বিশ্বৰ আটাইতকৈ চাপৰ আৰু ওখ বাঁহ গছৰ প্ৰজাতিৰে ভৰা বিশেষ উদ্যানখন...
বাঁহৰ মেটমৰা প্ৰজাতিৰ সম্ভাৰ চাবলৈ আপুনি বেছি দূৰলৈ যাব নালাগে ৷ এইখন অসমতে আছে ৮০ টা প্ৰজাতিৰ বাঁহেৰে ভৰা এখন বাঁহ উদ্যান ৷ বিশেষ প্ৰতিবেদন…
Published : September 18, 2025 at 1:54 PM IST
কাজিৰঙা: বিশ্বৰ আটাইতকৈ চাপৰ আৰু আটাইতকৈ ওখ বাঁহ গছ আপুনি বাৰু দেখিছেনে ? আপুনি বাৰু দেখিছেনে ক’লা অথবা লতা বাঁহ ? বিশ্ব বাঁহ দিৱসৰ দিনাই জানো আহক প্ৰায় ৮০ টা প্ৰজাতিৰ বাঁহেৰে ভৰা এখন বাঁহ উদ্যানৰ বিষয়ে ৷
১৮ ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ আজি বিশ্ব বাঁহ দিৱস ৷ বিকাশৰ আদিৰে পৰাই প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন তৰু-তৃণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল মানৱ সভ্যতা ৷ এইক্ষেত্ৰত এক অন্যতম উপযোগী উদ্ভিদ বাঁহ ৷ ‘সেউজীয়া সোণ’ হিচাপে জনাজাত বাঁহৰ উপযোগিতা পৃথিৱীৰ প্ৰায় প্ৰতিটো জন সমাজতে বিদ্যমান ৷ বিশেষকৈ এছিয়া, আমেৰিকা আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ প্ৰান্তে-প্ৰান্তে বিভিন্ন জনজীৱনত দেখা যায় বাঁহৰ উপযোগিতা অথবা প্ৰয়োজনীয়তাৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ ৷
কাজিৰঙাত আছে এইখন বাঁহ উদ্যান
বাঁহৰ মেটমৰা প্ৰজাতিৰ সম্ভাৰ চাবলৈ আপুনি বেছি দূৰলৈ যাব নালাগে ৷ এই অসমৰে কাজিৰঙাত গঢ়ি তোলা হৈছে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিন্ন প্ৰজাতিৰ বাঁহৰ সংগ্ৰহেৰে ভৰপূৰ এই উদ্যানখন ৷ এই বাঁহৰ উদ্যানখন কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য উদ্যানতে আছে ৷ ২০১৮ বৰ্ষত অৰণ্য মানৱ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙৰ দ্বাৰা মুকলি কৰা এই বাঁহৰ উদ্যানখনে সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৭ টা বছৰ ৷ উদ্যানখনৰ নাম - কাজিৰঙা জাতীয় বাঁহ উদ্যান ৷
আছে ৮০ বিধ প্ৰজাতিৰ বাঁহৰ সংগ্ৰহ
কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য উদ্যানৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা ৰঞ্জন ফুকনে কয়, ‘‘২ বিঘা পৰিসৰৰ ভূমিত গঢ়ি তোলা হৈছে এই বাঁহ উদ্যান ৷ উদ্যানখনত সম্প্ৰতি প্ৰায় ৮০ বিধ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বাঁহ ৰোপন কৰা হৈছে ৷ অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে এই বাঁহসমূহ ৷ ইয়াৰে ৭২ টা প্ৰজাতিৰ বাঁহ ইতিমধ্যে পূৰঠ হৈছে আৰু বাকীবোৰ ন কৈ ৰোপন কৰা হৈছে ৷’’
নডালি, নল, ক’লা, লতা আদি কিমান যে বাঁহ
আমি বহুতেই হয়তো ভলুকা, জাতি, নল আৰু হেজ প্ৰজাতিৰ দুই-চাৰিটা বাঁহৰ বাদে আন নামৰ বাঁহ দেখা অথবা শুনা নাই ৷ ফুকনে কয়, ‘‘ইয়াত ঘাধৈ বাঁহ, নডালি ভলুকাকে ধৰি ভলুকাৰ কেইবাটাও প্ৰজাতি, জাতি বাঁহ, মুকাল বাঁহ, দলৈ বাঁহ, নল বাঁহ, বিজুলী বাঁহ, বাঁহী তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা মূলী বাঁহ, কটাহী বাঁহ, কাঁইটীয়া বাঁহ, ক’লা বাঁহ, লতা বাঁহ আদিকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বাঁহ আছে ৷’’
ফুকনে লগতে কয় যে ইয়াত উপলব্ধ বাঁহসমূহৰ একাংশ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সংগ্ৰহীত ৷ সেয়েহে সকলো বাঁহৰে অসমীয়া নাম নাই ৷ তেওঁ ত্ৰিপুৰাৰ পৰা সংগ্ৰহীত কনককাই বাঁহৰ নামো উল্লেখ কৰে ৷
প্ৰতিটো বাঁহৰে প্ৰজাতিৰ নিজা চৰিত্ৰ, নিজা বৈশিষ্ট্য আছে বুলি উল্লেখ কৰি ফুকনে কয়, ‘‘ইয়াত এনে বাঁহো আছে যাৰ বাকলি গুৰিৰ পৰা ওপৰলৈকে আছে কিন্তু কেতিয়াও নিজে খহি নপৰে ৷’’
বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ বাঁহ
এই বাঁহ উদ্যানতে আছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ বাঁহবিধ ৷ যাৰ নাম ‘ঘাধৈ’ বাঁহ - (DENDROCALAMUS GIGANTEUS) ৷ ইয়াক ‘ড্ৰেগন বেম্ব’ বা ‘চাইনীজ বেম্ব’ বুলিও কয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে ফুকনে ৷
বিশ্বৰ আটাইতকৈ চাপৰ বাঁহ
উদ্যানখনতে সংগ্ৰহ আছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ চাপৰ বাঁহবিধৰ ৷ নাম — হেজ বাঁহ (LITJACHNE POUCIFLORA) ৷ ইয়াৰ উচ্চতা প্ৰায় ৬ ইঞ্চি মানহে হ’ব বুলি ফুকনে কয় ৷
এফালে মসৃণ আনফালে খহটা
প্ৰকৃতিৰ বৈচিত্ৰ বিস্ময়কৰ ৷ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বাঁহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি ফুকনে কয়, ‘‘উদ্যানখনত আছে লতা বাঁহ ৷ হালি-জালি বগাই অহা বাঁহজোপা চুই চালেহে গম পোৱা যায় তাৰ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য ৷ ওপৰৰ পৰা তললৈ যদি চুই আহে আপুনি মসৃণ পাব ৷ আনহাতে তলৰ পৰা ওপৰলৈ হাত বুলালে আপুনি পাব খহটা ৷ খুবেই খহটা বুলি উল্লেখ কৰি ফুকনে কয় যে ছালত যদি ঘঁহাই দিয়া হয় তেন্তে ই ছাল আঁচুৰি নিব ৷’’
অসমৰ পৰাই নামকৰণ কৰা হৈছে বাঁহৰ এটা প্ৰজাতি
অসমৰ পৰাই এটা বাঁহৰ প্ৰজাতিৰ নামকৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব দি ফুকনে কয়, ‘‘প্ৰজাতিটো হ’ল-‘বেম্ব’চা গৰুচকুৱা’ (BAMBUSA GARUCHOKUA) ৷ গুৰিৰ পৰা ডেৰ-দুই ফুট মান ওপৰত বাঁহবিধে দন্ত্য ‘দ’ৰ দৰে বিশেষ এটা ভাঁজ লয় বুলি জানিব দি ফুকনে কয়, ‘‘ভাঁজ লোৱা অংশটো আমাৰ আঁঠুৰ ঘিলাটোৰ দৰে, দেখাত গৰুৰ চকু হেন ৷ সেই গৰুৰ চকুহেন বাবেই গৰুচকুৱা বুলি নামাংকন কৰা হ’ল ৷’’
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বাঁহ
সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰায় ৯০ টা প্ৰজাতিৰ বাঁহ পোৱা যায় বুলি উল্লেখ কৰে ফুকনে ৷ ফুকনে কয় যে হয়তো এতিয়াও উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনো কোনো প্ৰান্তত এনে বাঁহ পোৱা যাব, যিবোৰ এতিয়াও তালিকাভুক্ত হোৱা নাই ৷
অসমৰ জনজীৱনত বাঁহ আৰু আহ্বান
তাহানিৰে পৰাই অসমৰ জনজীৱনত বাঁহৰ সম্পৰ্ক এৰাব নোৱাৰা ৷ ফুকনে কয়, ‘‘আমাৰ পৰম্পৰাগত অসমীয়া বা জনজাতীয় খাদ্য প্ৰণালীত বাঁহগাঁজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ জনজীৱনত বিভিন্ন সা-সামগ্ৰীৰ পৰা বাঁহৰ চুঙাটোলৈকে বাঁহৰ অবিচ্ছেদ্য সম্পৰ্ক আছে ৷’’
অতীজৰে পৰা জন সমাজৰ উপযোগী বাঁহ বিভিন্ন ধৰণে সম্পৃক্ত হৈ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি ফুকনে কয় যে সম্প্ৰতি বাঁহৰ চাহিদা বৃদ্ধিৰ লগতে বাঁহৰ দ্বাৰা বিকল্প ইন্ধন ইথানল প্ৰস্তুত, প্লাষ্টিকৰ বিকল্প, ডেক’ৰেশ্যন, আচবাব-পত্ৰ তৈয়াৰ আদি নতুন ধৰণে বিকশিত হৈছে ৷ এনেক্ষেত্ৰত চৰকাৰ, বিভিন্ন সংস্থা তথা সংশ্লিষ্ট পক্ষক বাণিজ্যিকভাৱে প্ৰণালীবদ্ধ ৰূপত বাঁহ ৰোপনৰ বাবে সকলোকে উৎসাহিত কৰি সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ নতুন নতুন পদক্ষেপ ল’বলৈ আহ্বান জনাই ফুকনে ৷
তেওঁ কয়, ‘‘যিহেতু অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল বাঁহৰ স্থলী, সেয়ে পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান চিৰসেউজ বাঁহৰ প্ৰণালীবদ্ধ, বাণিজ্যিক উৎপাদন নিয়োগ-বিনিয়োগ তথা উপাৰ্জনৰ সমল হ’ব পাৰে বুলি আমি অনুভৱ কৰো ৷’’
লগতে পঢ়ক: কংক্ৰিটৰ পয়োভৰৰ মাজত বাঁহক সাহ হিচাপে লৈ সপোনৰ ঘৰখন সাজিছে কাঞ্চন বৰুৱাই; কৰিছে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ