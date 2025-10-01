জুবিনৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধত গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰ
অসমৰত্ন জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত নাই, সেই কথা বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছে গৌৰৱ গগৈয়ে ।
যোৰহাট: আজি যোৰহাট, জুবিনৰ গৃহচহৰত 13 দিনীয়া মাংগলিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৷ পুৱাৰে পৰা প্ৰতিগৰাকী জুবিন অনুৰাগীৰ এৰাব নোৱাৰা ব্যস্ততা ৷
ভাগে ভাগে চলিছে নাম-প্ৰাৰ্থনা ৷ সৰ্বৰ্ধম প্ৰাৰ্থনাও অনুষ্ঠিত হৈছে ৷
11 দিনীয়া আদ্যশ্ৰাদ্ধ গুৱাহাটীত সুকলমে হৈ যোৱাৰ পাছত যোৰহাটত বুধবাৰে পতা হৈছে এই মাংগলিক অনুষ্ঠান ৷ জুবিনৰ অনুৰাগীৰ লগতে উপস্থিত হৈছে বহু শিল্পী, কলা-কুশলী আৰু ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত লোক ৷ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গক দেখা কৰে কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰে ৷
দুয়োৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে ৷ কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰে কয়, “আজি মই ইয়ালৈ আহিছো ৰাহুল জী আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ হৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ । জুবিন অসমৰ ৰাষ্ট্ৰদূত । সংগীত, সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰা সামৰি তেওঁ অমৰ । এজন মহান আইকন, তেওঁৰ বাবে আমাৰ যি সাংস্কৃতিক নৈতিকতা আছিল, ভাৰতীয় সংগীতৰ ইতিহাসৰ পৰা ইয়াক কেতিয়াও মচিব নোৱাৰি । প্ৰায় ৪০ টাতকৈও অধিক ভাষাত তেওঁ গান গাইছে ৷ সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানুহে তেওঁক ভাল পায় । কান্নাড়া সংগীত জগততো তেওঁ অতি উত্তম সংগীত, গীতৰ কথাৰ অৱদান আগবঢ়াইছে ।”
তেওঁ লগতে আৰু কয়, “আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ইয়ালৈ আহিছো । ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ এক শোকপ্ৰস্তাৱ লৈ ইয়ালৈ আহিছো ৷ পাটনাৰ এক কাৰ্যসূচীতে ৰাহুল গান্ধীয়েও জুবিন গাৰ্গৰ হৈ শোকপ্ৰকাশ কৰিছে । আমি একত্ৰিত হৈ থিয় দিছো ৷ বেংগালুৰুত থকা বহু অসমীয়াৰ পৰা মোলৈ ফোন আহিছিল । তেওঁলোক উৎসাহিত যে মই প্ৰতিনিধি হিচাপে ইয়ালৈ আহিছোঁ । তেওঁলোকৰ এটা সৰু অনুৰোধ আছে ৷ কৰ্ণাটকৰ চৰকাৰে এই অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিব ৷ তেওঁলোকে মাটি অকণ বিচাৰিছে ৷ আমি তেওঁলোকক দিম । উভতি গৈয়ে মই সিদ্ধান্ত ল’ম । আমাৰ লক্ষ্য এইয়াই যে অসম আৰু কৰ্ণাটকৰ বন্ধন যাতে আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ উঠে ।”
অসমীয়া লোক সন্দৰ্ভতো তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে ৷ ‘‘বেংগালুৰু আৰু কৰ্ণাটকত কৰ্মৰত সকলো উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোক অতি সু-শৃংখলাবদ্ধ, সু-সংস্কৃতিবান । যি ক্ষেত্ৰতেই নহওক কিয়, তেওঁলোকে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে । কৰ্ণাটকত অসমৰ ৫ লাখৰো অধিক লোকে কাম কৰি আছে । গতিকে, মই ক’ব বিচাৰিছো - আমাৰ বন্ধন আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিব” বুলি তেওঁ কয় ৷
শেষত তেওঁ কয়, “ইয়াত আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ নেতাৰ দল এটা লৈ আহিছো আৰু পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য আৰু জুবিনৰ সকলো অনুৰাগীৰ বাবে আমি তেওঁলোক সকলোকে শক্তি দিবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ । তেওঁৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক ।”
গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, “আজি যোৰহাটত সকলোৱে জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ পালন কৰিছোঁ ৷ বিশ্বাস কৰিবলৈ টান যে তেওঁ নাই ৷ কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যেন তেওঁ আকৌ আহিব, আকৌ গান গাব, হাঁহি ধেমালি কৰিব ৷ শুনি সকলো কথা যেন মিছা হৈ পৰিব ৷ তেওঁ ক্ষন্তেক সময়ৰ বাবে বিদায় লৈছে আকৌ ঘূৰি আহিব ৷”
তেওঁ লগতে আৰু কয়, “আজি ৰাহুল গান্ধী, ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকা খাৰ্গেৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰ আহিছে ৷ তেওঁ দেখিছে জুবিন দাৰ প্ৰতি অসমবাসীৰ মৰম আৰু সকলো একত্ৰিত হোৱাৰ পৰিৱেশ ৷ জুবিন দা যে অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু আছিল, সেয়া তেওঁ বুজি পাইছে ।” শ্যামকানু আৰু সিদ্ধাৰ্থক লৈও মনত দিয়ে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷
জুবিন গাৰ্গ কেৱল অসম তথা উত্তৰ-পূবৰে নহয়, জুবিন ভাৰতীয় সংগীতৰ এটা যুগ আছিল, যি সদায় প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মনত অমৰ হৈ থাকিব ৷ প্ৰায় ৪০টা ভাষাত নিজৰ কণ্ঠ নিগৰাইছে এইগৰাকী শিল্পীয়ে ৷ সংগীত জগতখনৰ এনে এটা ধাৰা আছিল জুবিন, যাক শব্দত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি ৷ জুবিন গাৰ্গ নোহোৱাৰ ক্ষতি কেতিয়াও কোনোৱেই পূৰ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি চিৰযুগমীয়া কৰি ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব ৷
