ETV Bharat / state

চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ’ল নিশিতা-শেখৰ-অমৃতপ্ৰভা: সিদ্ধাৰ্থ-শ্যামকানুকেই জগৰীয়া কৰিলে নিশিতা গোস্বামীয়ে

চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত বাদ্যযন্ত্ৰী, কণ্ঠশিল্পী, অভিনেত্ৰী । তদন্তকাৰী সংস্থাই লিপিবদ্ধ কৰিলে সকলোৰে ভাষ্য ।

Nishita Goswami, Shekharjyoti Goswami, and Amritprabha Mahanta were present at the CID office
চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত বাদ্যযন্ত্ৰী, কণ্ঠশিল্পী , অভিনেত্ৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 27, 2025 at 1:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ চি আই ডিয়ে জোৰদাৰ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া । শুকুৰবাৰে চি আই ডিয়ে জুবিনক নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেললৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি নিয়া শ্যামকানু মহন্ত, মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু ছিংগাপুৰত বাস কৰা ১১ জন প্ৰবাসী অসমীয়াক সোঁ-শৰীৰে অসম আৰক্ষীৰ SIT ৰ আগত উপস্থিত হ’বলৈ জাননী জাৰি কৰে ।

সমান্তৰালভাৱে অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামী, বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু কণ্ঠশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্তকো তলৱ কৰে চি আই ডিৰ বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে । আজি অৰ্থাৎ শনিবাৰে তিনিওকে দিনৰ ১১ বজাৰ ভিতৰত চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ’বলৈ দিয়া হৈছিল নিৰ্দেশ ।

চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ’ল নিশিতা-শেখৰ-অমৃতপ্ৰভা (ETV Bharat Assam)

সেইমৰ্মে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হয় তিনিওগৰাকী । চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো মন্তব্য নকৰাকৈয়ে প্ৰৱেশ কৰে কাৰ্যালয়ত ।

Nishita Goswami, Shekharjyoti Goswami, and Amritprabha Mahanta were present at the CID office
চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামী (ETV Bharat Assam)
Nishita Goswami, Shekharjyoti Goswami, and Amritprabha Mahanta were present at the CID office
চি আ ইডিৰ কাৰ্যালয়ত বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

বিপৰীতে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন্যায় দাবী কৰে ।

Nishita Goswami, Shekharjyoti Goswami, and Amritprabha Mahanta were present at the CID office
চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত কণ্ঠশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত (ETV Bharat Assam)

অভিনেত্ৰী গোস্বামীয়ে কয়, "সাগৰলৈ যোৱাটোৰ বিষয়ে মই একেবাৰে অৱগত নাছিলোঁ । ফোন যোগে তেওঁৰ ঘটনাটোৰ খবৰটো পাইছিলোঁ । সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ অৱহেলাৰ বাবেই প্ৰাণ হেৰুৱালে জুবিন গাৰ্গে । ছিংগাপুৰলৈ যাওঁতে ষ্ট্ৰং মেডিকেল টীম লৈ যাব লাগিছিল । সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ অৱহেলা মূল কাৰণ, শ্যামকানু মহন্তই ছিংগাপুৰলৈ নিব নালাগিছিল । কিয় য়টত জুবিন গাৰ্গক লৈ গৈছিল উত্তৰ দিয়ক আছাম এছোচিয়েনে । আপোনালোকে যেনেকৈ খবৰটো পাইছে মই তাৰ ঠিক ৫ মিনিটৰ আগত খবৰটো পাইছিলোঁ । জুবিনদাৰ মৃত্যুৰ পিছতো ফেশ্বন শ্ব' চলি আছিল বুলি গম পাইছো । ইয়াতকৈ দুখৰ কথা একো নাই ।"

লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ৰহস্যৰ তদন্ত: শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু ছিংগাপুৰৰ ১১ প্ৰবাসী অসমীয়ালৈ CID ৰ জাননী

নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাই সামাজিক মাধ্যমত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ স্পষ্টীকৰণ

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN GARGS DEATH CASECIDACTRESS NISHITA GOSWAMIZUBEEN GARG DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.