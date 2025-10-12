ETV Bharat / state

ছিংগাপুৰলৈ গৈ প্ৰবাসী অসমীয়াক অনাৰ চেষ্টা কৰিব অসম সাহিত্য সভাই

অসম সাহিত্য় সভাই নিজাববীয়াকৈ প্ৰতিনিধি প্ৰেৰণ কৰিব ছিংগাপুৰলৈ ।

ASAM SAHITYA SABHA ON ZUBEEN GARG DEATH PROBE
ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়াক সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান অসম সাহিত্যৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 12, 2025 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলচৰ : সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়াক সহযোগ কৰিবলৈ পুনৰ আহ্বান জনাইছে অসম সাহিত্য সভাই । সমন্বয়ৰ বাৰ্তা লৈ বৰাকত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ তৃতীয় পূৰ্ণাংগ কার্যনির্বাহক অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিচতেই সাংবাদিকৰ আগত এই আহ্বান জনালে সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে ।

ৰাজনীতিৰ মাজলৈ শিল্পীগৰাকীক টানি নানিবলৈ ইতিমধ্য়ে সকীয়াই দিছে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে । ইয়াৰ পিচতেই পুনৰ জুবিন প্ৰসংগত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰয়োজনত সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি দল যাব ছিংগাপুৰলৈ ।

ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়াক সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান অসম সাহিত্য সভাৰ (ETV Bharat Assam)

ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়াক শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্য়ুৰ তদন্তত সহায় কৰিবলৈ বুজাই পৰাই অসমলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ উদ্দেশ্য়েই দলটোৱে যাত্ৰা কৰিব । অসম এছ’চিয়েশ্যন ছিংগাপুৰৰ সদস্যসকলে এছ আই টিত উপস্থিত নহ'লে ছিংগাপুৰলৈ গৈ প্ৰবাসীসকলক অনাৰ চেষ্টা কৰিব অসম সাহিত্য সভাই ।

শনিবাৰে শিলচৰত এই কথা উল্লেখ কৰি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে তেওঁ কয়, "অসম এছ’চিয়েশ্যন ছিংগাপুৰৰ সম্পাদক অভিমন্য়ু তালুকদাৰ আৰু সভাপতি ৱাজিদৰ লগত বহুত যোগাযোগৰ বাবে চেষ্টা কৰিছো; কিন্তু তেওঁলোকৰ ফোন বন্ধ হৈ আছে । ফোন ৰিচিভ কৰা নাই । গতিকে উপায় নাপালে আমি যদি কিছুদিন বাট চাও চৰকাৰে কি ব্য়ৱস্থা লয়, নহ'লে অসম সাহিত্য় সভাই নিজাববীয়াকৈ আমাৰ প্ৰতিনিধি গৈ হ'লেও মতাই অনাটো জৰুৰী বুলি অনুভৱ কৰিছো । কাৰণ তেওঁলোকক অসম চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব । তেওঁলোক আহি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগ কৰক ।"

লগতে পঢ়ক:তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত জুবিন গাৰ্গক ৰাজনীতিৰ মাজলৈ টানি নানিবলৈ অসম সাহিত্য় সভাৰ আহ্বান

ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়াক তদন্তত সহযোগিতা কৰাৰ আহ্বান ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

CACHARইটিভি ভাৰত অসমASSAM ASSOCIATION SINGAPOREZUBEEN GARG DEATH CASEASAM SAHITYA SABHA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.