প্ৰমাণ দি আহিছে তেওঁ জীৱিত কালতো আৰু মহাপ্ৰয়াণৰ পিছতো । কেতিয়াবা যদি জুবিন গাৰ্গৰ বাবে কবিতা, আন কেতিয়াবা তেওঁ প্ৰাণ পাইছে শিল্পীৰ তুলিকাত । জুবিন গাৰ্গ অমৰ হৈ আছে শিপিনীৰ তাঁতশালতো ।
শিপিনীৰ তাঁতশালেও যে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক অনন্ত কাললৈ জীৱিত কৰি ৰাখিব, তাৰেই যেন প্ৰমাণ কৰিছে এগৰাকী জোনাইৰ কাজী শিপিনীয়ে । যাৰ হাতৰ পৰশত তাঁতশালেও গুণগুণাইছে জুবিনৰ গান..'পাখি পাখি এই মন...', 'অ' দেউতা...' । এইগৰাকী জুবিন অনুৰাগী শিপিনীৰ ঘৰ হৈছে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত । তেওঁৰ নাম জিনু চুতীয়া বৰুৱা ।
হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত কায়িকভাৱে নাই, কিন্তু তেওঁ তথা তেওঁৰ সৃষ্টি অমৰ হৈ ৰৈছে জিনু চুতীয়া বৰুৱাৰ হাতৰ পৰশত । ২০১৯ চন, প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ছবি গামোচাত বৈ উলিয়াই সম্বৰ্ধনা জনাইছিল শিপিনীগৰাকীয়ে । শিপিনীগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ফটোসহ তিনিখনকৈ গামোচাত, তেওঁৰ তিনিটি গীতো লিখি সাঁচি ৰাখিছে সযতনে ।
জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগত মৰ্মাহত বৈ পৰা শিপিনী জিনু চুতীয়া বৰুৱাই কয়,"আমাৰ অতি চেনেহৰ জুবিন গাৰ্গে যিখিনি আমাক দি থৈ গ'ল আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ । তেওঁৰ বিয়োগ হৈছে বুলি ধৰি লোৱা নাই, তেওঁ আছে বুলিয়েই ভাবি আছোঁ, সেই বুলিয়েই সান্তনা লৈ বৰ্তমান জীয়াই আছোঁ । তেওঁ যেন পুনৰ জনম লৈ আকৌ অসমবাসীক জীপাল কৰি ৰাখিব বুলি মোৰ বিশ্বাস ।"
তেওঁ লগতে কয়,"তেখেতক মই বহুতেই ভাল পাওঁ । কোনো জাতি-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে তেওঁ যে কাম কৰি গৈ আছে সেই কাৰণে তেখেতক বহুতেই ভাল লাগে । তেওঁৰ স্মৃতি হিচাপে প্ৰথমেই মই 'অ' দেউতা...', 'অ' মা...' গান দুটা লিখিলোঁ । তাৰ পিছত জুবিন গাৰ্গ আমাৰ জোনাইলৈ আহিছিল । তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ বহুত ইচ্ছা গৈছিল । তাৰ পিছত মই শালত গামোচাখন বৈ উলিয়াই, তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাই মনত বহুত সান্তনা লভিছিলোঁ ।"
জিনু চুতীয়া বৰুৱাৰ এটা সপোন আধৰুৱা হৈয়ে ৰ'ল । কি সেই সপোন আছিল জনালে শিপিনীগৰাকীয়ে, "এতিয়া মানে জুবিনৰ 'পাখি পাখি এই মন...' গীতটি বহুত ভাল লাগে । তেওঁৰ প্ৰতিচ্ছবিখন বনাই আৰু পাখি পাখি এই মন গীতটি লিখিছিলোঁ । যোৱাবাৰত তেওঁক এইখন ধেমাজিত বা ঘিলামৰাত দিম বুলি ভাবিছিলোঁ । কিবা অসুবিধাৰ বাবে তেখেতক মই দিব নোৱাৰিলোঁ । সেয়ে মনত এতিয়াও বহুত দুখ পাই আছোঁ । এতিয়ালৈ কাৰো আগত প্ৰকাশ কৰা নাই । গামোচা লগাই তেওঁৰ প্ৰায় ১৫-২০ টা গান লিখি তেওঁৰ সৃষ্টিখিনি সজীৱ কৰি ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ ।"
কেৱল জুবিন গাৰ্গেই নহয়, আন বহুতকে তেওঁ তুলি ধৰিছে তেওঁৰ শালখনত । জোনাইৰ শিপিনী জিনু চুতীয়া বৰুৱাৰ তাতঁশালত প্ৰাণ পাই উঠিছে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী, ভগত সিং, সুখদেৱ, জৱাহৰলাল নেহৰু, ৰাণী লক্ষ্মী বাই, ইন্দিৰা গান্ধীকে আদি কৰি কেবাজনো ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ৷ আনহাতে শিপিনীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বেও ১২০ ফুট দীঘল গামোচাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ছবি আৰু নামঘোষা, ভাৰত ৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ ছবি আৰু গীত, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ছবি আদি বৈ উলিয়াইছিল ৷
অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিসকলৰ ছবি গামোচাত তুলি ধৰি নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় ডাঙি ধৰিছে ৷ নিজা কষ্ট আৰু প্ৰচেষ্টাৰে জোনাই কমলপুৰ নিবাসী শিপিনী জিনু চুতীয়া বৰুৱাই গামোচাত বিখ্যাত আৰু মহান লোকসকলৰ ছবি তুলি ধৰে ৷ চৰকাৰ নাইবা কাৰো পৰা একো সহায় নোহোৱাকৈ নিজা স্বামীৰ সহায়ত এই কামবোৰ নীৰৱে কৰি যায় শিপিনীগৰাকীয়ে ৷
তাঁতশালৰ লগতে জিনু চুতীয়া বৰুৱাই জোনাইত চলাই আছে এখনি ছবিৰ বিদ্যালয়ো ৷ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী হিচাপে পৰিচিত জোনাইৰ কমলপুৰ নিবাসী জিনু চুতীয়া বৰুৱাই ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাৰে তাঁতশালত জীৱনৰ চিত্ৰ অঁকি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে । বৰ্তমানে কলাক্ষেত্ৰৰ বাবে এক পৰিকল্পনা কৰি থকা শিপিনী জিনু চুতীয়া বৰুৱা সচাকৈয়ে কেৱল সমাজ নহয় জাতিৰ মহিমাৰে কৰ্ম-সংস্কৃতিৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এগৰাকী অনন্যা নাৰী ।
ইফালে জিনু চুতীয়া বৰুৱাৰ দুই পুত্ৰও জুবিন অনুৰাগী । দুয়ো পুত্ৰই ঘৰখনৰ দেৱাল, দুৱাৰ আদিত জুবিন গাৰ্গৰ ছবি অংকন কৰি প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক যেন জীৱন্ত কৰি ৰাখিছিল । আনহাতে তেওঁৰ কণিষ্ঠ পুত্ৰই নিজ হাতেৰে সূতাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ছবি তৈয়াৰ কৰি ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হোৱা এক অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গক সাক্ষাৎ কৰি উপহাৰ দিছিল ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মই যেনেকৈ আগ্ৰহ কৰিছোঁ, মোৰ ল'ৰা দুটা, সিহঁতেও তেখেতৰ প্ৰতি বহুত আন্তৰিকতা, শ্ৰদ্ধাৰে আগবাঢ়ি গৈছে । তেওঁলোক দুয়োজনে জুবিনৰ ছবি আঁকি ঘৰখনত উজলাই ৰাখি আছে । তেওঁৰ ছবিবোৰতেই যেন তেওঁ জীয়াই আছে ।"