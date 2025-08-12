ETV Bharat / state

কাঞ্চী, প্ৰিয়াংশীয়ে উমলিছে এজন যুৱকৰ সৈতে, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱক ? - YOUNG ELEPHANT LOVER

ভাষাহীন জীৱৰ জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ সৈতে প্ৰেম । এজন যুৱকৰ সৈতে উমলিছে এটি কনমানি হাতী পোৱালি । পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।

Young elephant lover with an elephant named Kanchi and a baby elephant named Priyanshi in Kaliabar
হস্তীপ্ৰেমী যুৱক বিপিনৰ স’তে কণমানি প্ৰিয়াংশী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2025 at 7:13 PM IST

3 Min Read

কলিয়াবৰ : হাতী-মানুহৰ সংঘাতে প্ৰতিদিনে লাভ কৰিছে সংবাদ শিৰোনাম । কিন্তু আজি ক'বলৈ ওলাইছো হাতী মানুহৰ এক মধুৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে । হাতীৰ প্ৰতি অকৃত্ৰিম স্নেহৰ বাবে এজন যুৱকক হাতীয়েও ভালপায় বলিয়াৰ দৰে । মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈ এক হাতীৰ সৈতে ভাতৃ-ভগ্নীৰ দৰে সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে এই যুৱকজনৰ । হাতীয়েই যেন তেওঁৰ পৰিয়াল ।

কাঞ্চী আৰু কাঞ্চীৰ সন্তান যুৱকজনৰ বুকুৰ আপোন । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকক উদ্যান ফুৰোৱা এজনী ব্যক্তিগত হাতী কাঞ্চী ৷ কাঞ্চীৰ সাতমহীয়া পোৱালি কণমানি প্ৰিয়াংশী । কাঞ্চীক জন্মৰে পৰা পাইছে কলিয়াবৰৰ হস্তীপ্ৰেমী যুৱক বিপিন কাশ্যপে ।

হস্তীপ্ৰেমী যুৱক বিপিন কাশ্যপ (ETV Bharat Assam)

এতিয়া কাঞ্চীৰ মৰমলগা পোৱালি প্ৰিয়াংশীয়ে লগেই নেৰে বিপিনৰ । জন্মৰে পৰাই মাক কাঞ্চীৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰিয়াংশী ওমলে বিপিনৰ লগতে কাঞ্চীৰ মাউত যতীন, বিকাশহঁতৰ সৈতে ।

দেও দি ফুৰা কনমানি প্ৰিয়াংশীৰ সৈতে সদাব্যস্ত বিপিন কাশ্যপ ৷ হস্তীপ্ৰেমী যুৱক বিপিনৰ স’তে কণমানি প্ৰিয়াংশীৰ অকৃত্ৰিম স্নেহে ৰাজ্যত অব্যাহত থকা হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ সময়তে দাঙি ধৰিছে এক সুকীয়া ছবি ৷

Young elephant lover with an elephant named Kanchi and a baby elephant named Priyanshi in Kaliabar
কণমানি প্ৰিয়াংশীৰ সৈতে বিপিন কাশ্যপ (ETV Bharat Assam)

বিপিনে কয়, "কাঞ্চী যেতিয়া গৰ্ভৱতী, প্ৰিয়াংশী তাইৰ পেটত ৷ তেতিয়াৰ পৰাই আমি পাইছো ৷ কাঞ্চীৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ চোৱাচিতা কৰিছো ৷ তাৰপিছত প্ৰিয়াংশী হ’ল ৷ কাঞ্চীয়ে প্ৰিয়াংশীক জন্ম দিলে ৷ এতিয়া সাতমাহ হ’ল ৷ তাইক লালন-পালন কৰি আহিছো ৷"

Young elephant lover with an elephant named Kanchi and a baby elephant named Priyanshi in Kaliabar
মাতৃৰ সৈতে কণমানি প্ৰিয়াংশী (ETV Bharat Assam)

বিগত সাতটামাহে বিপিন, যতীন, বিকাশহঁতৰ সৈতে উমলি-জামলি গঢ় লৈ উঠিছে প্ৰিয়াংশীৰ এক মধুৰ সম্পৰ্ক ৷ যেন বিপিন, বিকাশ নহ’লে নহ’বই ৷ যিদৰে প্ৰিয়াংশীৰ প্ৰতি স্নেহ বিপিনহঁতৰ, একেদৰেই বিপিনহঁতৰ প্ৰতি প্ৰিয়াংশীৰ ৷

Young elephant lover with an elephant named Kanchi and a baby elephant named Priyanshi in Kaliabar
বিপিনৰ সৈতে উপলিছে কণমানি প্ৰিয়াংশীয়ে (ETV Bharat Assam)

বিপিনে কয়, "আমাৰ মৰম চেনেহৰ মাজত উমলি-জামলি গঢ় লোৱা এই সম্পৰ্ক অনন্য ৷ হাতী মৰমীয়াল জীৱ ৷ মই হাতী বহুত ভালপাওঁ ৷" হাতীৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল, মৰমিয়াল হ’বলৈও সকলোকে আহ্বান জনাই বিপিনে ৷

Young elephant lover with an elephant named Kanchi and a baby elephant named Priyanshi in Kaliabar
দেও দি উমলি ফুৰে কণমানি প্ৰিয়াংশীয়ে (ETV Bharat Assam)

ইফালে, হস্তীৰ আৱাসভূমিৰ সংকোচনৰ বাবেই বিচৰণ এলেকা কমি আহি হস্তী-মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে বুলি উল্লেখ কৰি বিপিনে কয়, "হাতীৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ হ’লে পাহাৰ, বনাঞ্চল সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব ৷ পাহাৰত হাতীৰ খাদ্য যেনে বাঁহগছ, কলগছ আদি লগাব লাগিব ।"

Young elephant lover with an elephant named Kanchi and a baby elephant named Priyanshi in Kaliabar
মাতৃ আৰু বিপিন তথা মাউতৰ সৈতে ঘূৰি ফুৰে প্ৰিয়াংশী (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, ''ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী'' শীৰ্ষক কথাছবিৰ বৃকোদৰ ওৰফে দেৱীলাল নামৰ হাতীটোক শৈশৱত লগ পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি বিপিনে কয়, "দেৱীলাল লাওখোৱাত আছিল, তেতিয়া প্ৰায় প্ৰতিবছৰেই দেৱীলালক লগ পাইছিলো ৷"

Young elephant lover with an elephant named Kanchi and a baby elephant named Priyanshi in Kaliabar
হস্তীপ্ৰেমী যুৱক বিপিনে হাতত অংকন কৰিছে হাতীৰ টাঁটু (ETV Bharat Assam)

হাতত বৃকোদৰৰ টাঁটু অংকন কৰিছে বিপিনে ৷ ইয়েই প্ৰমাণ কৰে যে বিপিনৰ হাতীৰ প্ৰতি প্ৰেম কিমান । সকলো জীৱৰে থাকে এখন হৃদয় ৷ ভাষা নহ’লেও হৃদয়ে হৃদয়ৰে গঢ়ি তুলিব পাৰে সম্পৰ্কৰ অটুট এনাজৰী ৷ হস্তীপ্ৰেমী যুৱক বিপিন আৰু প্ৰিয়াংশীৰ কাহিনী আৰু ছবিয়ে যেন তাৰেই কথা কয় ৷

Young elephant lover with an elephant named Kanchi and a baby elephant named Priyanshi in Kaliabar
হস্তীপ্ৰেমী যুৱক বিপিনৰ স’তে কণমানি প্ৰিয়াংশী (ETV Bharat Assam)

