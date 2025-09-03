ETV Bharat / state

পলিথিনৰ ঘৰত আধুনিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰি কেনেকৈ হ’ব লাভাৱান্বিত ? - SELFRELIANT OF YOUTH

ধেমাজিত পলি হাউছত খেতি কৰি যুৱকে দেখুৱাইছে আদৰ্শ ।

পলি হাউছত খেতি কৰা উদ্য়মী যুৱক সঞ্জীৱ বৰুৱা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2025 at 2:02 PM IST

ধেমাজি: সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে কৃষিখণ্ডতো পৰিৱৰ্তনে স্পৰ্শ কৰিছে । আধুনিক কৃষি পদ্ধতিৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে পলি হাউছ খেতি । এই পদ্ধতিৰে বছৰৰ বাৰমাহে শাক-পাচলি উৎপাদন কৰি বজাৰ দখল কৰিবলৈ সম্ভৱ হোৱা এজন উদ্য়মী যুৱক হৈছে সঞ্জীৱ বৰুৱা । ধেমাজিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে পদ্ধতিৰে খেতি কৰি তেওঁ সফলো হৈছে ।

প্রাকৃতিকভাৱে বায়ু চলাচল থকা নলাকৃতিৰ আধুনিক পলিথিন ঘৰত খেতি কৰি সফল হোৱা যুৱকজনে অসম চৰকাৰৰ উদ্যান শস্য আৰু খাদ্য সংসাধন বিভাগৰ তত্ত্বাৱধানত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল আৰু হিমালয়ান ইষ্টেটৰ বাবে উদ্যান শস্য অভিযান আঁচনিৰ অধীনত এই কৃষি আৰম্ভ কৰিছে । এই আঁচনিৰ অধীনত ৩১ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষ ধেমাজি জিলাৰ লেলৱনি অঞ্চলত ২৫০০ বৰ্গ ফুটৰ এটা আধুনিক পলি হাউছ নিৰ্মাণ কৰি তাত শাক-পাচলিৰ খেতি আৰম্ভ কৰিছে ।

ধেমাজিত পলি হাউছত খেতি (ETV Bharat Assam)

ইতিমধ্যে তেওঁ উন্নত প্ৰজাতিৰ তিয়ঁহৰ খেতি কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰি যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে । এতিয়া তিনি হাজাৰ জোপা কেপচিকাম আৰু তিনি হাজাৰ জোপা বিলাহী গছৰ পৰা সোনকালে উৎপাদনৰ আশা কৰিছে ৷ তেওঁৰ বাৰীত দিনে-নিশাই পোনা চুতীয়া,পৱন চুতীয়া আৰু দিলীপ চুতীয়াই কাম কৰি সংস্থাপিত হৈছে । আনহাতে পাচলি চপোৱা বা কামৰ ভৰপক সময়ত স্থানীয় ৪০/৫০গৰাকী শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন হয় ।

ধেমাজিত পলি হাউছত খেতি (ETV Bharat Assam)

এই চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ এই অভিলাষী আঁচনি লাভ কৰা বাবে অতি উৎসাহিত হৈ তেওঁ কয়, "ইয়াত এতিয়া বিলাহী, তিয়ঁহ, কেপচিকামৰ লগতে আছে লাই, পালেং শাক আদি । আগতে ধান খেতি কৰিছিলো । ধান খেতিত লাভ কম হোৱা বাবে এই খেতি আৰম্ভ কৰো ৷ এনেধৰণৰ পলি হাউছৰ বাবে মানুহখিনি শিকাই বুজাই ল'ব পাৰিলে স্থানীয় শ্ৰমিকখিনি উপকৃত হ’ব আৰু ময়ো উপকৃত হ’ব পাৰিম ৷ তিয়ঁহ উৎপাদন হৈছে ৷ এতিয়া বিলাহী আৰু কেপচিকাম উৎপাদন হ'ব । "

ধেমাজিত পলি হাউছত খেতি (ETV Bharat Assam)

উদ্যমী যুৱকজনে ইয়াৰ আগতে অসমৰ দুই এখন এনেধৰণৰ ফাৰ্মত গৈ শিকি বুজি লৈছে ৷ নিবনুৱা শিক্ষিত চামলৈ তেওঁ আহ্বান জনাই কয়, "এইটো ভাল ব্যৱসায় । যিজনে খেতি-বাতিৰ লগত জড়িত হৈ চৰকাৰৰ পৰা আঁচনিখনৰ বিষয়ে শিকি-বুজি কৰে তেন্তে যথেষ্ট লাভান্বিত হ’ব ।"

ধেমাজিত পলি হাউছত খেতি (ETV Bharat Assam)

বাহিৰৰ পৰা পাচলি অহা বন্ধ হ’ব কেনেকৈ ?

চাকৰিমুখী নিবনুৱাসকলৰ মানসিকতা বাবেই সম্প্ৰতি বছৰৰ বাৰ মাহে স্থানীয় বজাৰ দখল কৰি আহিছে বাহিৰৰ পাচলিয়ে । ফলত অধিক দাম দি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হয় । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যুৱকজনে কয়, “মোৰ দৰে সকলোৱে এই পদ্ধতিৰে খেতি কৰিলে নিশ্চিতভাৱে স্থানীয় বজাৰত বাহিৰৰ পৰা পাচলি অহাটো বন্ধ হ’ব ৷" উল্লেখ্য যে ইয়াৰ জৰিয়তে ৪০/৫০জন স্থানীয় লোকে সংস্থাপিত হ’বলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে এই আঁচনিখনে উঠি অহা উদ্যমী যুৱকক সহায় কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ৷

