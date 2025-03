ETV Bharat / state

বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী দিৱসৰ বিষয়বস্তু: জনসাধাৰণৰ মাজত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা সম্বন্ধীয় সজাগতা সৃষ্টি কৰা - WORLD WILDLIFE DAY 2025

কাজিৰঙা: আজি বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী দিৱস ৷ প্ৰতি বছৰে ৩ মাৰ্চৰ দিনটো বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী দিৱস হিচাবে পালন কৰি অহা হৈছে ৷ ১৯৭৩ চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ‘‘Convention on International Trade in Endangered Species of World Fauna and Flora’’ চমুকৈ CITES শীৰ্ষক সন্মিলনৰ চুক্তি মৰ্মে ৩ মাৰ্চৰ দিনটো বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী দিৱস হিচাবে পালন কৰি অহা হৈছে ৷

এই সন্দৰ্ভত কাজিৰঙাৰ বন সংমণ্ডল বিষয়া অৰুণ ভিগনেছে কয়, ‘‘আজি মাৰ্চৰ তিনি তাৰিখ ৷ আজিৰ দিনটোক বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ ২০১৩ চনৰ পৰা এয়া উদযাপন কৰি অহা হৈছে ৷ এই দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱেই হৈছে জনসাধাৰণৰ মাজত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা সম্বন্ধীয় সজাগতা সৃষ্টি কৰা ৷’’