আজি বিশ্ব এইডছ দিৱস : অসমত চিন্তনীয় ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰমণৰ হাৰ

আজি বিশ্ব এইডছ দিৱস : অসমত চিন্তনীয় ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰমণৰ হাৰ

গুৱাহাটী : আজি বিশ্ব এইডছ দিৱস । প্ৰতি বছৰে ডিচেম্বৰ মাহৰ ১ তাৰিখে সমগ্ৰ বিশ্বতে বিশ্ব এইডছ দিৱস পালন কৰা হয় । বিশ্বজুৰি এইডছ দিৱস পালনৰ উদ্দেশ্য হৈছে ৰোগবিধৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা আৰু এই ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ মানুহক সাহস দিয়া ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই মানি অহা ৮টা গোলকীয় জনস্বাস্থ্য প্ৰচাৰ অভিযানৰ এটা হৈছে বিশ্ব এইডছ দিৱস । এইডছ দিৱস ১৯৮৮ চনৰ পৰা পালন কৰি অহা হৈছে । ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাৰ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ দুজন ৰাজহুৱা তথ্য বিষয়া জেমছ বান আৰু থমাছ নেটাৰে ১৯৮৭ চনৰ আগষ্টত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে UNAIDS-ৰ ড৹ জনাথন মেনৰ আগত বিশ্ব এইডছ দিৱস পালনৰ পৰিকল্পনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে আৰু এই পৰিকল্পনাত সঁহাৰি জনাই ড॰ মেনে ১৯৮৮ চনৰ ১ ডিচেম্বৰত প্ৰথম বিশ্ব এইডছ দিৱস পালনৰ পোষকতা কৰে ।

২০২৪ বৰ্ষৰ বিশ্ব এইডছ দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে - "Take the rights path: My health, my right !”

অসমত এইডছৰ প্ৰভাৱ আৰু সংক্ৰমণৰ হাৰ :

অসমত অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি পজিটিভ লোকৰ সংখ্যা । ৰাজ্যখনৰ কামৰূপ মহানগৰ, কাছাৰ, ডিব্ৰুগড়, নগাঁও, যোৰহাট, কৰিমগঞ্জ আদি জিলাত উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে এইডছ আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা । উদ্বেগজনকভাৱে ২০২৩ চনলৈকে ৰাজ্যখনত চিনাক্ত হৈছে সৰ্বমুঠ ৩১,৭২৯ গৰাকী লোক । এই তথ্য অসম চৰকাৰৰ ।

শেহতীয়াকৈ অসম বিধানসভাত চৰকাৰে দিয়া তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যত এইচ আই ভি পজিটিভ লোকৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ মুখ্য কাৰণ হৈছে ছিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ গ্ৰহণ কৰাটো । তথ্য মতে ২০০২ চনৰ পৰা ২০২৩ চনলৈ ৰাজ্যৰ ৮৯,৮৪,৫১৯ গৰাকী লোকৰ এইচ আই ভি পৰীক্ষা কৰাৰ পিচত ৩১,৭২৯ গৰাকী লোক এইচ আই ভি পজিটিভ বুলি চিনাক্ত হয় ।

আনহাতে কেৱল ২০২৩ চনৰ ডিচেম্বৰলৈকে ৯,৯০,৩৭২ গৰাকী ব্যক্তিৰ এইচ আই ভি পৰীক্ষা কৰাৰ পিচত ৫,৭৯১ গৰাকী ব্যক্তি এইডছ আক্ৰান্ত বুলি চিনাক্ত কৰা হয় । ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত যে এইডছ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ।

ৰাজ্যত চিনাক্ত হোৱা মুঠ ৩১,৭২৯ গৰাকী এইচ আই ভি পজিটিভ লোকৰ ভিতৰত কামৰূপ মেট্ৰ'ত ৮,৯৬০ গৰাকী এইচ আই ভি পজিটিভ লোক থকাৰ লগতে কাছাৰ জিলাত ৫,৮২৩ গৰাকী আৰু নগাঁও জিলাত ৩,০৪৯ গৰাকী এইচ আই ভি পজিটিভ ব্যক্তি চিনাক্ত হৈছে । তদুপৰি ডিব্ৰুগড় জিলাত ১,৭৩৬ গৰাকী, যোৰহাটত ১,১০৮ গৰাকী আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাত ১,০৬৩ গৰাকী এইচ আই ভি পজিটিভ ব্যক্তি চিনাক্ত হৈছে ।

এইডছ আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা এইদৰে অস্বাভাবিকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ আঁৰত জড়িত হৈ থকা অন্যান্য কাৰকৰ ভিতৰত ছিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ গ্ৰহণেই অন্যতম কাৰণ । এটা সময়ত যৌন সম্পৰ্কৰ কাৰণে এয়া হৈছিল, এতিয়া ছিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ গ্ৰহণেই বেছিকৈ সংক্ৰমণ হোৱাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ।