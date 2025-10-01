ETV Bharat / state

লকআপৰ আলহী হ'ল শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থ

অৱশেষত লকআপত সোমাল শ্যমকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ।

Zubeen Garg death probe
লকআপৰ আলহী হ'ল শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 1, 2025 at 5:00 PM IST

গুৱাহাটী : বহু প্ৰতীক্ষা আৰু জল্পনা-কল্পনাৰ অন্তত অৱশেষত লকআপত সোমাল শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ১৩ দিন পাছত গ্ৰেপ্তাৰ হয় নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত আৰু জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ।

১ অক্টোবৰৰ নিশা ১২.৩০ বজাত দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় শ্যামকানু মহন্তক । আনহাতে, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক বুধবাৰে পুৱতি নিশা ৰাজস্থানৰ পৰা দিল্লীলৈ আহি থকা পথত হাৰিয়ানাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অসম আৰক্ষীয়ে । তাৰ পিছত দুয়োকে গুৱাহাটীলৈ অনা হয় ।

লকআপৰ আলহী হ'ল শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থ (ETV Bharat Assam)

কটকীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে গীতানগৰৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ বাসগৃহত হাজিৰ কৰায় । ইয়াৰ পিছত চি জি এমৰ নিৰ্দেশত এছ আই টিয়ে দুয়োকে ১৪ দিনৰ জিম্মাত লয় । বৰ্তমান চি আই ডি কাৰ্যালয়ত ৰখা হৈছে দুয়োকে ।

এই সন্দৰ্ভত এছ আই টি দলৰ মুৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই কয়, "ছিংগাপুৰৰ পৰা দিল্লীলৈ আহি থকা অৱস্থাত দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় শ্যামকানু মহন্তক । আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক পুৱতি নিশা ৰাজস্থান আৰু দিল্লী সীমান্তৰ হাৰিয়ানাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । এছ আই টিয়ে ১৪ দিনৰ জিন্মাত লৈছে । সোধা-পোছা কৰা হ'ব তেওঁলোকক । তদন্ত ক্ষিপ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰম্ভ হৈছে । আইনমতে কৰি যাম । জুবিন গাৰ্গৰ মোবাইলটো জব্দ কৰা হৈছে ।"

লকআপৰ ভিতৰত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পাছত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বিচাৰি দাখিল কৰা হয় এজাহাৰ । ইয়াৰ পিছতেই চি আই ডিত বি এন এছ আইনৰ ৬১(২)/১০৫/১০৬(১) ধাৰাৰ অধীনত ১৮/২০২৫ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হয় । আনহাতে, এই গোচৰটোৰ তদন্তৰ বাবে বিশেষ তদন্তকাৰী দল গঠন কৰা হয় ।

লকআপৰ ভিতৰত শ্যামকানু মহন্ত (ETV Bharat Assam)

এছ আই টিয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত য়টত থকা শেখৰ গোস্বামী, নিশিতা গোস্বামী, অমৃতপ্ৰভা, সন্দীপন গাৰ্গক সোধা-পোছা কৰাৰ লগতে সেই সময়ত ছিংগাপুৰত উপস্থিত থকা ব্যৱসায় সঞ্জীৱ নাৰায়ণকো সোধা-পোছা কৰে ।

