সংকটত অসমৰ ৰেচম শিল্প : হ্ৰাস পাইছে উৎপাদন, আমদানিকৃত সূতাৰে চাহিদা পূৰণ

চাহিদা অনুপাতে অসমত নাই ৰেচম সূতাৰ উৎপাদন । কি কৰিছে অসমৰ ৰেচম সঞ্চালকালয়ে ?

সংকটত অসমৰ ৰেচম শিল্প (ETV Bharat)
October 8, 2025

গুৱাহাটী : হস্ততাঁত-বস্ত্রশিল্পত অসম বিশেষভাৱে চহকী । অসমৰ পাট, মুগা আৰু এৰীৰ বস্ত্ৰই ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশত বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে । অসমৰ শিপিনীয়ে আজি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে । যাৰ ফলত দিনক দিনে অসমৰ হস্ততাঁত উৎপাদিত বস্ত্রৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । এই চাহিদা পূৰণৰ বাবে বস্ত্র উৎপাদন কৰিবলৈ অন্যতম প্ৰয়োজনীয় কেঁচামাল হৈছে সূতা ।

কিন্তু অতি উদ্বেগৰ বিষয় যে অসমত দ্রুত হাৰত কমি আহিছে ৰেচম সূতাৰ উৎপাদন । বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা সূতাৰে চলিছে অসমৰ তাঁতশাল । অসমত প্রয়োজন হোৱা পাট সূতাৰ সামান্য পৰিমাণৰ সূতাহে অসমত উৎপাদন হয় । অসমত বিয়াগোম ৰেচম বিভাগ এটা আছে যদিও বিভাগীয় গুৰুত্বহীনতাত এতিয়া সংকটত অসমৰ ঐতিহাসিক ৰেচম শিল্প ।

Assam Silk Industry
সংকটত অসমৰ ঐতিহাসিক ৰেচম শিল্প (ETV Bharat)

ৰাজ্যত সূতাৰ চাহিদা আৰু উৎপাদন :

ৰেচম সঞ্চালকালয়ৰ উপ-সঞ্চালক পৰ্যায়ৰ এগৰাকী বিষয়াই দিয়া তথ্য অনুসৰি অসমত বছৰি পাট সূতাৰ চাহিদা প্রায় ৩ লাখ কিলোগ্রাম । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অসমত পাট সূতা উৎপাদন হয় ১৩ হাজাৰ কিলোগ্রাম । বাকী ২.৮৭ লাখ কিলোগ্রাম সূতা বহিঃৰাজাৰ পৰা আনিব লগা হয় । আনহাতে অসমত মুগা সূতাৰ চাহিদা বছৰি ১.৯০ লাখ কিলোগ্ৰাম । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অসমত মুগা সূতা উৎপাদন হয় ১,৬৪,২৪০ কিলোগ্রাম । বছৰি ২৫,৫৬০ কিলোগ্রাম মুগা সূতা বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা আনিব লগা হয় ।

চৰকাৰী আঁচনিয়ে স্পৰ্শ কৰা নাই শিপিনীসকলক (ETV Bharat)

বিশেষকৈ পাটৰ কাপোৰ অসমৰ ঐতিহ্য, অসমৰ গৌৰৱ হিচাপে চিহ্নিত হৈ আহিছে যদিও অসমত পাট সূতাৰ উৎপাদন প্রয়োজন অনুপাতে তেনেই নগণ্য । বৰ্তমান অসমৰ পাট শিল্প জীয়াই আছে পশ্চিমবংগ আৰু কৰ্ণাটকৰ পাট সূতাৰ ওপৰত । এই সূতা চৰকাৰী বিভাগ আৰু বেচৰকাৰী প্রতিষ্ঠানৰ যোগেদি অসমলৈ আহে ।

ৰেচম সঞ্চালকালয়ৰ ভূমিকা উদ্বেগজনক ! (ETV Bharat)

অসমৰ ৰেচম সঞ্চালকালয় :

অসমত পাট, মুগা সূতাৰ চাহিদা অনুপাতে উৎপাদন নোহোৱাৰ অন্যতম এটা কাৰণ হ'ল চৰকাৰী অৱহেলা । অসমত পাট, মুগাকে ধৰি ৰেচম শিল্পৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰেচম সঞ্চালকালয় আছে যদিও এই সঞ্চালকালয়ে ৰেচম শিল্পৰ বিকাশৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিয়ে ৰেচম পালকসকলক স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই । ৰাজ্যত ৰেচম শিল্পৰ বিকাশৰ বাবে বিশেষকৈ সূতা উৎপাদনৰ লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰী খণ্ডত কেইবাখনো ৰেচম পাম আছে । কিন্তু এই চৰকাৰী ৰেচম পামৰ প্ৰায়ভাগে বর্তমান বগাহাতীত পৰিণত হৈছে । ১৯৫৮ চনতে স্থাপন কৰা ৰেচম সঞ্চালকালয়ত দুজন যুটীয়া সঞ্চালক, ৬ জন উপ-সঞ্চালক, জিলা মহকুমা ভিত্তিত ২৮ জন ৰেচম বিভাগৰ অধীক্ষক, ৬০ জন সম্প্রসাৰণ বিষয়া, ৬৮ জন মেনেজাৰ, ১৭২ জন সহকাৰী মেনেজাৰ, ৪৬১ জন চেৰিকালচাৰ ডেমনষ্ট্ৰেটৰ আছে । কিন্তু তেওঁলোকে লোৱা কৰ্ম আঁচনি যথেষ্ট কম ।

অসমত পঞ্জীয়নকৃত ১৪ লাখৰো অধিক শিপিনী আছে (ETV Bharat)

কি অৱস্থাত আছে ৰেচম পাম ?

অসমৰ বিভিন্ন স্থানত চৰকাৰী খণ্ডত ২০০ খন ৰেচম পাম আছে । ইয়াৰ মুঠ মাটিৰ পৰিমাণ প্ৰায় ২৪৯৫.৪৪ হেক্টৰ । কিন্তু ইয়াৰে ১৪২৪.২১ হেক্টৰ মাটিত ৰেচম পালনৰ বাবে আৱশ্যকীয় গছ থকাৰ বিপৰীতে বাকী মাটি উন্মুক্ত হৈ আছে । বহুকেইখন ৰেচম পামৰ মাটি উন্মুক্ত অৱস্থাত পৰি থকাৰ বাবে বেদখলো হৈছে । প্ৰায়ভাগ ৰেচম পামৰে ঘৰ-দুৱাৰৰ অৱস্থা জৰাজীৰ্ণ, নাই চৌহদৰ বেৰ । শতাধিক ৰেচম পামৰ অস্তিত্ব বর্তমান সংকটৰ গৰাহত । ৰাজ্যৰ ৰেচম সঞ্চালকালয়ৰ অধীনৰ ৰেচম বাগিচাসমূহে ৫ শতাংশ ৰেচমো উৎপাদন কৰিব পৰা নাই ।

অসমত পাট সূতাৰ উৎপাদন তেনেই নগণ্য (ETV Bharat)

সমস্যাত ৰেচম পালক :

অসমত প্ৰায় ৩০ হাজাৰ পৰিয়াল কম-বেছি পৰিমাণে ৰেচম পালনৰ লগত জড়িত হৈ আছে । ৰেচম বিভাগে এই ৰেচম পালকসকলৰ বাবে উদ্যমিতা বিকাশৰ বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব লাগে । তাৰ বাবে প্রতি বছৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ ৰাজকোষৰ পৰাও যথেষ্ট ধন ব্যয় কৰা হয় । কিন্তু এনে আঁচনিৰ দ্বাৰা ১০ শতাংশ ৰেচম পালকো উপকৃত হোৱা নাই । এনে পৰিস্থিতিত বছৰি অসমত যথেষ্ট পৰিমাণে ৰেচম উৎপাদন হ্রাস পাই আহিছে । যাৰ বাবে বহিঃৰাজ্যৰ সূতাৰে চলিব লগা হৈছে অসমৰ পাট-মুগাৰ শিল্প ।

বহিঃৰাজ্যৰ সূতাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল অসমৰ ৰেচম শিল্প (ETV Bharat)

আনহাতে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা সূতাৰ দাম ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত্বত বিপাঙত পৰিছে বস্ত্ৰ উৎপাদক । চৰকাৰ তথা ৰেচম বিভাগে যদি অসমক ৰেচম সূতা উৎপাদনত স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব নোৱাৰে তেনেহ'লে অচিৰে অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰেচম শিল্পলৈ গভীৰ সংকট নামি অহাতো নিশ্চিত ।

অসমৰ ৰেচম শিল্পৰ প্ৰতি ভাবুকি (ETV Bharat)

শিপিনীৰ বাবে আছে চৰকাৰী বহু আঁচনি :

বৰ্তমান সময়ত অসমৰ শিপিনীসকলে তাঁতশালৰ যোগেদি স্বাৱলম্বিতাৰ পথত অগ্ৰসৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে যদিও অসংগঠিত ৰূপত আছে বহু শিপিনী । হস্ততাঁত আৰু বস্ত্রশিল্পৰ উদ্যোগটোৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিপিনীৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আঁচনি, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষাৰ্থীৰ স্ব-নিয়োজন আঁচনি, আদর্শ হস্ততাঁত গাঁও স্থাপন আঁচনি, থূপীকৃত হস্ততাঁত উন্নয়ন আঁচনি, সূতাৰ ভঁৰালৰ জৰিয়তে ৰেহাই মূল্যত সূতা যোগান আঁচনি, অর্থনৈতিক অনগ্ৰসৰ শিপিনীৰ বাবে শাল আৰু সূতা প্রদান আঁচনি, জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত বস্ত্ৰ তথা গামোচা মেলা আয়োজনৰ আঁচনি, হস্ততাঁত বস্ত্র উৎপাদন আঁচনি, হস্ততাঁত বয়ন প্রশিক্ষণ আঁচনি আদি বিভিন্ন আঁচনি আছে ।

বহিঃৰাজ্যৰ সূতাৰ মূল্যবৃদ্ধিত বিপাঙত অসমৰ বস্ত্ৰ উৎপাদক (ETV Bharat)

সেইদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিপিনীৰ মুদ্ৰা আঁচনি, প্রধানমন্ত্রী জীৱনজ্যোতি বীমা আৰু সুৰক্ষা বীমা যোজনা, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বস্ত্ৰমেলা, বয়ন সম্পৰ্কীয় প্রশিক্ষণৰ বাবে সমৰ্থ আঁচনি, বিশ্ববেংকৰ সাহাৰ্যপ্রাপ্ত আঁচনি আদি বহু আঁচনি আছে । কিন্তু এই আঁচনিয়ে সকলোকে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই । অসমৰ বৃহৎ সংখ্যক মহিলা প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে এই বয়ন শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছে ।

ৰেচম পামসমূহৰ অৱস্থাও পুতৌ লগা (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট উদ্যমী মহিলা অনু মণ্ডলে কয়, "দেশৰ ভিতৰতে অসমত আছে সৰ্বাধিক হস্ততাঁত শিপিনী । অসমত পঞ্জীয়নকৃত ১৪ লাখৰো অধিক শিপিনী আছে । পঞ্জীয়ন নোহোৱা হিচাপত এই সংখ্যা বহু বেছি হ'ব ।" আনহাতে সূতাৰ প্ৰসংগত অনু মণ্ডলে কয়, "ৰাজ্যখনত সূতাৰ বিশেষকৈ পাট সূতাৰ উৎপাদন একেবাৰে নগণ্য পৰিমাণৰ হয় । যাৰ বাবে বাহিৰৰ পৰা সূতা আনিবলগীয়া হয় । পাট সূতা দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা আহে । সেইদৰে টচৰ সূতা পশ্চিমবংগৰ পৰা আহে ।"

