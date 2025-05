ETV Bharat / state

বিশ্ব ধঁপাত বিৰোধী দিৱসত কি ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী ধেমাজিত ? - WORLD NO TOBACCO DAY 2025

Published : May 31, 2025 at 12:18 PM IST

By ETV Bharat Assamese Team

তেওঁ লগতে কয়,"আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ধঁপাত সেৱনৰ ফলত সৃষ্ট ভয়াবহ ৰোগৰ দূৰ কৰি ধেমাজি জিলাখনক মুক্ত, সুস্থ ধঁপাতমুক্ত জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা মুখ্য পৰিকল্পনা ৷ ধঁপাত বিৰোধী দিৱস উপলক্ষে কেইবাটাও অভিযান চলোৱা হৈছে ৷ আমাৰ আহ্বান থাকিব সকলোৱে নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ লগতে ওচৰে-পাজৰে থকা শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান আৰু যিবিলাক দোকানত সেইসমূহ বস্তু বিক্ৰী হয়, তেওঁলোকেও সজাগতা সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান, নামঘৰ, শিক্ষানুষ্ঠান আদিত প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে উঠি অহা প্ৰজন্মটো যাতে ধঁপাতৰ কবলত পৰাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব ৷"

মন কৰিবলগীয়া যে বছৰত কেৱল এটা দিন ধুমধামেৰে দিৱসটি অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে কাগজে-পত্ৰই ধঁপাত মুক্ত গাঁও হিচাপে স্বীকৃতি দিলেই প্ৰকৃততে কিমান শতাংশ সফলতা লাভ কৰিব সেয়া হ’ব লক্ষণীয় ৷ অৱশ্যে প্ৰত্যেকে ধঁপাতৰ বিৰুদ্ধে সজাগ হোৱা লগতে চৰকাৰে আইনৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিব লাগিব ৷

উল্লেখ্য যে ধঁপাত সেৱনৰ ফলত সমগ্ৰ বিশ্বত আঠ মিলিয়ন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ সেয়ে ধঁপাতৰ ভয়াবহতাৰ কথা চিন্তা কৰি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সদস্যৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহে ১৯৮৭ চনতেই এই দিৱসটো পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ এইবাৰ দিৱসৰ থিম হৈছে 'Unmasking the Appeal: Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products' ।

ইপিনে চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰি কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে বিক্ৰী কৰা দেখা যায় ৷ লগতে বহু লোকে এনে ধঁপাত জাতীয় সামগ্ৰী সেৱন কৰি আহিছে । ফলত নিজৰ লগতে পৰিয়াললৈ কঢ়িয়াই আনিছে ভয়ংকৰ বিপদ ৷ ধোঁৱা যুক্ত ধঁপাতৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ লগতে বিশেষকৈ ধোঁৱাবিহীন ধঁপাত য'তে ত'তে উদ্বেগজনকভাৱে সহজলভ্য হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে ।