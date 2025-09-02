সৰুপথাৰ: উজনি অসমত বেদখলকাৰীৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছিল উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু দক্ষিণ নামবৰ বনাঞ্চল । শেহতীয়াকৈ বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰাৰ পিছতেই উৰিয়ামাট সীমান্তত বনানীকৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে । ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লগতে প্ৰশাসনে গছপুলি ৰোপণ কৰিছে; কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে নগা লোকে দাবী কৰিলে এই ভূমি নাগালেণ্ডৰ অন্তৰ্ভুক্ত বুলি । এই ভূমি সঁচাকৈয়ে নগাৰ নেকি ?
অসম-নাগালেণ্ডৰ উৰিয়ামঘাট সীমান্তত উচ্ছেদৰ সমান্তৰালকৈ চলি আছে নগাৰ আগ্ৰাসন । শেহতীয়াকৈ গোলাঘাটৰ মেৰাপানী আৰু সৰুপথাৰৰ উৰিয়ামঘাটত নগাই যিদৰে আগ্ৰাসন চলাইছে সেই দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমৰ লগতে বাতৰিৰ যোগে প্ৰকাশ পাইছে । নগাই হাতত মাৰাণাস্ত্ৰ, চোকা অস্ত্ৰ লৈ বিচৰণ কৰিছে । তদুপৰি নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী য়ানথুংগ পাট্টনৰ লগতে নাগালেণ্ডৰ বিধায়কসহ অসমৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে উৰিয়ামঘাটত গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ আহিছিল । সাজু কৰি তোলা হৈছিল গছ পুলিসহ মন্ত্ৰীসকলৰ নামফলক; কিন্তু দেখা গ'ল যে আলোচনাৰ শেষত গছপুলি ৰোপণত নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে বিধি-পথালি । দুয়োখন চৰকাৰে আলোচনা কৰিহে ৰোপণ কৰিব সীমান্তত গছপুলি ।
ইপিনে, নগা লোকেও সীমান্তৰ ভূমি তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ বুলি দাবী জনাই আহিছে । এই উচ্ছেদ, বনানীকৰণ, নগাৰ আগ্ৰাসন আৰু শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ ওপৰত বিশ্লেষণাত্মকভাৱে এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰা হৈছে । এই বিষয়ত সৰুপথাৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক, প্ৰাক্তন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, গোলাঘাট জিলা সাংবাদিক সংস্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, বিশিষ্ট সাহিত্য়িক ৰাধিকা বল্লভ গোস্বামীয়ে ই টিভি ভাৰতৰ আগত ব্য়াখ্য়া কৰিলে । সাহিত্য়িকগৰাকীয়ে কেইবা বছৰ পূৰ্বেই নগা-অসমীয়া সংঘাত, সীমা সমস্যা, নগাৰ আগ্ৰাসন ইত্যাদি বিষয়ক লৈ কেইবাখনো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে । লগতে বাতৰিকাকতসমূহত এইসমূহ বিষয়ক লৈ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ হৈছে লিখনি ।
নগা-অসমীয়াৰ সম্পৰ্কত সংঘাত :
ৰাধিকা বল্লভ গোস্বামীৰ দুখন গ্ৰন্থ হৈছে 'নগা অসমীয়া সম্পৰ্ক সংঘাত, সংঘৰ্ষ আৰু সম্প্ৰীতি' আৰু 'নগা সীমান্তৰ পৰা কৈছো' । সামগ্ৰিকভাৱে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত উচ্ছেদ, বনানীকৰণ, নগাৰ আগ্ৰাসন আৰু শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত ৰাধিকা বল্লভ গোস্বামীয়ে কয়, "সীমান্তত যে উচ্ছেদ চলিছে,বৰ ভয়ংকৰ কিবা হৈছে বুলি নাভাবো । এই কাৰণেই যে যিসকল লোক বনাঞ্চলত বসবাস কৰিছে তেওঁলোক বেদখলকাৰী নহয় । এই বনাঞ্চলৰ বাসিন্দা ; কিন্তু তেওঁলোক বেদখলকাৰী নহয়, তেওঁলোকে বন বিভাগক পইচা দিহে বহিছে ।"
সকলো বনাঞ্চলেই শেষ কৰিলে :
তেওঁ পুনৰ কয়, "উৰিয়ামঘাটৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে ৰেংমা বনাঞ্চল । ৰেংমা, নামবৰ, ডিফু এই বনাঞ্চলত ক'তো বনাঞ্চল নাই, সকলো বনাঞ্চলেই শেষ কৰিলে । বহুবাৰ বন বিভাগে গছপুলি ৰোপণৰ নামত চৰকাৰৰ পৰা বহু ধন আনিছে । মই মাজতে এটা বাতৰি কৰিছিলো যে তেতিয়া দেখিলো মাত্ৰ এজোপা পুৰণি ভেলৌ গছ পালো আৰু ক'তো গছ নাই । সেই ভেলৌজোপাৰ ভিতৰটো ফোপোলা কাৰণে কোনেও নিনিলে । গতিকে সেইখনেই আমাৰ বনাঞ্চল।"
মুগাভী কোন ? জৱাহৰলাল নেহৰুৰ স্বাক্ষৰ থকা কাগজ দেখিছিল কোনে ?
ৰাধিকা বল্লভ গোস্বামীয়ে পুনৰ কয়, "চৰকাৰে উৰিয়ামঘাট সীমান্তৰ যিসমূহ ঠাই উচ্ছেদ কৰিছে সেই ঠাইসমূহ এসময়ত নগাই নিজৰ বুলি দাবী কৰিছিল । মই এবাৰ মুগাভীলৈ গৈছিলো । মুগাভীৰ ওচৰতে গেলাজান গাঁওখন (যিখন গাঁও উচ্ছেদ হৈছে)। মুগাভী গাঁৱত মুগাভী বোলা মানুহজনে মোক দেখুৱাইছিল এজাপ নথি, য'ত গেলাজানৰ মানুহে টিপ চহী কৰি খেতি কৰিবলৈ মাটি লৈছিল আধিকৈ । মুগাভী বোলাজন আছিল গাঁওবুঢ়া । সেই মুগাভীৰ নামেৰেই গাঁওখনৰ নামকৰণ কৰা হৈছে । সেই স্থানত মুগাভীক বহিবলৈ অনুমতি দিছিল ভাৰত চৰকাৰে ।"
ৰাধিকা বল্লভ গোস্বামীয়ে কয়, "তেওঁ ফিজোৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল আছিল । তাৰ পিছত তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিলে । তেনেকৈ আৰু দুজনে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল । এই দুজন হৈছে ইয়াম্ফা আৰু নিহেজু । তেতিয়া তেওঁলোকক জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সীমান্তত মাটি দিছিল । জৱাহৰলাল নেহৰুৰ স্বাক্ষৰ থকা কাগজ মই দেখিছিলো । য়ামফাৰ গাঁওবুঢ়াই মোক দেখুৱাইছিল । এতিয়া সেই কাগজৰ অস্তিত্ব আছে নে নাই, দেখুৱাব পাৰে নে নাই অৱগত নহয়; কিন্তু তেওঁলোকক ভাৰত চৰকাৰে বহুৱাইছিল । সীমান্তত প্ৰথমতে ভাৰত চৰকাৰে বহুৱাইছিল নগাক । তাৰ পিছত অসম চৰকাৰে কেইখনমান বনগাঁও স্থাপন কৰিছিল । নগা বহাৰ পিছত অসমৰ বহু মানুহ সীমান্তত সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ।"
বননীকৰণৰ বাবে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব:
ৰাধিকা বল্লভ গোস্বামীয়ে কয়, "চৰকাৰে যিধৰণৰ বনানীকৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেনেকৈ নহয় । বনাঞ্চল হৈছে স্বাভাৱিকভাৱে নিজে নিজেই গছ-বন গজে । গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি নালাগিব নেকি ? গছপুলি ৰোপণ কৰিছে বন বিভাগৰ কৰ্মীৰ লগতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ সহযোগত ।"
বনাঞ্চলৰ কিমান মাটি অসমীয়াৰ, কিমান নগাৰ ?
গোস্বমীয়ে লগতে কয়, "নগাই গছপুলি ৰোপণত বাধা দিছে, কিয়নো সেই ভূমি তেওঁলোকে বহুদিনৰ পৰা নিজৰ বুলি দাবী কৰিছে । মন কৰিব যে অসমীয়া মানুহে যেতিয়া বনাঞ্চলত মাটি দখল কৰে তেওঁলোকে যিমান দূৰলৈকে হাবি কাটিব পাৰে সিমান দূৰলৈকে নিজৰ বুলি কয় । বিপৰীতে নগাৰ কথাটো হ'ল যিমান দূৰলৈকে দেখিব সিমানখিনি তাৰ; কিন্তু নগাই নিজেই হাবি নাকাটে । নগাই মিঞা, আদিবাসী লোকক মাতি খেতি কৰায়, বিঘা প্ৰতি ধান লয় ।"
নগাই কাক ভয় কৰে ?
তেওঁ পুনৰ কয়,"মই ৩৭ বছৰ নগাৰ লগত ঘূৰিছো । মই যিমানদূৰ দেখিছো নগাই দুটাক ভয় কৰে-এটা হ'ল ভাৰতীয় সেনা, ভাৰতীয় সেনাই নাগালেণ্ডত যি তাণ্ডৱ চলাইছিল তেতিয়াৰ পৰাই নগাই ভাৰতীয় সেনাক বিৰাট ভয় কৰে । লগতে নগাই ভয় কৰে মিঞাবোৰক । কিয়নো মিঞাৰ পৰিয়ালৰ জনসংখ্যাটো বেছি । তেওঁলোকৰ পুৰুষ-মহিলা, ল'ৰা-ছোৱালী সকলোৱে লাঠি, জোং লৈ যায় । মিঞাই অৱশ্যে সংঘাতলৈ যোৱা নাই, নগাৰ পৰা মাটি লৈ পইচা দিছে, শান্তিতে খেতি কৰি নগাক ধান দি আছে । গতিকে কোনো সমস্যা নাই ।"
অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত বিবাদমান এলেকা:
ৰাধিকা বল্লভ গোস্বামীয়ে কয়, "২০১৪ চনত উৰিয়ামঘাটত নগাই যি ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল সেয়া নগাৰ মাটি দখল কৰিবলৈ যোৱাৰ কাৰণেহে হৈছিল । সেইকণ নগাৰ মাটি । সীমান্তত নগাৰ কিছুমান মাটি আছে । তেওঁলোকৰ নিজৰ দখলৰ মাটি আছে । অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত হৈছে বিবাদমান এলেকা ।" তেওঁ কোনো নগা চৰকাৰে নগা পিপলছৰ মতামতৰ বিৰুদ্ধে নাযায় বুলি কয় ।
উল্লেখ্য যে সৰুপথাৰ সমজিলাত অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বনাঞ্চল দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি-ৰেংমা আৰু দক্ষিণ নামবৰ। ৰেংমা বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত গাঁওসমূহৰ ভিতৰত আছে বিদ্যাপুৰ, মধুপুৰ, দয়ালপুৰ, দলনিপথাৰ, আনন্দপুৰ, খেৰবাৰী, সোণাৰীবিল আদি গাঁও । একেদৰে দক্ষিণ নামবৰৰ অন্তৰ্গত ৰজাপুখুৰী, গেলাজান, নাওজান, চুঙাজান, এম ভি, পাণজান, মধ্যমপুৰ, ধুপগুৰি আদি অঞ্চল । উৰিয়ামঘাট সীমান্ত অঞ্চলৰ বৃহৎ এলেকা ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু দক্ষিণ নামবৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৷