ETV Bharat / state

ধেমাজিত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি এইডছৰ সংক্ৰমণ !

ধেমাজি : আজি বিশ্ব এইডছ দিৱস । প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো এইডছৰ সজাগতাৰ বাবে দেশজুৰি বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱা হৈছে । এইবছৰ বিশ্ব এইডছ দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে "Take the Rights Path: My Health, My Right !" ৷ এই বিষয়বস্তুৰে পহিলা ডিচেম্বৰৰ দিনটোত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইডছ দিৱস পালন কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ মাজতে ধেমাজি জিলাত এইডছক লৈ উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে । জিলাখনত এইডছৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে । বিশেষকৈ ড্ৰাগছ আসক্তৰ মাজত এইডছৰ সংক্ৰমণ অধিক বৃদ্ধি পাইছে । যাক লৈ স্বাস্থ্য বিভাগ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ।

ধেমাজিত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি এইডছৰ সংক্ৰমণ (ETV Bharat)

ধেমাজিত এইডছ ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি

এই ক্ষেত্ৰত ধেমাজি জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ জিলা যক্ষ্মা আৰু এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগৰ বিষযা ডাঃ ডি.কে দেউৰীয়ে কয়, "ধেমাজি জিলাতো বিগত বছৰতকৈ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আছে এইচআইভিত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা ৷ অসম এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিৰ অধীনত জিলাখনৰ বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ত সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ উপৰিও জিলা কাৰাগাৰত সজাগতাৰ বাবে এইচইপিপিটি নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে কাম কৰি আছে ।’’