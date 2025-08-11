ETV Bharat / state

হৰ্ণ বজালেই কাজিয়া-আক্ৰমণ ! নগাৱঁত নতুন ট্ৰেণ্ড - NAGAON YOUTH ATTACKED

পথৰ কাষত ৰৈ থকা যুৱকক আতঁৰি যাবলৈ বাহনৰ হৰ্ণ বজোৱাই হ'ল অপৰাধ ।

NAGAON YOUTH ATTACK CASE
নগাঁও চহৰৰ লক্ষীনগৰত যুৱকক আক্ৰমণত অভিযুক্ত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2025 at 3:27 PM IST

নগাঁও : এদল উদণ্ড যুৱকৰ বাবেই নগাঁৱৰ শান্তিৰ পৰিৱেশ কিছু বিঘ্নিত হোৱাৰ আশংকাত এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে সচেতন মহল । এসপ্তাহৰ ভিতৰত দুজনকৈ যুৱকক আক্ৰমণৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে নগাঁৱত। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া বাইকৰ হৰ্ণ বজোৱাৰ বাবেই তনদ্বীপ কাকতি নামৰ এজন যুৱকক হেলমেটেৰে গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই নগাঁও চহৰতেই পুনৰ যুৱকক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

এইবাৰৰ স্থান নগাঁও চহৰৰ লক্ষীনগৰ । ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি লক্ষীনগৰ চাৰিআলিৰ সমীপত কুঞ্জিত দাস নামৰ এজন যুৱকে চাৰিচকীয়া বাহনেৰে গৈ থকা অৱস্থাত পথৰ কাষত ৰৈ থকা তিনিজন যুৱকক পথৰ ওপৰৰ পৰা আতঁৰিবলৈ বাহনখনৰ হৰ্ণ বজাইছিল । তাতে ক্ষুণ্ণ হৈ ৰাতুল আহমেদৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে আক্ৰমণ কৰে কুঞ্জিত দাসক । সমগ্ৰ ঘটনাৰ ভিডিঅ' এজন লোকৰ ম'বাইল ফোনত বন্দী হয় ।

নগাঁও চহৰৰ লক্ষীনগৰত যুৱকক আক্ৰমণ (ETV Bharat Assam)

ম'বাইলত বন্দী হোৱা দৃশ্যত কুঞ্জিত দাস নামৰ যুৱকজনৰ সৈতে তিনিজনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় । আনকি কুঞ্জিত দাসক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভুক্তভোগীয়ে । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁও আৰক্ষী অৱগত হোৱাৰ লগে লগেই তৎপৰ হৈ পৰে । ইয়াৰ পিছতেই নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অভিযুক্ত তিনি যুৱকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

আটক তিনি অভিযুক্ত :

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযুক্ত তিনিজনক আটক কৰি অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে । এসপ্তাহৰ ভিতৰত সংঘটিত দুটাকৈ অনুৰূপ ঘটনাই এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে নগাঁৱত ।

প্ৰত্যাক্ৰমণৰ হুংকাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ:

নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত পুনৰ এজন যুৱকক আক্ৰমণ কৰা ঘটনাৰ পাছতেই জাঙুৰ খাই উঠিছে বিভিন্ন দল-সংগঠন । এই ঘটনাক লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বীৰ লাচিত সেনাৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ লগতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নগাঁও জিলা সমিতিয়ে । দ্বিতীয়টো ঘটনাত আন এজন যুৱকৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বীৰ লাচিত সেনাৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ এজন নেতাই কয়, "যদি প্ৰশাসনে এনে আক্ৰমণ বন্ধ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে বীৰ লাচিত সেনাই নিজৰ ষ্টাইলত কাম কৰিব ।" একেদৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নগাঁও জিলা সমিতিয়েও প্ৰতিক্রিয়া প্ৰকাশ কৰি ঘটনাৰ গৰিহণা দি উচিত শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰশাসনক দাবী জনায় ।

