লকআপৰ আলহী হ'ল শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থ
অৱশেষত লকআপত সোমাল শ্যমকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ।
Published : October 1, 2025 at 5:00 PM IST
গুৱাহাটী : বহু প্ৰতীক্ষা আৰু জল্পনা-কল্পনাৰ অন্তত অৱশেষত লকআপত সোমাল শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ১৩ দিন পাছত গ্ৰেপ্তাৰ হয় নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত আৰু জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ।
১ অক্টোবৰৰ নিশা ১২.৩০ বজাত দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় শ্যামকানু মহন্তক । আনহাতে, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক বুধবাৰে পুৱতি নিশা ৰাজস্থানৰ পৰা দিল্লীলৈ আহি থকা পথত হাৰিয়ানাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অসম আৰক্ষীয়ে । তাৰ পিছত দুয়োকে গুৱাহাটীলৈ অনা হয় ।
কটকীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে গীতানগৰৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ বাসগৃহত হাজিৰ কৰায় । ইয়াৰ পিছত চি জি এমৰ নিৰ্দেশত এছ আই টিয়ে দুয়োকে ১৪ দিনৰ জিম্মাত লয় । বৰ্তমান চি আই ডি কাৰ্যালয়ত ৰখা হৈছে দুয়োকে ।
এই সন্দৰ্ভত এছ আই টি দলৰ মুৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই কয়, "ছিংগাপুৰৰ পৰা দিল্লীলৈ আহি থকা অৱস্থাত দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় শ্যামকানু মহন্তক । আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক পুৱতি নিশা ৰাজস্থান আৰু দিল্লী সীমান্তৰ হাৰিয়ানাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । এছ আই টিয়ে ১৪ দিনৰ জিন্মাত লৈছে । সোধা-পোছা কৰা হ'ব তেওঁলোকক । তদন্ত ক্ষিপ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰম্ভ হৈছে । আইনমতে কৰি যাম । জুবিন গাৰ্গৰ মোবাইলটো জব্দ কৰা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পাছত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বিচাৰি দাখিল কৰা হয় এজাহাৰ । ইয়াৰ পিছতেই চি আই ডিত বি এন এছ আইনৰ ৬১(২)/১০৫/১০৬(১) ধাৰাৰ অধীনত ১৮/২০২৫ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হয় । আনহাতে, এই গোচৰটোৰ তদন্তৰ বাবে বিশেষ তদন্তকাৰী দল গঠন কৰা হয় ।
এছ আই টিয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত য়টত থকা শেখৰ গোস্বামী, নিশিতা গোস্বামী, অমৃতপ্ৰভা, সন্দীপন গাৰ্গক সোধা-পোছা কৰাৰ লগতে সেই সময়ত ছিংগাপুৰত উপস্থিত থকা ব্যৱসায় সঞ্জীৱ নাৰায়ণকো সোধা-পোছা কৰে ।