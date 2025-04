ETV Bharat / state

নক্ষত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ নতুন বছৰটো ! বর্ষচক্ৰৰ গণনা ফল কি ? - YEAR PREDICTIONS

নক্ষত্ৰ অনুসৰি বর্ষচক্ৰৰ গণনা ফল কি ? ( ETV Bharat Assam )

By ETV Bharat Assamese Team Published : April 17, 2025 at 8:34 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 9:06 AM IST 3 Min Read

গুৱাহাটী: আজি অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ তৃতীয়টো দিন । অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰম্ভণি হোৱাৰ লগে লগে বহুতে বর্ষচক্ৰৰ গণনা ফল চোৱা পৰিলক্ষিত হয় । বর্ষচক্ৰৰ গণনা ফল নক্ষত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয় । আপোনাৰ নক্ষত্ৰ অনুসৰি এই বৰ্ষৰ বর্ষচক্ৰৰ গণনা ফল লগতে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কেনেকৈ কৰিব জনালে ড৹ কৰবী বেজবৰুৱাই । বর্ষচক্ৰ অনুসৰি অশুভ ফল লাভ কৰা নক্ষত্ৰসমূহ: ১) ১, ২ আৰু ২৭ নম্বৰ নক্ষত্ৰ অৰ্থাৎ ৰেৱতী, অশ্বিনী আৰু উভয়নী নক্ষত্ৰ এই তিনিটা নক্ষত্ৰ বৰ্ষচক্ৰ পৰিছে ছক্ৰে অৰ্থাৎ ইয়াৰ ফল পৰিছে দৰিদ্ৰতা । যাৰ বাবে এই বর্ষত এই নক্ষত্ৰৰ লোক সকলৰ খৰছ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে । অযথা খৰছ হ'ব পাৰে । ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ব'হাগ মাহৰ ভিতৰত এটা কটলা ছাতি আৰু দক্ষিণা শনিবাৰে সন্ধিয়া শনি মন্দিৰত দান কৰিব পাৰিলে শুভফল লাভ কৰিব পাৰিব । নক্ষত্ৰ অনুসৰি বর্ষচক্ৰৰ গণনা ফল কি ? (ETV Bharat Assam) ২) ৩, ৪ আৰু ৫ নম্বৰ নক্ষত্ৰ অৰ্থাৎ কৃতিকা, ৰোহিনী আৰু মৃগশিৰাৰ এই তিনি নক্ষত্ৰৰ বৰ্ষফল পৰিছে সমূদ্ৰে । এই তিনি নক্ষত্ৰৰ অধিকাৰীসকলৰ দান পৰিছে চাউল অৰ্থাৎ শস্যদান আৰু দক্ষিণা । দানসমূহ শনিবাৰে সন্ধিয়া শনি মন্দিৰত দান কৰিব পাৰিলে শুভফল লাভ কৰিব পাৰিব । ৩) ১৫, ১৬ আৰু ১৭ নম্বৰ নক্ষত্ৰ অৰ্থাৎ স্বাতী, বিশাখা আৰু অনুৰাধা এই এই তিনি নক্ষত্ৰৰ বৰ্ষফল পৰিছে গগনে অৰ্থাৎ মানভঞ্জনম । অপমান বা মনত আঘাত পাব পাৰে । এই তিনি নক্ষত্ৰৰ অধিকাৰীসকলৰ দান পৰিছে ভোজনী, বগা বস্ত্ৰ, সোণৰ মূল্য, ৰূপৰ মূল্য, বা সোণ, ৰূপ, তামৰ পাত্ৰ এভাগ । ৪) ৯, ১০ আৰু ১১ নম্বৰ নক্ষত্ৰ অৰ্থাৎ অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব-ফাল্গুনী এই এই তিনি নক্ষত্ৰৰ বৰ্ষফল পৰিছে ৰসাতলে । এই তিনি নক্ষত্ৰৰ অধিকাৰীসকলে চাউল, সোণৰ মূল্য বা সোণ, ঘি আৰু দক্ষিণা দান কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিব । বর্ষচক্ৰ অনুসৰি শুভ ফল লাভ কৰা নক্ষত্ৰসমূহ: ১) ২৪, ২৫ আৰু ২৬ নম্বৰ নক্ষত্ৰ অৰ্থাৎ শতভিষা, পূৰ্বঃ ভাদ্ৰপদ আৰু উঃ ভদ্ৰপদ এই তিনি নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত চলিত বর্ষত ধনৰ আগমন ঘটিব । ২) ২১, ২২ আৰু ২৩ নম্বৰ নক্ষত্ৰ অৰ্থাৎ উত্তৰষঢ়া, শ্ৰৱনা আৰু ধনিষ্ঠা এই তিনি নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত চলিত বর্ষত সকলো ক্ষেত্ৰতে ভালফল লাভ কৰিব । ৩) ১৮, ১৯ আৰু ২০ নম্বৰ নক্ষত্ৰ অৰ্থাৎ জ্যেষ্ঠা, মূলা আৰু পূৰ্বাষাঢ়া এই তিনি নক্ষত্ৰৰ অধিকাৰী সকলে সৰ্বসুখ লাভ কৰিব । ৪) ৬, ৭, আৰু ৮ অৰ্থাৎ আদ্রা, পুৰ্ণবসু, আৰু পুষ্যা এই তিনি নক্ষত্ৰৰ অধিকাৰীসকলে পুত্ৰ সম্পত্তি লাভ ফল পৰিছে । ৫) ১২, ১৩ আৰু ১৪ এই তিনি নক্ষত্ৰৰ অধিকাৰীসকলৰো বৰ্ষফল শুভ । লগতে পঢ়ক: কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল, কাৰ দুৱাৰডলিত ৰৈ আছে সফলতা...পঢ়ক আজিৰ ৰাশিফল - DAILY HOROSCOPE মন্ত্ৰী-বিধায়ক দলৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাই মানি চলিব লাগিব দলীয় অনুশাসন: দিলীপ শইকীয়া - BAISHAGU FASTIVEL IN TAMULPUR

