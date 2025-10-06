সাপ নহ'লে আমি মাত্ৰ ১৯ বছৰহে জীয়াই থাকিম: ডাঃ সুৰজিৎ গিৰি

সাপ নহ'লে আমি মাত্ৰ ১৯ বছৰহে জীয়াই থাকিম: ডাঃ সুৰজিৎ গিৰি
সৰ্প দংশনক লৈ বহুতৰে বিভিন্ন ভুল ধাৰণা আছে । সকলো বৰ্ণনা কৰিলে সৰ্প দংশনৰ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুৰজিৎ গিৰিয়ে ।
Published : October 6, 2025 at 6:05 PM IST
কাজিৰঙা : "সাপ বা সৰ্প অবিহনে মানুহ বেছি বছৰ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে । সাপ নহ'লে আমি মাত্ৰ ১৯ বছৰহে জীয়াই থাকিম ৷ মানুহ জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে সাপ লাগিবই ৷ বিভিন্ন গৱেষণাই এই কথা কৈছে ৷" এই মন্তব্য সংজ্ঞাহাৰক বিশেষজ্ঞ তথা সৰ্প দংশনৰ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুৰজিৎ গিৰিৰ ৷
তেওঁ লগতে কয়, "সাপৰ প্ৰিয় খাদ্য হ'ল এন্দুৰ ৷ এন্দুৰৰ প্ৰিয় খাদ্য ধান আদি শস্য ৷ এন্দুৰ খুব 'এক্সপ'নেঞ্চিয়েলি' বাঢ়ে । আজি যদি দেখিছে এটা, কাইলৈ ২০ টা দেখিব ৷ এনেকৈ এন্দুৰৰ সংখ্যা যদি বহুত বৃদ্ধি হয় তেন্তে ধান, শস্য আদি নষ্ট কৰিব আৰু আমি একো নাখাই মৰিব লাগিব ৷" এয়া বিভিন্ন গৱেষণাই কৈছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ৷
সাপৰ উপকাৰিতা :
সাপৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে অধিক তথ্য প্ৰকাশ কৰি চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়, "সাপৰ বিষৰ পৰা কেঞ্চাৰ সম্পৰ্কীয় দৰৱ, হৃদ বিকল, স্মৃতি সম্পৰ্কীয় ৰোগৰ দৰৱো বনোৱা হয় । 'এণ্টিভেনম' অৰ্থাৎ সৰ্প দংশনত ব্যৱহৃত দৰৱো তৈয়াৰ কৰা হয় ৷ সেয়ে আমাৰ পৰিৱেশত সাপৰ প্ৰয়োজন আছে ৷"
সৰ্প দংশনৰ পৰা বাচিবলৈ ল'বলগীয়া সাৱধানতা :
ইফালে সাপৰ সংৰক্ষণ আৰু সৰ্প দংশনৰ পৰা কেনেকৈ বাচি থাকিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "নিশা আন্ধাৰত খোজকঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে টৰ্চ লাইটৰ ব্যৱহাৰ কৰক, শোৱাৰ সময়ত আঁঠুৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰক, য'তে-ত'তে হাত-ভৰি সোমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগে ৷"
সৰ্প দংশনৰ চিকিৎসা :
ডিমৌ গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ে সৰ্প দংশনৰ ৩৪০০ ৰোগীক বৰ্তমানলৈকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে বুলি প্ৰকাশ কৰি ডাঃ গিৰিয়ে কয়, "এই ৩,৪০০ৰ ভিতৰত মাত্ৰ এজন ৰোগীৰ ২০২০ চনত মৃত্যু হৈছে ৷" আনহাতে ধাৰাবাহিকভাৱে ডিমৌ গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ে সৰ্প দংশনত শূন্য মৃত্যু সম্ভৱ কৰিছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে এই বছৰ এতিয়ালৈকে হাস্পতালখনত সৰ্প দংশনত কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই ৷
অসমত ৬ ধৰণৰ বিষাক্ত সাপৰ বিচৰণৰ কথা উল্লেখ কৰি সৰ্প দংশনৰ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুৰজিৎ গিৰিয়ে কয়, "২০২০ চনত ক'লা শংখচূড় সাপৰ দংশনত মৃত্যু হোৱা ৰোগীগৰাকী দেৰিকৈ অহাৰ বাবে মৃত্যু হৈছিল ৷ ফেঁটী বা পিট ভাইপাৰে দংশন কৰা ৰোগীসকলক চিকিৎসক, নাৰ্চে সুকলমে চিকিৎসা কৰি সুস্থ কৰি তুলিছে ৷
'সৰ্প দংশন মানেই মৃত্যু নহয়'
তেওঁ লগতে কয়, "সৰ্প দংশন মানেই মৃত্যু নহয় আৰু সাপ কোনোধৰণে কাল নহয় ৷ এয়া এক দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনাক বাধা দিব পৰা যায় । কেনেবাকৈ যদি সৰ্প দংশন হয় তেন্তে সোনকালে হাস্পতাললৈ আনিলে মৃত্যু নহয় ৷"
অসমত সৰ্প দংশনত মৃত্যুৰ হাৰ
এই বছৰ অসমত বৰ্তমানলৈকে ২২ গৰাকী লোকৰ সৰ্প দংশনত মৃত্যু হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "২০২২ বৰ্ষত অসমত ১৫০ গৰাকী, ২০২৩ বৰ্ষত ৩৭ গৰাকী আৰু ২০২৪ বৰ্ষত ৩৬ গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিল ৷"
ইফালে এণ্টিভেনম অসমৰ সকলো চিকিৎসালয়তে উপলব্ধ বুলি দাবী কৰি তেওঁ কয়, "সকলো গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়তে এণ্টিভেনম উপলব্ধ ৷ তদুপৰি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰতো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এণ্টিভেনমৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লক্ষ্য ৰখা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্যোগত বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষে দেওবাৰে এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । য'ত সংজ্ঞাহাৰক বিশেষজ্ঞ তথা সৰ্প দংশনৰ চিকিৎসাত পাৰদৰ্শী ডাঃ সুৰজিৎ গিৰি উপস্থিত থাকে । অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক ড৹ সোণালী ঘোষে জনোৱা মতে কাজিৰঙাৰ কঁহৰাত অৱস্থিত বন বিভাগৰ পৰমানন্দ লাহন প্ৰেক্ষাগৃহত মানুহ আৰু জন্তুৰ সহাৱস্থান শীৰ্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই আলোচনা সভাত মুখ্য আলোচক হিচাপে উপস্থিত থাকে জনাজাত সংজ্ঞাহাৰক বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুৰজিৎ গিৰি ৷ বিশেষকৈ সৰ্প দংশনৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ লৈ সহস্ৰাধিক ৰোগীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি সুস্থ কৰি তোলা গিৰি সৰ্প দংশন সম্পৰ্কে বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি জনগণক সজাগ কৰি তোলাৰ পদক্ষেপ লৈ আহিছে ৷ ডিমৌ গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত সৰ্প দংশনৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ হাৰ বিগত ৪ বছৰ ধৰি একেৰাহে শূন্য কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ডাঃ সুৰজিৎ গিৰিয়ে সভাত দৃশ্য-শ্ৰাব্য মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মীসকলক সজাগ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে ৷
অনুষ্ঠানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰাক্তন বন বিষয়া উৎপল বৰা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন বিষয়া আৰু বনকৰ্মীক প্ৰশংসা কৰে । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল সুৰক্ষিত কৰাত বিশেষ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা পূব অসম বন্যপ্ৰাণী, বিশ্বনাথ আৰু নগাঁও বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় ১৮৫ গৰাকী বন বিষয়া আৰু বনকৰ্মীৰ লগতে বন সংৰক্ষণত জড়িত হৈ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰা আৰক্ষী বিভাগৰ বিষয়া তথা জোৱানক বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।
