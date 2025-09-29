ছিংগাপুৰলৈ যাব চি আই ডিৰ দল: শ্যামকানুৰ ঘৰত অসম চৰকাৰ-বিষয়াৰ ভুৱা ছীল-মোহৰ, একেটা কোম্পানীৰ নামত দুখন পানকাৰ্ড

ছিংগাপুৰলৈ যাব চি আই ডিৰ দল: শ্যামকানুৰ ঘৰত অসম চৰকাৰ-বিষয়াৰ ভুৱা ছীল-মোহৰ, একেটা কোম্পানীৰ নামত দুখন পানকাৰ্ড
কিমান নীচ কৰ্মত জড়িত আছিল শ্যামকানু ? তৰপে তৰপে খহিছে মুখা । শ্যামকানুৰ বিৰুদ্ধে চি আই ডিৰ নিজাববীয়া গোচৰৰ এজাহাৰত বিস্ফোৰক তথ্য ।
Published : September 29, 2025 at 2:26 PM IST
গুৱাহাটী: জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অপমৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ এটা দল যাব ছিংগপুৰলৈ । লগতে কেঁচু খান্দোতে ওলাইছে সাপ । প্রৱঞ্চনা, জালিয়াতি, চৰকাৰী ধনৰ অপব্যৱহাৰ আৰু অবৈধ লেনদেনেৰে বেনামী সম্পত্তি অধিগ্ৰহণৰ অভিযোগত গোচৰ পঞ্জীয়ন চি আই ডিৰ । এই গোচৰৰ জুবিনৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ লগত নাই সম্পৰ্ক ।
জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুৰ লগে লগে মুখা খহি পৰিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি সংস্কৃতিৰ পূজাৰীৰ মুখা পিন্ধি লুণ্ঠন চলোৱা শ্যামকানু মহন্তৰ ৷ অসমবাসীৰ হৃদস্পন্দন জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তৰ মাজতে ধনৰ সাম্ৰাজ্য গঢ়িবলৈ শ্যামকানু মহন্ত কিমান তললৈ নামিছিল, এটা এটাকৈ কিমান গৰ্হিত কাম কৰিছিল সেয়া এটা এটাকৈ সকলো পোহৰলৈ আহিছে ৷
শ্যামকানু মহন্তৰ বিৰুদ্ধে চি আই ডিয়ে ৰুজু কৰা আন এক গোচৰে ভয়ানক তথ্য পোহৰলৈ আনিছে ৷ শ্যামকানুৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হোৱা নথিপত্ৰ আৰু সামগ্ৰীয়ে চকু কপালত তুলিছে আৰক্ষীৰ ।
তদন্তৰ বাবে ছিংগাপুৰলৈ যাব অসম আৰক্ষী
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে ছিগাপুৰলৈ যাব অসম আৰক্ষী । আৰক্ষী অধীক্ষক সুধাকৰ সিং আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক তৰুণ গোৱেল ছিংগাৰপুৰলৈ যাব ৷ আৰক্ষী সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি, অহা মঙলবাৰে ছিংগাপুৰলৈ ৰাওনা হ’ব দুয়োজন বিষয়া ।
জুবিন গাৰ্গ, শ্যামকানু থকা হোটেল, সাগৰলৈ যোৱা য়ট, য়টত থকা প্ৰৱাসী অসমীয়া আৰু য়টৰ কৰ্মচাৰী, জেনেৰেল হাস্পতাল সকলোকে সামৰি অসম আৰক্ষীৰ দুজনীয়া দলটোৱে চলাব এই তদন্ত ।
শ্যামকানুৰ ঘৰত চৰকাৰী ২৮ টা ছীল-মোহৰ উদ্ধাৰ
দীৰ্ঘদিন ধৰি কেৱল ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থত জুবিন গাৰ্গক ব্যৱহাৰ কৰাই নহয়, অৱহেলাৰে মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগত অভিযুক্তই নহয়, শিল্পী সমাজক শোষণ কৰাৰ উপৰি চৰকাৰী ধন লুণ্ঠনৰ বাবে নথি জালিয়াতি আৰু নকল চৰকাৰী ছীল-মোহৰ প্ৰস্তুত কৰি লৈছিল শ্যামকানু মহন্তই । এই সমস্ত তথ্য পোহৰলৈ আহিছে শ্যামকানু মহন্তৰ গুৱাহাটীৰ বাসগৃহত চলোৱা চি আই ডিৰ দুদিনীযা অভিযানত ।
গীতানগৰৰ কাৰ্বিপথত থকা শ্যামকানুৰ অট্টালিকাত চলোৱা তালাচীত চি আই ডিয়ে পাইছে চৰকাৰী বিভিন্ন বিভাগৰ ২৮ টা ছীল-মোহৰ । এই সন্দৰ্ভত চি আই ডিয়ে শ্যামকানুৰ বিৰুদ্ধে নিজাববীয়া এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে । চি আই ডিৰ এছ এছ পি আচিফ আহমেদে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত শ্যামকানু মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ১৯/২০২৫ নম্বৰত নতুনকৈ এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে চি আই ডিৰ থানাত ।
ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাাৰ ৭ টা ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে চি আই ডিয়ে । বি এন এছৰ ধাৰা ৩১৭(৫), ৩৩৬(৩), ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০(২), ৩৪১(১) ৩৪২(১) ত চি আই ডিয়ে এই গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।
কি কি ভয়ংকৰ তথ্য আছে চি আই ডিৰ এফ আই আৰত ?
শ্যামকানু মহন্তৰ বিৰুদ্ধে চি আই ডিৰ ১৯/২০২৫ নম্বৰৰ গোচৰটোৰ দ্বাৰা বিত্তীয় অনিয়ম আৰু জাতিয়াতিৰ ভয়ংকৰ তথ্য সন্নিৱিষ্ট হৈছে ৷ এই গোচৰটোৰ তদন্তকাৰী বিষয়া হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে চি আই ডিৰ এছ এছ পি মৰমী দাসক ।
শ্যামকানুৱে বনাই লৈছিল নকল চৰকাৰী ছীল-মোহৰ
শেহতীয়াকৈ দুটা দিন ধৰি যোৱা বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে শ্যামকানু মহন্তৰ গীতানগৰৰ বাসগৃহত চি আই ডিৰ এছ আই টিয়ে তালাচী চলাইছিল । আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে তালাচীত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্র জব্দ কৰা হৈছিল । নতুনকৈ ৰুজু হোৱা গোচৰটোৰ তথ্যৰ ভিত্তিত সকলো নথিপত্ৰত চৰকাৰী বিভাগৰ পৰা জালিয়াতিৰে ধন সংগ্ৰহৰ তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ।
অভিযানত শ্যামকানুৰ বাসগৃহৰ পৰা মুঠ ২৮ টা ছীল-মোহৰ জব্দ কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত লোকনিৰ্মাণ বিভাগকে ধৰি কেইবাটাও চৰকাৰী বিভাগ আৰু চৰকাৰী বিষয়াৰ নাম আৰু পদবী সংলগ্ন ছীল-মোহৰ উদ্ধাৰ হৈছে ৷ চি আই ডিৰ এজাহাৰখনত শ্যামকানু মহন্তৰ বিৰুদ্ধে অবৈধ বিত্তীয় লেনদেন প্রতিৰোধ আইন- ২০০২ৰ অধীনত গোচৰ পঞ্জীয়নৰো আর্জি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে।
কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিছিল নকল ছীল-মোহৰ ?
আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে—
১/ অসম চৰকাৰৰ চৰকাৰী বিষয়াৰ জাল ছীল-মোহৰ ব্যৱহাৰ কৰি শ্যামকানুৱে বিত্তীয় লেনদেনৰ কাম-কাজ চলাই আহিছিল ।
২/ অসম চৰকাৰৰ ভুৱা ছীল-মোহৰ ব্যৱহাৰ কৰি শ্যামকানু মহন্তই নিজৰ কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ একাধিক মন্ত্রণালয়লৈ অনুদান বিচাৰি ভুৱা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷
এই পত্ৰযোগে ভয়ংকৰ জালিয়াতি চলাই ধন আদায় কৰিছিল শ্যমকানুৱে ৷ আৰক্ষীৰ তদন্তই লাভ কৰিছে বহুতো প্ৰাথমিক তথ্য ৷ এই কথা চি আই ডিৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সূত্রই জানিবলৈ দিছে ।
পেন কাৰ্ড জব্দ
চি আই ডিয়ে শ্যামকানু মহন্তৰ ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট কোম্পানী 'ট্রেণ্ড এম এম এছ'ৰ নামত থকা দুখন পেন কার্ড জব্দ কৰিছে । দুয়োখন কাৰ্ডৰ পেন নম্বৰ পৃথক পৃথক । অবৈধভাৱে পেন নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিত্তীয় অনিয়ম সংঘটিত কৰিছিল শ্যামকানুৱে ।
অৰুণাচলতো আছিল শ্যামকানুৰ হাতোৰা
কেৱল অসমতেই নহয়, অৰুণাচললৈয়ো প্ৰসাৰিত আছিল শ্যামকানু মহন্তৰ বিত্তীয় অনিয়মৰ জাল । শ্যামকানু মহন্তৰ বাসগৃহ আৰু কাৰ্যালয়ৰ পৰা অসম আৰু অৰুণাচল প্রদেশত পি এম জি এছ ৱাই আঁচনিৰ অধীনৰ পথ নিৰ্মাণৰ ঠিকাৰ কেইবাখনো নথিপত্ৰও উদ্ধাৰ কৰিছে । আৰক্ষীযে এই সমূহৰো বৈধতা আৰু সবিশেষ পৰীক্ষা কৰি ভালেমান অনিয়ম ধৰা পেলাইছে ।