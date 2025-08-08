Essay Contest 2025

ব'ল ব'মৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণ হেৰুৱালে কিশোৰে, প্ৰেমিকাই ল'লে চৰম সিদ্ধান্ত - YOUTH LOST HIS LIFE

স্বেচ্ছাসেৱকৰ প্ৰহাৰৰ ফলতে প্ৰাণ হেৰুৱালে ব'ল ব'মলৈ যোৱা কিশোৰে । কিশোৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি চৰম সিদ্ধান্ত ল'লে প্ৰেমিকাই ।

Youth lost his life in the attack by the volunteer of the Bol Bom in Guwahati
ব'ল ব'মৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণ হেৰুৱালে কিশোৰে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2025 at 8:28 AM IST

গুৱাহাটী: ব'ল ব'মে প্ৰাণ ল'লে কিশোৰ-কিশোৰীৰ । গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে কৰুণ ঘটনা । ব'ল ব'মলৈ যোৱাৰ ফলতে প্ৰাণ হেৰুৱালে এজন ১৬ বছৰীয়া কিশোৰৰ । বেলতলাৰ এ জিৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনে দেওবাৰে নিশা ব'ল ব'মলৈ যোৱাটোৱেই যেন কাল হ'ল । স্বেচ্ছাসেৱকৰ দলৰ প্ৰহাৰতে কিশোৰজনে প্ৰাণ হেৰুওৱা বুলি উত্থাপন হৈছে অভিযোগ । কিশোৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি কিশোৰৰ প্ৰেমিকাই ল'লে চৰম সিদ্ধান্ত ।

ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি যোৱা দেওবাৰে নিশা দুই বন্ধুৰ সৈতে বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ ব'ল ব’মলৈ গৈছিল বিপ্লৱ পাল নামৰ কিশোৰজন । সেই সময়ত গা বেয়া হৈ আছিল কিশোৰজনৰ । স্বাস্থ্য খুব এটা ভাল নাছিল বাবে কিশোৰজনে পিন্ধি গৈছিল এটা জেকেট । তাৰ পিছত বশিষ্ঠৰ বাছ ষ্টপত স্বেচ্ছাসেৱকৰ তালাচীৰ সন্মুখীন হৈছিল কিশোৰজন ।

ব'ল ব'মৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণ হেৰুৱালে কিশোৰে (ETV Bharat Assam)

বশিষ্ঠত স্বেচ্ছাসেৱকে কিশোৰজনক জেকেটৰ লগতে দেহৰ সকলো কাপোৰ খুলিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । কিন্তু কিশোৰজনে সেই নিৰ্দেশ নমনা বাবে প্ৰথমে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় । পিছত ২৫-৩০ জনৰো অধিক স্বেচ্ছাসেৱকৰ এটা দলে আক্ৰমণ কৰে বিপ্লৱ নামৰ কিশোৰজনক । আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বিপ্লৱ । পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক অসুস্থ হৈ পৰাত কিশোৰজনক মঙলবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হয় গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ।

কিন্তু বুধবাৰে হাস্পতালতে মৃত্যু হয় বিপ্লৱ পালৰ । পিতৃ-মাতৃহাৰা কিশোৰজনৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ সহযোগত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি বৃহস্পতিবাৰে লৈ অহা হয় ঘৰলৈ । ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে । এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ।

ইফালে, কিশোৰজনৰ আত্মীয়ই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, কিশোৰজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে কিশোৰজনৰ প্ৰেমিকাই । কিশোৰজনৰ প্ৰেমিকাৰ ঘৰ বিজনীত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বিপ্লৱৰ আত্মীয়ই ।

এই সন্দৰ্ভত কিশোৰগৰাকীৰ এগৰাকী আত্মীয়ই কয়, "২৫-৩০ জন ল'ৰাই মিলি তাক ইমানেই মাৰিছে, তাৰ ভিতৰৰ কলিজাতো থাকিবনে ? তাৰ পিতৃ-মাতৃ নাই, কেৱল ককাক এজন আছে তাৰ । ককাকৰ কিবা এটা হ'ব বুলি সি জনোৱা নাছিল । তাক যে স্বেচ্ছাসেৱকবোৰে ধৰি মাৰিছে সি কোৱা নাছিল ।"

এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কিহৰ বাবে এই ফুল দুপাহ কলিতে মৰহি গল । এয়া কাৰ ভুলৰ বাবে আজি অস্বাভাৱিক মৃত্যুক সাৱটি লৈ শেষ হৈ গল দুটি জীৱন । ব'ল ব'মৰ নামত বশিষ্ঠ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে কেনেকৈ নিয়োগ কৰে এনে দানৱৰূপী স্বেচ্ছাসেৱক ? বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি উলিয়াব পাৰিবনে এই মৰেল পুলিচগিৰি দেখুওৱা স্বেচ্ছাসেৱকসকলক ?

