অমৃতপ্ৰভা-শেখৰজ্যোতিকো ১৪ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু গোচৰত কণ্ঠশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীক বৃহস্পতিবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
Published : October 3, 2025 at 2:35 PM IST
গুৱাহাটী: ছিংগাপুৰত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ৪ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । মুখ্য অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শ্যামকানু মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কণ্ঠশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী । দুয়োজনকে আদালতে ১৪ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।
যোৱা কেইবাদিনো ধৰি সোধা-পোছাৰ অন্তত বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে বৃহস্পতিবাৰে নিশা কণ্ঠশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ইয়াৰ পিছতে শুকুৰবাৰে তদন্তকাৰী গোটে ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক সোধা-পোছাৰ বাবে দুয়োকে ১৪ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱায় । পিছত আদালতে অভিযুক্ত কণ্ঠশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীক ১৪ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাও বৰ্তমান ১৪ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে । বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে দুয়োকে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
ইফালে ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে একেলগে সাগৰলৈ য়টত যোৱা ছিংগাপুৰৰ অসম এছ'চিয়েচনৰ ১১ জন সদস্যকো অহা ৬ অক্টোবৰত হাজিৰ হ'বলৈ চি আই ডিৰ তদন্তকাৰী গোটে জাননী জাৰি কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । লক্ষণীয়ভাৱে বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কণ্ঠশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীও ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে য়টত গৈছিল । ঘটনাৰ সময়ত দুয়োগৰাকী য়টতে আছিল । প্ৰথমে এই কথা স্বীকাৰ কৰা নাছিল অমৃতপ্ৰভাই ৷ অৱশ্যে জেৰাৰ অন্তত চি আই ডিৰ আগত এই কথা স্বীকাৰ কৰে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ৷