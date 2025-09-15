ETV Bharat / state

ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন, পাহাৰৰ শিল-মাটি বাগৰি সন্ধানহীন মহিলা

বাথৰুমলৈ যোৱাৰ সময়তেই সংঘটিত হ'ল কোনোও নভৱা ঘটনাটো ।

Terrible landslide in Guwahati
মহানগৰীত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2025 at 6:31 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা । যোৱা জুন মাহত মহানগৰীৰ ৰূপনগৰত সংঘটিত হোৱা ভূমিস্খলনত এজন লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পিচত একেটা অঞ্চলতেই আজি ভূমিস্খলনত সন্ধানহীন হৈছে এগৰাকী মহিলা । সোমবাৰে ৰূপনগৰৰ সাইবাবা মন্দিৰৰ সমীপৰ পাহাৰী বড়ো পথত সংঘটিত হৈছে এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ।

ৰূপনগৰত পাহাৰৰ প্ৰকাণ্ড শিল, ৰঙামাটি খহি ৰীণা ডেকা দাস (৪৫) নামৰ মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন হৈ থকাৰ লগতে তেওঁৰ ঘৰটোৰ এটা অংশ বিধ্বস্ত হৈ পৰে । সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় ১১.৩০ বজাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে মহিলাগৰাকীৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বাতৰি লিখাৰ পৰলৈ মহিলাগৰাকীৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাই ।

এই সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মোৰ ভাৰা এটা আছিল বাবে মই ১১টা মান বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলো আৰু ল'ৰা কলেজলৈ গৈছিল । ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত মোৰ ছোৱালীজনী আৰু মাক ঘৰত আছিলে । মাকে বাথৰুমলৈ গৈছিল । সেই সময়তে পাহাৰৰ শিল-মাটি বাগৰি আহিছে । তেতিয়াৰ পৰা মানুজনীৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাই । "

Terrible landslide in Guwahati
আনহাতে ডি চি পি মৃণাল ডেকাই কয়, "আমি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছো । ৰীণা ডেকা দাস নামৰ মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন হৈ আছে । এছ ডি আৰ এফে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।"

Terrible landslide in Guwahati
ইপিনে, এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে সেই অঞ্চলটোৰ পাহাৰত বাস কৰা লোক সকলক ঘৰ খালি কৰিবলৈ প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ দিছে । উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে ৰূপনগৰতে ভূমিস্খলনত জীৱন্তে সমাধিস্থ হৈছিল মনেশ্বৰ ৰাজবংশী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি ।

Terrible landslide in Guwahati
