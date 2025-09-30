ETV Bharat / state

বান-বাৰিষাৰ বেথা আঁতৰাবলৈ আহিল শৰৎ, বাঢ়িছে পৰ্যটকৰ ভিৰ

এতিয়া শৰতৰ বতৰ । উখল-মাখল হৈ পৰিব সত্ৰপীঠ । লাহে লাহে পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে মাজুলীলৈ ।

শৰতৰ লগে লগে পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে মাজুলীলৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2025 at 4:14 PM IST

মাজুলী: নিয়ৰৰ বোকোচাত উঠি ধৰাৰ বুকুলৈ সংগোপনে আহিছে শৰৎ । ফুলি ৰোৱা কঁহুৱা, নিয়ৰৰ দলিচাৰ মাজেৰে আনবেলিৰ দৰে এইবেলিও শৰতে কঢ়িয়াই আনিছে আবেগৰ বতৰা, মন-প্ৰাণ চঞ্চলা কৰি তোলা এটি পৰিৱেশ ৷ শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে প্ৰকৃতিয়েও যেন উন্মনা কৰি তুলিছে সকলোৰে মন-প্ৰাণ ৷

শৰৎ বুলিলেই পোন প্ৰথমেই সকলোৰে মানসপটত ভাঁহি উঠে সত্ৰপীঠ মাজুলীৰ ছবিখন । কিয়নো শৰৎ বুলিলেই মাজুলীত আৰম্ভ হয় উৎসৱৰ বতৰ । বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত পোৱা সকলো দুখ কষ্ট পাহৰি শৰতৰ এই সময়ছোৱাতে মাজুলীবাসী সাজু ৰাস মহোৎসৱকে আদি কৰি আন আন উৎসৱৰ বাবে । শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে মাজুলীবাসী ব্যস্ত হৈ পৰে মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে । ৰাসৰ প্ৰতিটো ধ্বনিয়ে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয়ত তোলে আলোড়ন ৷ এই সময়ত মাজুলী লাহে লাহে যৌৱনা গাভৰুলৈ পৰিণত হয় ৷

শৰতৰ এই সময়ছোৱাত মাজুলীলৈ আহিবলৈ আহ্বান স্থানীয় লোকৰ (ETV Bharat Assam)

শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে এতিয়া মাজুলীলৈ লাহে লাহে আগমন ঘটিছে দেশী-বিদেশী পযটকসকলৰ । শৰৎ বুলিলেই মাজুলীৰ ৰাস মহোৎসৱ, পাল নামৰ কথাই পোন প্ৰথমে মনলৈ আহে । শৰতৰ পূৰ্ণিমাৰ জোনাকেও যেন প্ৰতি নিশাই জিলিকাই ৰাখে মাজুলীৰ বুকু ৷

এই সময়ছোৱাত কিয় পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে পৰ্যটকৰ:

বান আৰু বাৰিষাই কোঙা কৰা মাজুলীবাসীৰ মনত শৰতৰ এই সময়ছোৱাত অংকুৰিত হয় নতুন সপোন । বানে ধোৱা মাজুলীত গেৰ ধৰা ধাননি পথাৰ, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আদিয়ে সৃষ্টি কৰে এক মায়াময় পৰিৱেশৰ । ইফালে মাজুলী হৈছে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ । মাজুলীৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি, মাজুলীৰ মানুহৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰ, মাজুলীৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে হাত বাউলি মাতে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকসকলক । শৰতৰ আগমনৰ লগে লগেই মাজুলীলৈ পৰ্যটকসকল অহাৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰে ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত মাৰ যোৱা বেলি (ETV Bharat Assam)

শৰৎ মানেই মাজুলীৰ ৰাস মহোৎসৱ:

ৰাস আৰু মাজুলীৰ আছে এৰাব নোৱৰা সম্পৰ্ক । লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনাই এই ৰাসৰ নাটমেলা পৰ্ব আৰম্ভ হয় আৰু এমাহজোৰা আখৰাৰ অন্তত ৰাস পূৰ্ণিমাত এই ৰাস অনুষ্ঠিত হয় । এইবছৰৰ ৬ অক্টোবৰত মাজুলীৰ অৰ্দ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চত আৰু প্ৰায় ১২ খনকৈ সত্ৰত আৰম্ভ হ'ব ৰাসৰ নাট মেলাপৰ্ব আৰু এমাহজোৰা আখৰাৰ অন্তত ৫, ৬, ৭ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই ৰাস মহোৎসৱ । সেয়েহে মাজুলীলৈ এতিয়া সোঁত বৈছে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ ।

ৰাস আৰু মুখাশিল্পৰ এৰাব নোৱৰা সম্পৰ্ক:

ৰাস মহোৎসৱৰ মধু পান কৰিবলৈ দেশী-বিদেশী আলহীৰ সমাগম ঘটে সত্ৰপীঠ মাজুলীত । ৰাস মহোৎসৱৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ব্যস্ততা বাঢ়ে মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰৰ মুখাশিল্পীসকলৰ । কিয়নো ৰাসত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে তৈয়াৰ কৰিবলগীয়া হয় বিভিন্ন ধৰণৰ মুখা । এই সত্ৰত নিৰ্মাণ হোৱা মুখা মাজুলীৰ ৰাসৰ লগতে মাজুলীৰ বাহিৰৰ ৰাসলৈও নিয়া হয় । এই মুখাশিল্প দৰ্শনৰ বাবেও এই সময়ছোৱাত মাজুলীলৈ আগমন ঘটে পৰ্যটকসকলৰ ।

আউনীআটী সত্ৰৰ পালনাম:

এই ৰাস মহোৎসৱৰ সমান্তৰালকৈ এই সময়ছোৱাত অনুষ্ঠিত হয় আউনিআটি সত্ৰৰ পালনাম । এই পালনামৰ আছে এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য । কাতি মাহৰ ২৫ তাৰিখৰ পৰা ২৯ তাৰিখলৈ অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যমণ্ডিত এই উৎসৱ । আউনীআটী সত্ৰৰ পালনাম সত্ৰৰ দ্বিতীয়গৰাকী অধিকাৰ কেশৱদেৱৰ দিনৰ পৰাহে প্ৰচলন হৈছে । পালনামৰ প্ৰধান সম্পদ হৈছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা বিৰচিত নামঘোষা । পাঁচদিন ধৰি আয়োজিত পালনামত পূব, পশ্চিম আৰু উত্তৰ হাটীৰ ভকতসকলে পাল পাতি নাম গায় । নামৰূপী নৌকাৰ সন্মুখত ভাগৱত স্থাপন কৰি এই নাম গোৱা হয় । এই পালনাম দৰ্শনৰ বাবেও মাজুলীলৈ এই সময়ছোৱাত আগমন ঘটে পৰ্যটকসকলৰ ।

শালমৰাৰ মৃৎশিল্প, কৰ্মৰত এগৰাকী মহিলা (ETV Bharat Assam)

আকৰ্ষণৰ অন্য এক কাৰণ মৃৎশিল্প:

মাজুলীৰ শালমৰাৰ মৃৎশিল্প দৰ্শনৰ বাবেও এই সময়ছোৱাত মাজুলীলৈ আগমন ঘটে পৰ্যটকসকলৰ । মাজুলীৰ শালমৰা অঞ্চলৰ মৃৎশিল্পই অসমৰ মৃৎশিল্পজাত সামগ্ৰীৰ এক-তৃতীয়াংশ চাহিদা পূৰণ কৰে । শালমৰাৰ শিল্পীসকলে বছৰত তিনিবাৰকৈ মৃৎশিল্পজাত সামগ্ৰীৰ উৎপাদন আৰু বিক্ৰী কৰে । এই সময়ক তেওঁলোকে খেপ বুলি কয়। এই খেপসমূহ হ'ল আহু খেপ, শালি খেপ আৰু বেচা খেপ । এই মৃৎশিল্প দৰ্শন কৰি ইয়াৰ বিষয়ে তথ্য আহৰণ কৰিবলৈও দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।

মাজুলীলৈ পৰ্যটকৰ আগমনৰ প্ৰসংগক লৈ এগৰাকী মুখাশিল্পীয়ে কয়, "শৰৎ অহাৰ লগে লগেই মুখাশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি হয় ৰাসত ব্যৱহাৰ হোৱা, নিৰ্মাণ হোৱা মুখাসমূহ তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে । এই মুখাসমূহৰ নিৰ্মাণকাৰ্য বা এই মুখাসমূহ দৰ্শনৰ বাবে শৰতৰ এই সময়ছোৱাত অধিক আগমন ঘটে পৰ্যটকৰ । এতিয়াৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈকে অধিক আগমন ঘটিব পৰ্যটকসকলৰ ।"

মাজুলীৰ এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়, "শৰতৰ লগে লগে বান-বাৰিষাৰ সকলো দুৰ্ভোগ পাহৰি মাজুলিবাসী সাজু হয় পৰ্যটকসকলক আদৰিবলৈ । মাজুলীৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, বিশুদ্ধ জলবায়ু , ৰাস মহোৎসৱৰ সমান্তৰালকৈ মাজুলীৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিয়েও মাজুলীলৈ হাত বাউলি মতে পৰ্যটকসকলক । শৰতৰ এই সময়ছোৱা মাজুলীত উপভোগ কৰক । ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ মাজতে এটা দিন মাজুলীলৈ আহি মাজুলীত এই শৰতৰ মনোমোহা ৰূপ উপভোগ কৰক ।"

