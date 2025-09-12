নিজে সজা বিমানত উঠি আকাশ চোৱাৰ মন ৰাতুলৰ
বাইহাটা: এখন বিমান, এখন বিশেষ বিমান ৷ বিমানখন দেখা পোৱা গৈছে হাজোৰ আকাশমাৰ্গত ৷ বিমানখন বিশেষ বুলি এইকাৰণেই কোৱা হৈছে কিয়নো তাক কোনো ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ সলনি সাধাৰণ এজন যুৱকেহে সাজি উলিয়াইছে ৷ এই বিশেষ বিমানখন পাৱাৰ হেণ্ড গ্লিডাৰ (Power hand glider) নামেৰে জনা যায় ৷
আকাশ চুবলৈ মন থকা এজন যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাতে বিমানখনে সাকাৰ ৰূপ লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ সামাজিক মাধ্যমৰ সফল ব্যৱহাৰে যে ধনাত্মক ফল প্ৰদান কৰিব পাৰে, তাকেই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে এই যুৱকজনে ৷
ইউ টিউবত ৰীলছ ভিডিঅ’ চাই সময় কটোৱাৰ সলনি সেই বহুমূলীয়া সময় বিমান নিৰ্মাণত দিছিল হাজো-আদাবাৰীৰ যুৱক ৰাতুল আলীয়ে ৷ বিগত চাৰি-পাঁচবছৰে ধৰি একাণপতীয়া প্ৰচেষ্টাৰে ইউ টিউবৰ সহায়ত বিমান সাজিবলৈ শিকে ৰাতুলে ৷ এপদ-এপদকৈ সামগ্ৰী গোটাই তেওঁ অৱশেষত বিমানখন সাজি উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় ৷ বিমানখন সাজি উলিয়াওতে যুৱকজনৰ ব্যয় হয় প্ৰায় ৫ লক্ষাধিক টকা ৷
বিমানখন সাজি উলিওৱাৰ পিছত স্ফুৰ্তিৰ সীমা নাই ৰাতুলৰ
ৰাতুল আলীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে বিগত চাৰি-পাঁচ বছৰে তেওঁ এই বিমানখন নিৰ্মাণৰ উদ্দেশ্যে প্ৰয়োজনীয় সা-সৰঞ্জাম ক্ৰয় কৰি এই বিশেষ বিমানখন সাজি উলিয়ায় ৷ ৰাতুলে জনোৱা মতে সৰুৰে পৰা তেওঁ এনে এখন উৰাজাহাজ নিৰ্মাণৰ হেঁপাহ মনতে পুহি ৰাখিছিল । ইয়াৰ আগতেও তেওঁ তিনিবাৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও ভাল, বহল মুকলি ফিল্ডৰ অভাৱত উৰাব পৰা নাছিল । এইক্ষেত্ৰত তেওঁ কোনো ধৰণৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই । অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ।
যুৱকজনে কয়, ‘‘মোৰ নাম ৰাতুল আলী ৷ মোৰ ঘৰ হাজো আদাবাৰীত ৷ এইটো Power hand glider বুলি কয় ৷ এইটো চাৰি-পাঁচবছৰৰ বেছি হ’ল ৷ এটা এটাকৈ বস্তু কিনি আনি মানে আমাৰ ইয়াত কিছুমান বস্তু নাপায় ৷ কিছুমান গুৱাহাটীৰ পৰা কিছুমান অনলাইনত কিনি আনি মই এইখন বনাইছো ৷ বহুত ইচ্ছা আছিল ৷ ইয়াৰ আগতেও মই তিনিবাৰমান চেষ্টা কৰিলো ৷ আমাৰ তাত গ্ৰাউণ্ড নাই এনেকুৱা ৷ সেয়ে ইয়ালৈ আহিছো ৷ মই ভাবিছো এনেকুৱা ভাল গ্ৰাউণ্ড হ’লে ভালকৈ উৰিব পাৰিব ৷ মই যিহেতু ভালকৈ উৰিব নাজানো, সেয়ে প্ৰেক্টিছহে কৰি আছো ৷ এইখন ৪০ ফুট বহল ৷ ইয়ালৈ আনোতে বন্ধুসকলে মোক বহুত সহায় কৰিছে, নহ’লে মই নোৱাৰিলোহেঁতেন ৷’’
