জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত শোকৰ ছাঁ : প্ৰধানমন্ত্রীকে ধৰি বিভিন্নজনৰ শোক প্ৰকাশ
সাগৰ তলিৰ পৰাই বিদায় মাগিলে শিল্পী জুবিন গাৰ্গে । শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে প্ৰতিজন অসমীয়া । সকলোৱে প্ৰেৰণ কৰিছে শোকবাৰ্তা ।
গুৱাহাটী : অসমবাসীক কন্দুৱাই উভতি নহা বাটেৰে গুচি গ'ল শিল্পী জুবিন গাৰ্গ । প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া আজি শোকস্তব্ধ । সকলোৰে অতি আদৰৰ-মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ।
ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থ উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱ (এন ই আই এফ) ২০২৫ ত অংশ ল’বলৈ গৈছিল জুবিন গাৰ্গ । ২০ ছেপ্টেম্বৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত জুবিনে গান গোৱাৰ কথা আছিল । কিন্তু আজি সাগৰত বিনোদনৰ বাবে যোৱা শিল্পীগৰাকী হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰে । লগে লগে গুৰুতৰ অৱস্থাত ছিংগাপুৰ জেনেৰেল হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে ।
শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত আজি সমগ্ৰ ৰাজ্য শোকৰ সাগৰত ডুব গৈছে । শিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগত বিভিন্ন দল-সংগঠন তথা অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে অনুৰাগী তথা বিভিন্নজনে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।
জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত স্তম্ভিত হৈ পৰিছো। সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা চহকী অৱদানৰ বাবে তেওঁ স্মৰণীয় হৈ থাকিব। তেওঁৰ গীত সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয় আছিল। তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগীলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো। ঔম শান্তি।— Narendra Modi (@narendramodi) September 19, 2025
শোকবাৰ্তাত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কয়, "জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত স্তম্ভিত হৈ পৰিছো । সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা চহকী অৱদানৰ বাবে তেওঁ স্মৰণীয় হৈ থাকিব । তেওঁৰ গীত সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয় আছিল । তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগীলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো । ঔম শান্তি ।"
Shocked by the sudden demise of popular singer Zubeen Garg. He will be remembered for his rich contribution to music. His renditions were very popular among people across all walks of life. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.— Narendra Modi (@narendramodi) September 19, 2025
জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত কংগ্ৰেছ নেতা তথা সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়েও সামাজিক মাধ্যমযোগে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।
The passing of Zubeen Garg is a terrible tragedy. His voice defined a generation, and his talent was truly unmatched.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 19, 2025
He overcame personal tragedies to reshape the landscape of Assamese music. His perseverance and courage have left an enduring mark.
ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু এক ডাঙৰ ট্ৰেজেডী । তেওঁৰ কণ্ঠই যুৱপ্ৰজন্মক দিছিল এক সুকীয়া আমোদ । তেওঁৰ প্ৰতিভা সঁচাকৈয়ে অতুলনীয় আছিল । তেওঁৰ কণ্ঠ অদ্বিতীয় । তেওঁ আমাৰ হৃদয় আৰু মনত চিৰদিন জীয়াই থাকিব ।"
আনহাতে কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি সামাজিক মাধ্যমযোগে কয়,
प्रसिद्ध गायक, गीतकार, संगीतकार और करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी विशेष जगह बनाने वाले, ज़ुबीन गर्ग के सिंगापुर में एक दुर्घटना में असामयिक निधन से मैं स्तब्ध हूँ।— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 19, 2025
"লাখ লাখ সংগীতপ্ৰেমীৰ হৃদয়ত বিশেষ স্থান দখল কৰা প্ৰখ্যাত গায়ক, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুত মই স্তম্ভিত হৈ পৰিছো । "অসমৰ কণ্ঠ" হিচাপে তেওঁ কেইবাটাও ভাৰতীয় ভাষাত গীত গাই দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি অতি কম বয়সতে "সাংস্কৃতিক আইকন"ৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে । এই দুখৰ সময়ত তেওঁৰ পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱী আৰু অগণন অনুৰাগীলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ।"
ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আলফা স্বাধীনে । এক বিবৃত্তি যোগে আলফা স্বাধীনৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ সহকাৰী সম্পাদক ২য় লেফটেনেণ্ট ঈশান অসমে কয়,
"জুবিন গাৰ্গ, নামেই যাৰ পৰিচয় । অসমৰ সংগীত জগতৰ এটি অনন্য নাম জুবিন গাৰ্গ । কেৱল অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনতেই নহয়, বাংলা, নেপালী আৰু ভাৰতীয় সংগীতৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰাচাত্য সংগীত প্ৰেমীসকলকো সুৰেৰে মুহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব পৰা কণ্ঠৰ অধিকাৰী জুবিন গাৰ্গ কেৱল এটি নাম নহয়, এক সত্ত্বা, এক আবেগ । সেই কণ্ঠ আৰু সুৰেৰে অসম তথা পশ্চিম দক্ষিণ পূব এছিয়া (ৱেছিয়া)ৰ সংস্কৃতিক জগত সভাত উপস্থাপন কৰিবলৈ গৈ ছিংগাপুৰত Scuba Diving কৰি থকাৰ অৱস্থাত আজি ইংৰাজী ১৯ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ তাৰিখে এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে অকাল মৃত্যুক আকোঁৱালি লয় । তেখেতৰ আকস্মিক বিয়োগত 'সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী, অসম (স্বাধীন)' সংগঠনে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে মৃতকৰ বিদেহ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি শোকসন্তপ্ত পৰিয়াল বৰ্গলৈ অতল সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলো ।"
ইফালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমযোগে কয়,
"মই নিৰন্তৰভাৱে ছিংগাপুৰত ভাৰতৰ সন্মানীয় উচ্চায়ুক্ত ড° শিল্পক আম্বুলেৰ সৈতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি আছো । আমাৰ প্ৰিয় জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ তেওঁৰ আপোন ঠাই অসমভূমিলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে বিভিন্ন বিষয় নিশ্চিত কৰিবলৈ আমি যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখি আছো । উক্ত প্ৰক্ৰিয়াটো চূড়ান্ত হ’লেই মই আপোনালোকক অৱগত কৰিম ।"
শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক বিয়োগত কংগ্ৰেছ দলৰ গভীৰ শোক প্ৰকাশ, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন
অসম আৰু অসমীয়াৰ হৃদয়ৰ আপোন শিল্পী, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, অভিনেতা, হাৰ্টথ্ৰ'ব জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ লগতে কংগ্ৰেছ দলৰ সৰ্বভাৰতীয়ে নেতাসকলেও গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিগৰাকী নেতাই মহান অসমীয়া শিল্পীগৰাকীৰ অকস্মিক বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
Deeply saddened by the untimely demise of popular singer Zubeen Garg. His voice brought joy, strength and comfort to millions and his songs will continue to live in people’s hearts for generations. My heartfelt condolences to his family, friends and admirers. Om Shanti!— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 19, 2025
আনহাতে, এক শোকবাৰ্তাত আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ''আমাৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ হিয়াৰ আপোন আৰু গৌৰৱৰ প্ৰতীক জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ ছিংগাপুৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ অকাল মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰি মই বাকহীন হৈ পৰিছো । শোক প্ৰকাশ কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত মই কোনো ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই । তেওঁৰ এই অকাল বিয়োগত আমি সংগীত জগতৰ এটুকুৰা অমূল্য সম্পদ হেৰুৱালো । আমি এজন স্বাভিমানী অসমীয়া হেৰুৱালো । জুবিনদাৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছো আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ।’’
ইফালে, এই দুসংবাদ লাভ কৰা মাত্ৰকে কোকৰাঝাৰত চলি থকা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰচাৰ সভাৰ মাজতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈকে ধৰি সভাত উপস্থিত থকা সকলোৱে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি মৌন প্ৰাৰ্থনা জনায় । ইয়াৰ লগতে আজিৰ দিনটোৰ বাবে বাকী থকা কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো নিৰ্বাচনী সভা বাতিল কৰে ।
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ লগতে, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ৰকিবুল হুছেইন, জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ভূপেন বৰা ৰিপুণ বৰা প্ৰমুখ্যে সকলোৱে আজিৰ এই বিষদাৰ দিনটোত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে । ৰাজীৱ ভৱনতো আজি সন্ধিয়া বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণৰে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱা হয় ।
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বিপুল গগৈয়ে আঁতধৰা এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সকলো জ্যেষ্ঠ নেতা-কৰ্মী উপস্থিত থাকে ।