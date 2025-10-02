ছয়দিনীয়া জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্ত

ছয়দিনীয়া জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্ত
Published : October 2, 2025 at 10:23 PM IST
গুৱাহাটী: প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ নতুন মোৰ ৷ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই কাণ্ডত নাম সাঙোৰ খোৱা বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু গায়িকা অমৃতপ্ৰভা মহন্তক ৷ চি আই ডিয়ে কৰা ছয়দিনীয়া সোধ-পোছৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুয়োকে ৷
ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সময়ত সাগৰত থকা য়টখনত দুয়ো উপস্থিত আছিল । অৱশ্যে প্ৰথমে এই কথা স্বীকাৰ কৰা নাছিল অমৃতপ্ৰভাই ৷ চাৰিদিনীয়া জেৰাৰ অন্তত চি আই ডিৰ আগত এই কথা স্বীকাৰ কৰে গায়িকাগৰাকীয়ে ৷
তদুপৰি সামাজিক মাধ্যমত কোনো থ্ৰীলাৰ ছিৰিজৰ দৰে খণ্ড খণ্ডকৈ প্ৰকাশ পোৱা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ’সমূহো অমৃতপ্ৰভাৰ ম’বাইলৰে শ্বুট কৰাৰ কথা জেৰাত স্বীকাৰ কৰিছে ৷
শেখৰ আৰু অমৃতপ্ৰভাক অসম আৰক্ষীৰ দ্বাৰা গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে জুবিনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰত নাম সাঙোৰ খোৱা আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকৰ সংখ্যা মুঠ চাৰিজনলৈ বৃদ্ধি পায় ৷ এই কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে । চি আই ডিৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য ।
আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ বিষয়ত পোনপ্ৰথমৰে পৰা মাত মাতি অহা আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ব্যক্ত কৰিছে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷ শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভাক গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ৷
আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত দিয়া পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ- ‘‘জেৰাৰ অন্তত অমৃতপ্ৰভা আৰু শেখৰ গোস্বামীকো গ্ৰেপ্তাৰ ৷ পুনৰ কৈছোঁ - পানীত উশাহ বিচাৰি নাপাওঁতে জুবিনক সহায় নকৰি য়টত খিকিন্দালি কৰি থকা কেইটাকো চোঁচৰাই আনিব লাগে ৷’’
আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে য়টত উপস্থিত থকা ছিংগাপুৰবাসী প্ৰবাসী অসমীয়া ব্যক্তি কেইগৰাকীকো তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ কথা স্পষ্টকৈ ইংগিত দিছে ৷ অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বে বান্ধি দিয়া সময়সীমাৰ ম্যাদ ৬ অক্টোবৰত উকলিব ৷ তেনেস্থলত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা প্ৰবাসী অসমীয়াসকলৰ হাতত আছে মাথোঁ তিনিদিনৰ সময় ৷ নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেওঁলোক চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহ’লে তেওঁলোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
উল্লেখ্য যে, শেখৰক নিশাটো পাণবজাৰ থানাৰ লকআপত ৰখাৰ বিপৰীতে অমৃতপ্ৰভাক পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ লকআপত ৰখা হ’ব ৷
