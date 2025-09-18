কংক্ৰিটৰ পয়োভৰৰ মাজত বাঁহক সাহ হিচাপে লৈ সপোনৰ ঘৰখন সাজিছে কাঞ্চন বৰুৱাই; কৰিছে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ

কংক্ৰিটৰ পয়োভৰৰ মাজত বাঁহক সাহ হিচাপে লৈ সপোনৰ ঘৰখন সাজিছে কাঞ্চন বৰুৱাই; কৰিছে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ
এটা বিশেষ দুমহলীয়া ঘৰ । প্ৰথম মহলা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে । শিৱসাগৰৰ আমগুৰিস্থিত এই ঘৰটোৱে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে । শিৱসাগৰৰ পৰা সমীৰণ দুৱৰাৰ প্ৰতিবেদন...
আমগুৰি : আজি বিশ্ব বাঁহ দিৱস । প্ৰতিবছৰে ১৮ ছেপ্টেম্বৰ দিনটোতে বিশ্ববাসীয়ে বহনক্ষমতা, জীৱিকা আৰু উদ্ভাৱনত বাঁহৰ ভূমিকাক স্বীকাৰ কৰি এই দিৱস পালন কৰে । বাঁহৰ সংৰক্ষণ, উপকাৰিতা আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থা সুস্থিৰ কৰি ৰখাত বাঁহৰ গুৰুত্ব এই দিনটোতে উপলব্ধি কৰা হয় । শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিত বিশ্ব বাঁহ দিৱসৰ দিনটোতে এটা পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ ঘৰটোৰ বাবে বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে । আমগুৰি খামুন গাঁৱৰ কাঞ্চন বৰুৱা নামৰ লোকজনে বাঁহৰ উদ্ভাৱনৰ ক্ষমতাক এনেদৰে উপস্থাপন কৰিছে যে সকলোৱে তেওঁক প্ৰশংসা কৰিছে ।
কিয় চৰ্চা লাভ কৰিছে পৰিয়ালটো আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰটোৱে ?
আপুনি, মই সকলোৱে বাঁহৰ ঘৰ দেখি আহিছোঁ । পূৰ্বে মানুহে বাঁহ বা খেৰ বা কাঠৰ ঘৰতে বাস কৰিছিল । অৱশ্যে সময়ৰ লগে লগে মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতিও সলনি হ'ল । বৰ্তমান সময়ত গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰাও বাঁহ বা কেঁচা ঘৰ নোহোৱা হৈ গৈছে । এনে অৱস্থাত কাঞ্চন বৰুৱা নামৰ ব্যক্তিজনে নিজৰ সপোনক সাকাৰ ৰূপ দিবলৈ পকী গৃহৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ প্ৰচেষ্টাত অতি সুন্দৰকৈ, দুমহলীয়া এটা বাঁহৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । সেই ঘৰটোৱে আজিৰ তাৰিখত শিৱসাগৰ জিলাত চৰ্চিত হৈ পৰিছে । কাৰণ আপুনি ঘৰটো দেখিলে আচৰিত হ'ব । দুমহলীয়া বাঁহৰ ঘৰটোৰ বাহিৰৰ অংশ চাব নে ভিতৰৰ ! চালে চকু ৰোৱা এই ঘৰটোৱে আপোনাকো ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিব, আচলতে এনেকুৱাকৈও বাঁহেৰে আকৰ্ষণীয় ঘৰ বনাব পাৰি নে ?
কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বাঁহৰ ঘৰটো ?
যোৱা ৩ বছৰ ধৰি এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে লোকজন । জাতি, মোকাল আৰু ভলুকা বাঁহ নিৰ্দিষ্ট জোখত কাটি আনি বহু দিনলৈ পুখুৰীত পেলাই ৰখা হৈছিল । তাৰ পিছতে ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হৈ উঠে বাঁহখিনি । ভৱিষ্যতে ৩ মহল বনাব পৰা সুবিধা ৰাখি কাঞ্চন বৰুৱাই বৰ্তমান তিনিটা কোঠাৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে । বাঁহৰ ঘৰটো চকুত লগা হোৱাকৈ সন্মুখতে টকৌ গছৰ গা-গছ দি বাৰাণ্ডাখন মুকলি কৰি ৰাখিছে । নিজৰ বাৰীৰ বাঁহ গছৰ লগতে চুবুৰীয়াৰ পৰা বাঁহ ক্ৰয় কৰি অতি আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ঘৰটো ।
কিমান বাঁহৰ প্ৰয়োজন হৈছে ?
কাঞ্চন বৰুৱাই জনোৱা মতে এতিয়ালৈ প্ৰায় ১০০০ ডাল বাঁহৰ প্ৰয়োজন হৈছে । এই বাঁহবিলাক গান্ধৈ দিয়া, বেৰ বনোৱা, খুঁটা, চাদ দিয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । পকী ফ্ল'ৰৰ সলনি বাঁহৰ কামি পাৰি সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে । প্ৰথম মহলাৰ চাদত লোৰ ৰদৰ সলনি বাঁহৰ গান্ধৈ ওপৰত ঢালাই দিয়া হৈছে । প্ৰাকৃতিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰা ঘৰটো এতিয়া বিৰল হৈ উঠিছে । ঘৰটোৰ নিৰ্মাতা কাঞ্চন বৰুৱাই কয়, "গ্ৰামাঞ্চলত বাঁহৰ উপকাৰিতা আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিকতা ৰক্ষাত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । পকী ঘৰতকৈ বাঁহৰ ঘৰটো সুন্দৰকৈ বনালে গৰমৰ পৰাও পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি । ঘৰটো বনাওতে ৭ ৰপৰা ১০ জন মিস্ত্ৰী নিয়োজিত কৰা হৈছে ।"
ঘৰটোৰ নিৰ্মাণত কোনো কৃত্ৰিমতা প্ৰয়োগ কৰা নাই বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে চাদ দিয়াৰ সময়ত প্ৰথম গোটা বাঁহ, তাৰ পিছত গান্ধৈ আৰু তাৰ ওপৰত বাঁহৰ জালি দি ঢালাই কৰা হৈছে । কাঞ্চন বৰুৱাই জনোৱা মতে বেৰবিলাক জাতি বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । বাঁহ পানীত ডুবাই ৰাখিলে বহু দিনলৈ ভালে থাকে আৰু পোক বা ঘূণে নধৰে । তেওঁ কয়, "প্ৰকৃতিৰ লগতে ডাঙৰ দীঘল হৈছো, প্ৰকৃতিয়ে মোৰ জীৱন ।"
উল্লেখ্য যে বাঁহ হৈছে বহনক্ষম, পৰিৱেশ-অনুকূল আৰু নৱীকৰণযোগ্য প্ৰাকৃতিক সম্পদ । গ্ৰামাঞ্চলত বাঁহেই হৈছে বিভিন্ন কামত ব্যৱহৃত প্ৰধান সামগ্ৰী । কাৰণ গাঁৱৰ লোকে বাঁহেৰে ক্ষুদ্ৰ সামগ্ৰী, ঘৰ আৰু আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰা, মাছ ধৰা সঁজুলিকে ধৰি অন্যান্য বহু কামত ব্যৱহাৰ কৰে ।
বাঁহলৈ স্বীকৃতি :
ভাৰতীয় বন আইন, ১৯২৭-এ বাঁহক গছ বুলি স্বীকৃতি দিছে । ২০১৭ চনৰ ভাৰতীয় বন আইন ১৯২৭ত এক সংশোধনী কৰা হয় । যাৰ ফলত বনাঞ্চলৰ বাহিৰে অন্যান্য ঠাইৰ বাঁহ গছ কটাত কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই ।
বিশ্ব বাঁহ দিৱস :
বিশ্ব বাঁহ সংস্থাই (World Bamboo Organization) ২০০৯ চনত বেংককত ১৮ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোক বিশ্ব বাঁহ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰে । প্ৰায় ১০০ খন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এই সিদ্ধান্তটো লোৱা হয় । মানৱতাৰ বাবে উদ্ভিদৰ সংগী হিচাপে বাঁহৰ গুৰুত্ব প্ৰকাশ কৰিবলৈ এই দিৱসটো পালনৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰা হয় । ডব্লিউ বি অ'ৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কামেশ ছালামে প্ৰথমে বাঁহ দিৱস উদযাপন কৰি এক বিশ্বজনীন অনুষ্ঠানলৈ পৰ্যবসিত কৰে ।
'যাৰ নাই বাঁহ তাৰ নাই সাহ'-এই প্ৰৱচন আজিও আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত । বাৰীৰ ঢাপৰ বাঁহজোপাই এটা পৰিয়ালক বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় কৰে । আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাঁহৰ গুৰুত্ব আছে । বিশ্ব বাঁহ দিৱসৰ দিনটোত কাঞ্চন বৰুৱাৰ দৰে বহু ব্যক্তিয়ে নিজৰ সপোনক সাকাৰ ৰূপ দিবলৈ এনেদৰেই বাঁহেৰে সাজি উলিয়াইছে সপোনৰ ঘৰখন । লগতে বহনক্ষমতা, জীৱিকা আৰু উদ্ভাৱনত বাঁহৰ ভূমিকাও স্পষ্ট কৰিছে ।
