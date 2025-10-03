ETV Bharat / state

অমৃতপ্ৰভা-শেখৰজ্যোতিকো ১৪ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ

জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু গোচৰত কণ্ঠশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত‌‌‌ আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীক বৃহস্পতিবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

Zubeen Garg death case
অমৃতপ্ৰভা আৰু শেখৰজ্যোতিকো ১৪ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2025 at 2:35 PM IST

গুৱাহাটী: ছিংগাপুৰত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ৪ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । মুখ্য অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শ্যামকানু মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কণ্ঠশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত‌‌‌ আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী । দুয়োজনকে আদালতে ১৪ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

যোৱা কেইবাদিনো ধৰি সোধা-পোছাৰ অন্তত বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে বৃহস্পতিবাৰে নিশা কণ্ঠশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত‌‌‌ আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ইয়াৰ পিছতে শুকুৰবাৰে তদন্তকাৰী গোটে ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক সোধা-পোছাৰ বাবে দুয়োকে ১৪ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱায় । পিছত আদালতে অভিযুক্ত কণ্ঠশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত‌‌‌ আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীক ১৪ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

অমৃতপ্ৰভা আৰু শেখৰজ্যোতিকো ১৪ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাও‌ বৰ্তমান ১৪ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে । বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে দুয়োকে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

ইফালে ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে একেলগে সাগৰলৈ য়টত যোৱা ছিংগাপুৰৰ অসম এছ'চিয়েচনৰ ১১ জন সদস্যকো অহা ৬ অক্টোবৰত হাজিৰ হ'বলৈ চি আই ডিৰ তদন্তকাৰী গোটে জাননী জাৰি কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । লক্ষণীয়ভাৱে বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কণ্ঠশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত‌‌‌ আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীও ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে য়টত গৈছিল । ঘটনাৰ সময়ত দুয়োগৰাকী য়টতে আছিল । প্ৰথমে এই কথা স্বীকাৰ কৰা নাছিল অমৃতপ্ৰভাই ৷ অৱশ্যে জেৰাৰ অন্তত চি আই ডিৰ আগত এই কথা স্বীকাৰ কৰে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ৷

ZUBEEN GARGAMRITPRABHA MAHANTASHEKHARJYOTI GOSWAMIইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN GARG DEATH CASE

