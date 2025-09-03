ধেমাজি: সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে কৃষিখণ্ডতো পৰিৱৰ্তনে স্পৰ্শ কৰিছে । আধুনিক কৃষি পদ্ধতিৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে পলি হাউছ খেতি । এই পদ্ধতিৰে বছৰৰ বাৰমাহে শাক-পাচলি উৎপাদন কৰি বজাৰ দখল কৰিবলৈ সম্ভৱ হোৱা এজন উদ্য়মী যুৱক হৈছে সঞ্জীৱ বৰুৱা । ধেমাজিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে পদ্ধতিৰে খেতি কৰি তেওঁ সফলো হৈছে ।
প্রাকৃতিকভাৱে বায়ু চলাচল থকা নলাকৃতিৰ আধুনিক পলিথিন ঘৰত খেতি কৰি সফল হোৱা যুৱকজনে অসম চৰকাৰৰ উদ্যান শস্য আৰু খাদ্য সংসাধন বিভাগৰ তত্ত্বাৱধানত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল আৰু হিমালয়ান ইষ্টেটৰ বাবে উদ্যান শস্য অভিযান আঁচনিৰ অধীনত এই কৃষি আৰম্ভ কৰিছে । এই আঁচনিৰ অধীনত ৩১ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষ ধেমাজি জিলাৰ লেলৱনি অঞ্চলত ২৫০০ বৰ্গ ফুটৰ এটা আধুনিক পলি হাউছ নিৰ্মাণ কৰি তাত শাক-পাচলিৰ খেতি আৰম্ভ কৰিছে ।
ইতিমধ্যে তেওঁ উন্নত প্ৰজাতিৰ তিয়ঁহৰ খেতি কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰি যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে । এতিয়া তিনি হাজাৰ জোপা কেপচিকাম আৰু তিনি হাজাৰ জোপা বিলাহী গছৰ পৰা সোনকালে উৎপাদনৰ আশা কৰিছে ৷ তেওঁৰ বাৰীত দিনে-নিশাই পোনা চুতীয়া,পৱন চুতীয়া আৰু দিলীপ চুতীয়াই কাম কৰি সংস্থাপিত হৈছে । আনহাতে পাচলি চপোৱা বা কামৰ ভৰপক সময়ত স্থানীয় ৪০/৫০গৰাকী শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন হয় ।
এই চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ এই অভিলাষী আঁচনি লাভ কৰা বাবে অতি উৎসাহিত হৈ তেওঁ কয়, "ইয়াত এতিয়া বিলাহী, তিয়ঁহ, কেপচিকামৰ লগতে আছে লাই, পালেং শাক আদি । আগতে ধান খেতি কৰিছিলো । ধান খেতিত লাভ কম হোৱা বাবে এই খেতি আৰম্ভ কৰো ৷ এনেধৰণৰ পলি হাউছৰ বাবে মানুহখিনি শিকাই বুজাই ল'ব পাৰিলে স্থানীয় শ্ৰমিকখিনি উপকৃত হ’ব আৰু ময়ো উপকৃত হ’ব পাৰিম ৷ তিয়ঁহ উৎপাদন হৈছে ৷ এতিয়া বিলাহী আৰু কেপচিকাম উৎপাদন হ'ব । "
উদ্যমী যুৱকজনে ইয়াৰ আগতে অসমৰ দুই এখন এনেধৰণৰ ফাৰ্মত গৈ শিকি বুজি লৈছে ৷ নিবনুৱা শিক্ষিত চামলৈ তেওঁ আহ্বান জনাই কয়, "এইটো ভাল ব্যৱসায় । যিজনে খেতি-বাতিৰ লগত জড়িত হৈ চৰকাৰৰ পৰা আঁচনিখনৰ বিষয়ে শিকি-বুজি কৰে তেন্তে যথেষ্ট লাভান্বিত হ’ব ।"
বাহিৰৰ পৰা পাচলি অহা বন্ধ হ’ব কেনেকৈ ?
চাকৰিমুখী নিবনুৱাসকলৰ মানসিকতা বাবেই সম্প্ৰতি বছৰৰ বাৰ মাহে স্থানীয় বজাৰ দখল কৰি আহিছে বাহিৰৰ পাচলিয়ে । ফলত অধিক দাম দি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হয় । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যুৱকজনে কয়, “মোৰ দৰে সকলোৱে এই পদ্ধতিৰে খেতি কৰিলে নিশ্চিতভাৱে স্থানীয় বজাৰত বাহিৰৰ পৰা পাচলি অহাটো বন্ধ হ’ব ৷" উল্লেখ্য যে ইয়াৰ জৰিয়তে ৪০/৫০জন স্থানীয় লোকে সংস্থাপিত হ’বলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে এই আঁচনিখনে উঠি অহা উদ্যমী যুৱকক সহায় কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ৷