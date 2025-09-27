চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ’ল নিশিতা-শেখৰ-অমৃতপ্ৰভা: সিদ্ধাৰ্থ-শ্যামকানুকেই জগৰীয়া কৰিলে নিশিতা গোস্বামীয়ে

চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ’ল নিশিতা-শেখৰ-অমৃতপ্ৰভা: সিদ্ধাৰ্থ-শ্যামকানুকেই জগৰীয়া কৰিলে নিশিতা গোস্বামীয়ে
চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত বাদ্যযন্ত্ৰী, কণ্ঠশিল্পী, অভিনেত্ৰী । তদন্তকাৰী সংস্থাই লিপিবদ্ধ কৰিলে সকলোৰে ভাষ্য ।
গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ চি আই ডিয়ে জোৰদাৰ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া । শুকুৰবাৰে চি আই ডিয়ে জুবিনক নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেললৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি নিয়া শ্যামকানু মহন্ত, মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু ছিংগাপুৰত বাস কৰা ১১ জন প্ৰবাসী অসমীয়াক সোঁ-শৰীৰে অসম আৰক্ষীৰ SIT ৰ আগত উপস্থিত হ’বলৈ জাননী জাৰি কৰে ।
সমান্তৰালভাৱে অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামী, বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু কণ্ঠশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্তকো তলৱ কৰে চি আই ডিৰ বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে । আজি অৰ্থাৎ শনিবাৰে তিনিওকে দিনৰ ১১ বজাৰ ভিতৰত চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ’বলৈ দিয়া হৈছিল নিৰ্দেশ ।
সেইমৰ্মে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হয় তিনিওগৰাকী । চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো মন্তব্য নকৰাকৈয়ে প্ৰৱেশ কৰে কাৰ্যালয়ত ।
বিপৰীতে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন্যায় দাবী কৰে ।
অভিনেত্ৰী গোস্বামীয়ে কয়, "সাগৰলৈ যোৱাটোৰ বিষয়ে মই একেবাৰে অৱগত নাছিলোঁ । ফোন যোগে তেওঁৰ ঘটনাটোৰ খবৰটো পাইছিলোঁ । সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ অৱহেলাৰ বাবেই প্ৰাণ হেৰুৱালে জুবিন গাৰ্গে । ছিংগাপুৰলৈ যাওঁতে ষ্ট্ৰং মেডিকেল টীম লৈ যাব লাগিছিল । সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ অৱহেলা মূল কাৰণ, শ্যামকানু মহন্তই ছিংগাপুৰলৈ নিব নালাগিছিল । কিয় য়টত জুবিন গাৰ্গক লৈ গৈছিল উত্তৰ দিয়ক আছাম এছোচিয়েনে । আপোনালোকে যেনেকৈ খবৰটো পাইছে মই তাৰ ঠিক ৫ মিনিটৰ আগত খবৰটো পাইছিলোঁ । জুবিনদাৰ মৃত্যুৰ পিছতো ফেশ্বন শ্ব' চলি আছিল বুলি গম পাইছো । ইয়াতকৈ দুখৰ কথা একো নাই ।"