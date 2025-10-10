ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ ২ দেহৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ: ৫ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ

দেহৰক্ষী দুজন আৰু জুবিন গাৰ্গৰ মাজত ১.১ কোটি টকাৰ আৰ্থিক লেনদেনৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল ।

Zubeen Garg PSO arrest
জুবিন গাৰ্গৰ ২ দেহৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 10, 2025 at 1:02 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী: অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৰহস্যই নিতৌ নতুন নতুন মোৰ লৈছে । ইতিমধ্যে ছিংগাপুৰত নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত, জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী, সহযোগী কণ্ঠশিল্পী অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু শিল্পীগৰাকীৰ আত্মীয় ভাতৃ তথা ডি এছ পি সন্দীপন গাৰ্গৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি আই ডিয়ে । বহু লোকক সোধা-পোছাও কৰিছে তদন্তকাৰী গোটে (এছ আই টি)। তাৰ মাজতে চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জুবিন গাৰ্গৰ দুই দেহৰক্ষীক (পি এছ অ') ।

দেহৰক্ষী দুজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু প্ৰসংগত এতিয়ালৈ চি আই ডিৰ তদন্তকাৰী গোটে মুঠ ৭ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ।

অসম আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি জুবিন গাৰ্গৰ যোৱা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰৰ সাগৰত অকাল মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে গঠিত এছ আই টিয়ে শুকুৰবাৰে পি এছ অ'ক দুজনক ৪ দিন জেৰাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ পি এছ অ' দুজন আৰু জুবিন গাৰ্গৰ মাজত ১.১ কোটি টকাৰ আৰ্থিক লেনদেন হৈছিল । দুয়োজনকে পুৱাই সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় । আদালতে দুয়োজনকে ৫ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুয়োজন অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ কৰ্মচাৰী আছিল । হেড কনিষ্টবল পৰেশ বৈশ্য আৰু কনিষ্টবল নন্দেশ্বৰ বৰা । দুয়ো দীৰ্ঘদিন ধৰি জুবিন গাৰ্গৰ পি এছ অ' হিচাপে নিযুক্ত আছিল ৷

তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াত দুই দেহৰক্ষীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ আৰ্থিক লেনদেনৰ কৰাৰ কথা এছ আই টিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে লাভ কৰাৰ পিছত যোৱা ৭ অক্টোবৰত তেওঁলোকক নিলম্বন কৰা হৈছিল ৷ উল্লেখ্য যে জীৱিতকালত জুবিন গাৰ্গে সৰহভাগ সময় নিজ হাতে ধনৰ লেনদেন নকৰিছিল ৷ কেইবাটাও সাক্ষাৎকাৰত জুবিন গাৰ্গে তেঁওৰ দুই দেহৰক্ষীৰ জৰিয়তে তেওঁৰ ওচৰলৈ বিপদত সহায় বিচাৰি অহা লোকক দৈনিক ৫০/৬০ হাজাৰ টকাকৈ সহায় কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছিল ।

গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নন্দেশ্বৰ বৰাৰ একাউণ্টত মুঠ ৭৫ লাখ টকাৰ লেনদেন হোৱাৰ বিপৰীতে পৰেশ বৈশ্যৰ একাউণ্টত ৪৫ লাখ টকাৰ লেনদেনৰ তথ্য এছ আই টিয়ে লাভ কৰিছে ৷ অৱশ্যে দুয়োগৰাকী দেহৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰৰ মূল কাৰণ আৰু ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক সেয়া আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰা নাই ।

ZUBEEN GARG DEATH CASECIDইটিভি ভাৰত অসমজুবিন গাৰ্গZUBEEN GARG PSO ARRESTED

