জুবিন মৃত্যু তদন্তত ছিংগাপুৰীয়া অসমীয়াৰ অসহযোগ: কাইলৈ এছআইটিৰ সন্মুখত হাজিৰ হ’ব এগৰাকী প্ৰৱাসী অসমীয়া

জুবিন মৃত্যু তদন্তত ছিংগাপুৰীয়া অসমীয়াৰ অসহযোগ: কাইলৈ এছআইটিৰ সন্মুখত হাজিৰ হ’ব এগৰাকী প্ৰৱাসী অসমীয়া
জুবিন গাৰ্গৰ ছিংগাপুৰত মৃত্যুৰ ১৮ দিন । এছআইটিত হাজিৰ নহ’ল ৮ প্ৰৱাসী অসমীয়া ।
Published : October 6, 2025 at 9:49 PM IST
গুৱাহাটী : 'জুবিন গাৰ্গ হত্যা’ গোচৰৰ ছিংগাপুৰৰ আঠগৰাকী প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ এগৰাকীও সোমবাৰে চিআইডিয়ে বান্ধি দিয়া শেষৰ দিনটোতো এছআইটিৰ সন্মুখত হাজিৰ নহ’ল । কেৱল মঙলবাৰে ছিংগাপুৰৰ এজন অভিযুক্ত আহি এছআইটিৰ সন্মুখত উপস্থিত হ’ব বুলি নিশ্চিত হৈছে । গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাত মূল ঘৰ থকা ৰূপকমল কলিতা নামৰ এজনহে আহি উপস্থিত হ’ব ৷
সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ ছিংগাপুৰত মৃত্যুৰ ১৮ দিন পাৰ হৈ গ’ল সোমবাৰে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অসম আৰক্ষীৰ চিআইডিৰ বিশেষ তদন্তকাৰী দলৰ তদন্ত অব্যাহত আছে ৷ জুবিন গাৰ্গৰ ছিংগাপুৰৰ সমুদ্ৰত ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সময়ত য়টত থকা আছাম এছ’চিয়েচন,ছিংগাপুৰৰ সদস্য ছিংগাপুৰস্থিত ৮ গৰাকী প্ৰৱাসী অসমীয়াক হাজিৰ হ’বলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিয়মৰ আওতাত এছআইটিৰ সন্মুখত হাজিৰ হ’বলৈ জাননী জাৰি কৰিছিল এছআইটিয়ে ৷ সেই অনুসৰি ৬ অক্টোবৰ সোমবাৰৰ ভিতৰত তেওঁলোক অসমলৈ আহি গুৱাহাটীত এছআইটিত হাজিৰ হ’ব লাগিছিল ।
আৰক্ষীৰ তথ্য মতে, সেইদিনা সমুদ্ৰত য়ট যাত্ৰা আয়োজন কৰিছিল এই লোক কেইগৰাকীয়ে । গতিকে জুবিনৰ মৃত্যুৰ অসম আৰক্ষীৰ তদন্তৰ আওতালৈ এওঁলোক অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি বিবেচিত হৈছে ; কিন্তু সোমবাৰে এগৰাকীও ছিংগাপুৰৰ পৰা আহি অসম আৰক্ষীৰ চিআইডিৰ এছআইটিৰ সন্মুখত হাজিৰ নহ’ল যদিও মঙলবাৰ ৭ অক্টোবৰৰ দিনা এগৰাকী ছিংগাপুৰ নিৱাসী প্ৰৱাসী অসমীয়া আহি উপস্থিত হ’ব এছআইটিৰ সন্মুখত ।
কাইলৈ মঙলবাৰে চিআইডিৰ এছআইটিৰ সন্মুখত ছিংগাপুৰৰ পৰা হাজিৰ হ'ব ৰূপকমল কলিতা ৷ সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰী কৰিছে এই তথ্য । মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমক কয়, “ছিংগাপুৰৰ পৰা কাইলৈ এজন অসমীয়া ৰূপকমল কলিতা আহিব বুলি আমাক জনাইছে । চিআইডিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে ছিংগাপুৰৰ প্ৰৱাসী অসমীয়া ৰূপকমল কলিতাই ৷ গতিকে, মই ভাবো এজন এজনকৈ সকলো আহিব । তেওঁ আজি চিআইডিত ফোন কৰি জনাইছে যে অহাৰ বাবে তেওঁ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ বাকী সকলে অহাৰ কথা কোৱা নাই ৷ আহিব লাগে বুলি আমি হেঁচা অব্যাহত ৰাখিছো । আজি নহ’লে কাইলৈতো আহিবই লাগিব । যিমান সোনকালে আহে সিমানেই সোনকালে আমি তদন্তটো শেষ কৰিব পাৰিম ।”
“কোনোবাই কৈছে আমাক ছিংগাপুৰ পুলিছে আহিব মানা কৰিছে । কোনোবাই কৈছে আহিলে আমাৰ চাকৰিটো যাব । মুখ্যতঃ এজন ব্যক্তিয়ে ছিংগাপুৰৰ পৰা অহাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ এজন অহাৰ পিছত আন সকলো লাহে লাহে আহিব বুলি মই আশাবাদী ৷” ছিংগাপুৰৰ পৰা লোক কেইজন ৬ তাৰিখে এছআইটিৰ সন্মুখত সোধ পোছৰ বাবে উপস্থিত নোহোৱা প্ৰসংগত এইদৰে কয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ।
উল্লেখ্য় যে, অসম আৰক্ষীৰ চিআইডিৰ সন্মুখত হাজিৰ হ’বলগীয়া জুবিন মৃত্যুৰ সময়ত লেজাৰাছ আইলেণ্ডৰ সমুদ্ৰ বক্ষত য়টখনত থকা ছিংগাপুৰ নিৱাসী প্ৰৱাসী আঠগৰাকী হ’ল-
- তন্ময় ফুকন, য়ট পাৰ্টীৰ আয়োজক
- অভিমন্যু তালুকদাৰ সভাপতি,আছাম এছ’চিয়েচন,ছিংগাপুৰ
- দেৱজিত হাজৰিকা সম্পাদক, আছাম এছ’চিয়েচন,ছিংগাপুৰ
- ৰূপকমল কলিতা, ছিংগাপুৰস্থিত প্রবাসী অসমীয়া
- সিদ্ধার্থ বৰা, ছিংগাপুৰস্থিত প্ৰবাসী অসমীয়া
- পৰীক্ষিত শৰ্মা, ছিংগাপুৰস্থিত প্রবাসী অসমীয়া
- বাজিদ আহমেদ, ছিংগাপুৰস্থিত প্রবাসী অসমীয়া
- ভাস্কৰ দত্ত, ছিংগাপুৰস্থিত প্রবাসী অসমীয়া
ইয়াৰে ৰূপকমল কলিতা মঙলবাৰে গুৱাহাটীত এছআইটিৰ সন্মুখত আহি উপস্থিত হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চিত কৰিছে । বাকী সকল ছিংগাপুৰৰ পৰা আহি অসম আৰক্ষীক সহযোগ কৰিব নে নকৰে সেয়া এতিয়াও অনিশ্চিত ।