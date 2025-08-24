বাক্সা: এক নৃশংস হত্য়াকাণ্ড । এই নৃশংস হত্য়াকাণ্ডই সোঁৱৰাই দিলে অভি-নীলৰ সেই ভয়াৱহ দৃশ্য়টোৰ ছবিখন । এক পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিচতেই একাংশ উদণ্ড লোকৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱালে এজন যুৱকে । কেৱল সেয়াই নহয়, যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষীকো বাধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে প্ৰহাৰ কৰিলে উন্মত্ত জনতাই ।
এই লোমহৰ্ষক ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তামুলপুৰ জিলাৰ শুৱগপুৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত ভৰালী চ'কত । আজিৰ পৰা চাৰিদিন পূৰ্বে সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাটো আজিহে পোহৰলৈ আহিছে । যোৱা ২০ আগষ্টৰ আবেলি সংঘটিত ঘটনাটোত তামুলপুৰৰ কচুকাটাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা দীপক দাসৰ পুত্ৰ অভিষেক দাস (২৩)ক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে বুলি যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ লোকে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত অভিষেক দাসৰ এগৰাকী আত্মীয়ই অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভয়াৱহ ঘটনাটোৰ বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰি কয়, "মোৰ নাতিল'ৰা তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা দীপক দাসৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ অভিষেক দাসে চাৰিজন বন্ধু যুৱৰাজ বড়ো, ধ্ৰুৱজ্যোতি গুৰুং, নৱজিৎ দাস আৰু মাৰ্টিন বসুমতাৰীৰ সৈতে বগামাটিৰ গ্ৰাছলেণ্ডত ফুৰিবলৈ গৈছিল । তাৰপৰা তেওঁলোক উভতি অহাৰ সময়ত ভৰালী চ'কত এখন ই-ৰিক্সাক বচাবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । এখন দোকানৰ খুটা এটা ভাঙি যায় আৰু গাড়ীখন তাতে ৰৈ যায় । দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে গাড়ীখনৰ দুৱাৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বন্ধ হৈ পৰে । তেতিয়া অভিষেকে ছানৰুফেৰে ওলাই আহে । ওলাই আহি কেনেদৰে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে সেয়া চাবলৈ ধৰাৰ সময়তেই দোকানখনৰ মালিক আৰু ই-ৰিক্সাখনৰ মালিকে আহি তেওঁক ঘেৰি ধৰে । তাৰ পিচত উত্তম-মধ্য়ম সোধায় ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰায় ৫০ ফুট আঁৰলৈ নি নিৰ্মমভাৱে ৰডেৰে প্ৰহাৰ কৰি মুমুৰ্ষু অৱস্থাত এৰি দিয়ে । এই ঘটনাটো আবেলি প্ৰায় ৩:৩০ বজাত সংঘটিত হয় যদিও আমি ৫ বজাতহে জানিব পাৰিলো । তাৰ পিচতেই তেওঁৰ পিতৃ ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । অৱশ্য়ে তেওঁক শুৱগপুৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা মুমুৰ্ষু অৱস্থাত পৰিয়ালে লৈ আহে । তাত এখন এম্বুলেন্সো নাই । পিচত এখন এম্বুলেন্সৰে আনে যদিও তুলসীবাৰীত তেওঁ শেষনিশ্বাস ত্য়াগ কৰে । তেওঁৰ বন্ধু কেইজনে উল্লেখ কৰা মতে, যিসকলে মাৰধৰ কৰিছিল তেওঁলোকে যুৱকজনক হত্য়া কৰা বুলি কয় । আন যুৱক কেইজনকো হত্য়া কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে । গাড়ীৰ আইনা ভাঙি তেওঁলোককো প্ৰহাৰ কৰে ।"
যুৱকজনৰ আন এগৰাকী আত্মীয়ই কয়,"প্ৰথমতে এই ঘটনাটো এক দুৰ্ঘটনা বুলি ভাবিছিলো যদিও পিচত যিবোৰ ভিডিঅ' ফুটেজ দেখা পালো তাৰ পিচত জানিব পাৰিলো এয়া এক হত্য়াকাণ্ডই । দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিচত তাত থকা উদণ্ড যুৱকে বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰি মুমুৰ্ষু অৱস্থাত পেলাই থৈ যায় । ঘটনাটো হৈছে এফালে আৰু তেওঁ পৰি আছে আনফালে ৫০ ফুট আঁতৰত । যুৱকজনৰ বন্ধু কেইজনে উল্লেখ কৰা মতে, আৰক্ষীৰ লোককো উদণ্ড লোকসকলে প্ৰহাৰ কৰে ।"