অসমীয়াৰ সাহ বাঁহ; দৈনন্দিন ব্যৱহাৰৰ পৰা উদ্যোগলৈ বাঁহৰ গুৰুত্ব আৰু সম্ভাৱনীয়তা

অসমীয়াৰ সাহ বাঁহ; দৈনন্দিন ব্যৱহাৰৰ পৰা উদ্যোগলৈ বাঁহৰ গুৰুত্ব আৰু সম্ভাৱনীয়তা
অসম তথা অসমীয়াৰ সাহ বাঁহ । বাঁহৰ পৰা প্ৰস্তুত ইথানলে আনিছে নতুন সম্ভাৱনীয়তা । ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাঁহ ৰোপণ আঁচনিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ।
Published : September 18, 2025 at 5:04 PM IST
কলিয়াবৰ : "ঘৰৰে কাষৰে জাতিবাঁহ এজুপি, সিও মোৰ সোদৰৰ ভাই; জীয়াই থাকোঁ মানে কৰোঁ কাঠি-কামি, মৰিলে লগতে যায় ..." বাঁহে সমৃদ্ধ কৰিছে অসমৰ জন-জীৱন । বাঁহ আমাৰ সমাজ আৰু সংস্কৃতিত এক অপৰিহার্য সামগ্রী । বিজ্ঞান আৰু প্রযুক্তিবিদ্যাই শিখৰ স্পৰ্শ কৰাৰ সময়তো বাঁহ আৰু জন-জীৱনৰ মাজত এক এৰাব নোৱৰা সম্পর্ক হৈ আছে ।
বাঁহেই সাহ
বাঁহ অবিহনে অসমৰ বিভিন্ন জাতি, জনগোষ্ঠীৰ বাসগৃহবোৰ নির্মাণ অসম্ভৱ । গ্রামাঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতিৰ এখন ঘৰৰ চাৰিসীমাৰ বান্ধনী স্বৰূপ চকোৱা, জেওৰা, পদূলিৰ জপনা, নঙলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰৰ খুঁটা, মূধচৰ মাৰলি, চ’তি, বগলী বাঁহ, কামি, ৰুৱা, তমাল, গাধৈ, খবুৱা, বেৰ, দুৱাৰ, ঘূৰঘূৰি, জাপ (ওলোমাই লগোৱা খিৰিকী), ঢাপলিকা ইত্যাদি গৃহ নির্মাণৰ বাবে প্রয়োজনীয় অধিকাংশ সামগ্রীৰ বাবে নির্ভৰ কৰা হয় বাঁহৰ ওপৰত ।
ঘৰ সজা কাম সম্পূর্ণ হ’লেই বাঁহৰ প্রয়োজনৰ কিন্তু অন্ত নপৰে । ঘৰুৱা কামত তথা দৈনন্দিন জীৱনৰ লাগতিয়াল বহু সা-সঁজুলি বাঁহেৰে সজা হয় । অসমীয়া জাতিৰ বাপতি-সাহোন ৰঙালী বিহুতো কেইবাবিধো বাদ্যযন্ত্র বাঁহেৰে সজা হয় । লগতে ৰঙালী বিহুৰ হুঁচৰি, বিহুগীত আদিতো বাঁহক লৈয়ে বিভিন্ন গীত প্রদর্শন কৰা দেখা যায় । বিহুৰ অপৰিহার্য গগনা, টকা, ঢোল বজোৱা লাঠি ইত্যাদি বাঁহেৰেই সজা হয় ।
বিহুনামতো বাঁহৰ উল্লেখ
দৈনন্দিন জীৱনৰ উপৰি আমাৰ লোককলাতো বাঁহে মুখ্যস্থান লাভ কৰিছে । সেয়ে বিহুনামৰ কলিত গোৱা হয়, "টকাৰ মাতে শুনি ৰ’বকে নোৱাৰোঁ, এৰি যাওঁ পেটৰে ভাত ।" একেদৰে "আগলি বাঁহৰে লাহৰী গগনা, বহি তাঁতৰ পাতে বাওঁ, আহে কি নাহে ঐ মোৰনে লাহৰী, চিৰি পাতি মঙলখন চাওঁ ।"
মৎস্য চিকাৰত বাঁহৰ সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ
অসমীয়া জাতিৰ মাছ হ’ল খাদ্যৰ অভিন্ন অংগ । সেইবাবেই অসমীয়া মানুহে মাছ মাৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা সঁজুলিসমূহ যেনে জাকৈ, খালৈ, পল, বৰশী, চেপা আদি বাঁহেৰে সুন্দৰভাৱে তৈয়াৰ কৰি লৈছিল । আনহাতে, এসময়ত অসমীয়া শিপিনীৰ আদৰৰ আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ প্ৰতীক তাঁতশালখন আৰু ইয়াৰ সঁজুলিসমূহো বাঁহেৰে সজা হৈছিল ।
বাঁহ আৰু নুমলীগড়ৰ ইথানল প্ৰকল্প
বাঁহৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিবলগা ৫ হাজাৰ কোটিটকীয়া নুমলীগড়ৰ ইথানল উদ্যোগে অসমৰ বাঁহ আৰু বাঁহৰ খেতিলৈ বৃহৎ সম্ভাৱনীয়তা কঢ়িয়াই আনিছে । কাগজৰ মণ্ড প্ৰস্তুতৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, ঘৰুৱা আচবাব, সা-সঁজুলিৰ বজাৰৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰী বাঁহ খেতিৰ আঁচনিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে ।
নুমলীগড় শোধনাগাৰত নিৰ্মাণ কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমটো বাঁহভিত্তিক জৈৱ ইথানল প্রকল্পই অসমৰ ৫০ হাজাৰ বাঁহ খেতিয়কক আর্থিকভাৱে সবল কৰি তোলাৰ লগতে বহনক্ষম উন্নয়নৰ পথ মুকলি কৰিব । গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড়ত যোৱা ১৪ অক্টোবৰত এই প্রকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰে ।
ইথানল প্ৰকল্পই মুকলি কৰিছে সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ
৫ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা এই প্রকল্পই অসম তথা দেশৰ ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰখনক নতুন গতি প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি । এই জৈৱ ইথানল প্ৰকল্পৰ বাবে বছৰি প্ৰায় ৫ লাখ টন বাঁহৰ বজাৰ গঢ় লৈ উঠিব । ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৩০ হাজাৰ পৰিয়াল উপকৃত হ’ব বুলি এক চৰকাৰী তথ্যত প্ৰকাশ ।
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যখনত দুটাকৈ কাগজ কল বন্ধ হৈ যোৱাৰ পাছত বহুতো বাঁহ খেতিয়ক আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নতুন ইথানল প্ৰকল্পই এই লোকচান হ্ৰাস কৰাৰ লগতে বাঁহ খেতিক উৎসাহিত কৰিব ।
বাঁহগছৰ উৎপত্তি
বাঁহগছৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে কেইবাটাও সুন্দৰ কাহিনী আমাৰ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ বা লোককথাৰ পৰা পোৱা যায় । এদিন ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বৰৰ পৰামৰ্শ মতে মালাগিৰিয়ে নদীপাৰলৈ গৈ এটা বাঁহপুলি পালে আৰু তেওঁ সেই পুলিটো আনি বাঁহৰ খেতি আৰম্ভ কৰিলে । এইদৰেই বাঁহৰ উৎপত্তি হ’ল আৰু সময়ত বিভিন্ন বাঁহৰ সৃষ্টি হোৱাত উপযুক্ত বাঁহ কাটি আনি ধুই-মেলি পৰিষ্কাৰ কৰি পূজাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰে ।
অসমৰ সমাজ জীৱনত বাঁহৰ গুৰুত্ব
প্ৰতিজন অসমীয়াই জন্মগতভাৱে সুন্দৰ বাঁহৰ কাম জানিছিল । ঘৰ-বাৰী সাজোঁতে, নঙলা দিয়া, জেওৰা দিয়া ইত্যাদি কামবোৰ বাঁহগছৰ পৰা কৰাৰ লগতে ঢাৰি, মূঢ়া, জাপি, বিচনী, টুকুৰি, ডলা, চালনি ইত্যাদি ঘৰৰ প্রায় প্ৰতিটো সামগ্ৰীয়ে অসমীয়া মানুহে নিপুণভাৱে বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰিছিল ।
অসমীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ অন্যতম উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন হৈছে বাঁহ । সেয়ে অসমীয়া মানুহৰ বাৰীত বাঁহগছ থাকিবই । এই বাঁহগছ বাৰীৰ কোন দিশত থাকিব লাগিব তাৰ নির্দেশো ডাকৰ বচনত সুন্দৰভাৱে এনেদৰে পোৱা যায়, 'পূবে হাঁহ, পশ্চিমে বাঁহ, উত্তৰে গুৱা, দক্ষিণে ধুওৱা ।' একেদৰে ‘যাৰ নাই বাঁহ, তাৰ নাই সাহ’ (সংগ্ৰহীত তথ্য) ।
অসমৰ জন-জীৱনত বাঁহৰ সম্পৰ্ক
অসমৰ জন-জীৱনৰ লগত বাঁহৰ সম্বন্ধ চিৰযুগমীয়া । কিন্তু অসমৰ বাঁহে যিধৰণে এক ব্যৱসায়িক মৰ্যাদা লাভ কৰিব লাগিছিল, সেই মৰ্যাদা নাপালে । যি আছিল সিও জাগীৰোড আৰু কাছাৰৰ কাগজ নিৰ্মাণ কৰা কল দুটা বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে বাঁহৰ সমাদৰ কমি আহে ।
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় সমাজকৰ্মী পৰেশনাথ ভূঞাই বৰ্তমান নুমলীগড়ৰ ইথানল প্ৰস্তুত প্ৰকল্পই কিছু আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে বুলি কয় । এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী পদক্ষেপ অতি প্ৰয়োজন বুলিও উল্লেখ কৰে । তাৰ ফলত অসমৰ বাঁহৰ খেতিৰ প্ৰতি অসমীয়া ৰাইজ পুনৰ আকৰ্ষিত হ'ব ।
বাঁহৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা ঘৰুৱা আচবাব, সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ সামগ্ৰীসমূহে ঈপ্সিত বাণিজ্যিক সমাদৰ এতিয়াও লাভ কৰা নাই । প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য বৰ্তি থকাত এই বাঁহ সহায়ক হ'ব বুলিও আশা কৰিব পাৰি ।
বাঁহৰ গুৰুত্ব আৰু সম্ভাৱনীয়তা
এই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰৰ সমাজকৰ্মী পৰেশনাথ ভূঞাই কয়, "বাঁহ আমাৰ এবিধ অতি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী । ঘৰখনৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ লগত বাঁহ জড়িত হৈ আছিল । আনকি জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে অসমীয়া জনজীৱনত বাঁহ অপৰিহাৰ্য অংগ । ইতিমধ্যে অসমৰ বাঁহ ভিত্তিক উদ্যোগ জাগীৰোড আৰু কাছাৰৰ কাগজ কল দুটা বন্ধ হৈছে । দুয়োটা কাগজ কল অসমৰ বাঁহৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ আছিল । বহু লোক সেই কল দুটাত নিয়োজিত হৈ আছিল । কিন্তু দুয়োটা যিকোনো কাৰণতে নহওক ধ্বংস হ'ল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ নুমলীগড়ত বাঁহৰ পৰা ইথানল প্ৰস্তুত কৰিব পৰা এক উদ্যোগ উদ্বোধন কৰিছে । য'ত কেঁচা সামগ্ৰী হিচাপে বাঁহ ব্যৱহাৰ হ'ব । এই উদ্যোগটোৰ বাবে যদি অসমৰ মানুহে বাঁহ যোগান ধৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ অৱস্থা কাগজ কল দুটাৰ দৰেই হ'ব । অসমৰ মানুহে ইতিমধ্যে বাঁহৰ প্ৰতি কৰা অনাদৰ বন্ধ কৰি বাঁহ খেতিত মনোনিবেশ কৰিব লাগে ।"
ইথানল উদ্যোগৰ পৰা সুযোগ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "ইথানল উদ্যোগৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বাঁহ যোগান ধৰি আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল হোৱাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব লাগে । এই ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ বাঁহজোপাৰ যত্ন লোৱাৰ লগতে মুকলি ঠাইসমূহতো বাঁহ ৰোপণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব । তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী আৰু ইথানল প্ৰস্তুতকাৰী সংস্থায়ো প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ ল'ব লাগিব ।"
উল্লেখ্য যে বাঁহৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিবলগা ৫ হাজাৰ কোটিটকীয়া নুমলীগড়ৰ ইথানল উদ্যোগে অসমৰ বাঁহ আৰু বাঁহৰ খেতিলৈ বৃহৎ সম্ভাৱনীয়তা কঢ়িয়াই আনিছে । বছৰি প্ৰায় ৪৯ হাজাৰ মেট্ৰিক টন ইথানল প্ৰস্তুত কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়েও জানিব পৰা গৈছে । কাগজৰ মণ্ড প্ৰস্তুতৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, ঘৰুৱা আচবাব, সা-সঁজুলিৰ বজাৰৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰী বাঁহ খেতিৰ আঁচনিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ।
২০২০ চনত ৰাজ্যৰ ডিমা হাছাও জিলাত ড'নাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ তৎপৰতাত ৭৫ বিঘা ভূমিত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন বেম্ব' ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক স্থাপনৰ ঘোষণাও কৰা হৈছিল । এই পাৰ্কখনে ৰাজ্যৰ বাঁহ খেতিয়কক উদগনি যোগাব বুলি তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল ।