জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ তদন্ত: দেৱজিত হাজৰিকা অসমলৈ আহিবনে ?

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সৈতে নাম সাঙোৰ খোৱা টীয়কৰ দেৱজিত হাজৰিকাৰ আত্মীয়ৰ আশা- তেওঁ সহযোগ কৰিব ।

Zubeen Garg death probe
সংগীত জগতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 6, 2025 at 4:26 PM IST

টীয়ক: অসমৰ সংগীত জগতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ সৈতে সাঙোৰ খাইছে কেইবাগৰাকী ব্য়ক্তিৰ নাম । এই সকল ব্য়ক্তিৰ উপৰি উক্ত ঘটনাত সঘনাই উচ্চাৰিত হৈছে অসম এছ’চিয়েচন ছিংগাপুৰৰ নাম ।

অসম এছ’চিয়েচন ছিংগাপুৰে মহান শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্য়ুত কেৱল শোক প্ৰকাশ কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে যদিও এই এছ’চিয়েচনৰ সদস্য়সকলৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা ক্ষোভ মাৰ যোৱা নাই । অসমৰ ৰাইজে অসম এছ’চিয়েচন ছিংগাপুৰৰ সদস্য়সকলক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ তদন্তত সহযোগ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে যদিও এই পৰ্যন্ত কোনো সঁহাৰি নোপোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসম এছ’চিয়েচন ছিংগাপুৰৰ সদস্য় দেৱজিত হাজৰিকাৰ এগৰাকী আত্মীয়ই ।

দেৱজিত হাজৰিকাৰ আত্মীয় (ETV Bharat Assam)

২০০১ চনৰ পৰাই ছিংগাপুৰত কৰ্মসূত্ৰে স্থায়ীভাৱে বাস কৰা দেৱজিত হাজৰিকাৰ আত্মীয় এগৰাকীয়ে কয় ,"তেওঁলোকৰ লগত মোৰ তেনে সম্পৰ্ক হোৱা নাই । তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য় তাতেই আছে । খুৰাৰ লগত এবাৰ যোগাযোগ হৈছিল । তাত উচ্চাযুক্ত পৰ্যায়ত তদন্ত চলি থকা বুলি কৈছে । ঘটনা সম্পৰ্কে জানিবলৈ কেইবাবাৰো চেষ্টা কৰিছিলো । ফোনযোগে তেওঁলোকক পোৱা নাই । খুৰাৰ লগত সীমিতভাৱে কথা পাতিব পাৰিছো । স্বাভাৱিকতে অসমৰ পৰা যোৱা এজন ব্য়ক্তিৰ লগত সংগ দিবলৈ বা আতিথ্য় কৰিব বিচাৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ এগৰাকী নক্ষত্ৰ জুবিন গাৰ্গক সংগ দিবলৈ পোৱাটো তেওঁলোকৰ বাবে সৌভাগ্য়ৰ কথা । স্বাভাৱিকতে তেওঁৰ লগত ফুৰিবলৈ যাওতে এনে এটা দুৰ্ভাগ্য়জনক ঘটনা ঘটিব বুলি তেওঁলোকেও হয়তো ভবা নাছিল । দেৱজিত হাজৰিকা সৰুৰে পৰা সমাজত থকা ল'ৰা । ইয়ালৈ আহিলেও সমাজৰ লগত মিলি চলা মানুহ । এতিয়া সামাজিক দায়িত্ব বুলি দেৱজিত হাজৰিকাই নিশ্চয় ভাবিবই । অসমৰ এগৰাকী বৰেণ্য় ব্য়ক্তি তেওঁলোকৰ মাজত হেৰাই যোৱাটোত তেওঁলোকো নিশ্চয় অনুতপ্ত । ইয়াত যদি কিবা ৰহস্য় উদঘাটনত সহায় কৰিবলগীয়া হয় তেওঁ আহিব বুলি মোৰ আশা আছে ।"

উল্লেখ্য় যে ৰাজ্যত বহুলভাৱে চৰ্চিত গণশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সৈতে নাম সাঙোৰ খোৱা অসম এছ’চিয়েচন ছিংগাপুৰৰ সদস্য় দেৱজিত হাজৰিকাৰ ঘৰ টীয়কত ।

লগতে পঢ়ক:জুবিনৰ মৃত্যুত ছিংগাপুৰ এছ’চিয়েচনে নকৰে অধিক মন্তব্য: ইনষ্টাগ্ৰামত বিবৃতি দি দায় সৰাৰ চেষ্টা

জুবিনৰ মৃত্যুৰ তদন্তত যাতে ৰাজনৈতিক গোন্ধ নালাগে, মম লৈ সমদল

