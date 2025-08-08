গুৱাহাটী: ব'ল ব'মে প্ৰাণ ল'লে কিশোৰ-কিশোৰীৰ । গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে কৰুণ ঘটনা । ব'ল ব'মলৈ যোৱাৰ ফলতে প্ৰাণ হেৰুৱালে এজন ১৬ বছৰীয়া কিশোৰৰ । বেলতলাৰ এ জিৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনে দেওবাৰে নিশা ব'ল ব'মলৈ যোৱাটোৱেই যেন কাল হ'ল । স্বেচ্ছাসেৱকৰ দলৰ প্ৰহাৰতে কিশোৰজনে প্ৰাণ হেৰুওৱা বুলি উত্থাপন হৈছে অভিযোগ । কিশোৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি কিশোৰৰ প্ৰেমিকাই ল'লে চৰম সিদ্ধান্ত ।
ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি যোৱা দেওবাৰে নিশা দুই বন্ধুৰ সৈতে বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ ব'ল ব’মলৈ গৈছিল বিপ্লৱ পাল নামৰ কিশোৰজন । সেই সময়ত গা বেয়া হৈ আছিল কিশোৰজনৰ । স্বাস্থ্য খুব এটা ভাল নাছিল বাবে কিশোৰজনে পিন্ধি গৈছিল এটা জেকেট । তাৰ পিছত বশিষ্ঠৰ বাছ ষ্টপত স্বেচ্ছাসেৱকৰ তালাচীৰ সন্মুখীন হৈছিল কিশোৰজন ।
বশিষ্ঠত স্বেচ্ছাসেৱকে কিশোৰজনক জেকেটৰ লগতে দেহৰ সকলো কাপোৰ খুলিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । কিন্তু কিশোৰজনে সেই নিৰ্দেশ নমনা বাবে প্ৰথমে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় । পিছত ২৫-৩০ জনৰো অধিক স্বেচ্ছাসেৱকৰ এটা দলে আক্ৰমণ কৰে বিপ্লৱ নামৰ কিশোৰজনক । আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বিপ্লৱ । পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক অসুস্থ হৈ পৰাত কিশোৰজনক মঙলবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হয় গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ।
কিন্তু বুধবাৰে হাস্পতালতে মৃত্যু হয় বিপ্লৱ পালৰ । পিতৃ-মাতৃহাৰা কিশোৰজনৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ সহযোগত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি বৃহস্পতিবাৰে লৈ অহা হয় ঘৰলৈ । ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে । এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
ইফালে, কিশোৰজনৰ আত্মীয়ই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, কিশোৰজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে কিশোৰজনৰ প্ৰেমিকাই । কিশোৰজনৰ প্ৰেমিকাৰ ঘৰ বিজনীত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বিপ্লৱৰ আত্মীয়ই ।
এই সন্দৰ্ভত কিশোৰগৰাকীৰ এগৰাকী আত্মীয়ই কয়, "২৫-৩০ জন ল'ৰাই মিলি তাক ইমানেই মাৰিছে, তাৰ ভিতৰৰ কলিজাতো থাকিবনে ? তাৰ পিতৃ-মাতৃ নাই, কেৱল ককাক এজন আছে তাৰ । ককাকৰ কিবা এটা হ'ব বুলি সি জনোৱা নাছিল । তাক যে স্বেচ্ছাসেৱকবোৰে ধৰি মাৰিছে সি কোৱা নাছিল ।"
এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কিহৰ বাবে এই ফুল দুপাহ কলিতে মৰহি গল । এয়া কাৰ ভুলৰ বাবে আজি অস্বাভাৱিক মৃত্যুক সাৱটি লৈ শেষ হৈ গল দুটি জীৱন । ব'ল ব'মৰ নামত বশিষ্ঠ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে কেনেকৈ নিয়োগ কৰে এনে দানৱৰূপী স্বেচ্ছাসেৱক ? বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি উলিয়াব পাৰিবনে এই মৰেল পুলিচগিৰি দেখুওৱা স্বেচ্ছাসেৱকসকলক ?