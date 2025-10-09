মাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন এটা বন্যহস্তী পোৱালিৰ আৰ্তনাদ
গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙি ধলাকছাৰি গাঁৱত মাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন এটা বন্যহস্তীৰ পোৱালী অৰ্তনাদ ৷ আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত আছে পোৱালি হাতীটো ।
Published : October 9, 2025 at 4:36 PM IST
গোলাঘাট: শিশু অৱস্থাতে মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ দুখ কেৱল মাত্ৰ সন্তানেহে বুজি পায় । এফালে যদি মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ দুখ, আনফালে অসুস্থ দেহা ৷ এনে সময়তে প্ৰয়োজন হয় পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ চিকিৎসক আৰু সেয়া হৈছে কেৱল মাত্ৰ মাতৃ ।
কিন্তু বিধাতাৰ কি পৰিহাস ! খাদ্যৰ সন্ধানৰ নিশা বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত ওলাই আহি মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'বলগীয়া হৈছে এটা পোৱালি হাতী । স্থানীয় ৰাইজে আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতী পোৱালিটো প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে বন বিভাগক । ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈ হাতী পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰি পাণবাৰী বন্যপ্ৰাণী পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
এই সম্পৰ্কে গোলাঘাট আঞ্চলিক বন বিভাগৰ এজন বিষয়াই কয়, ‘‘এই হাতীৰ পোৱালিটোৱে আগৰ পৰা দুখ পাই আছিল ৷ আমি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলো । আজি মাতৃৰ সৈতে আছিল, কিন্তু ডাঙৰ গাঁত থকাৰ বাবে মাতৃ পাৰ হৈ গ'ল আৰু পোৱালি থাকি গ'ল । বৰ্তমান হাতীটো সুৰক্ষিত স্থানত খেদি আনি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ পাছত বিভাগীয়ভাৱে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা সেয়া আমি কৰিম । কেইদিনমান পূৰ্বে এই হাতী পোৱালিটো এটা গাঁতত পৰিছিল । ফলত ভৰিত দুখ পাই থকাৰ বাবে মাকৰ লগত পাৰ হ'ব নোৱাৰিলে ।’’
আনহাতে এই সম্পৰ্কে স্থানীয় এজন যুৱকে কয়, ‘‘পোৱালি হাতীটো পানী থকা নলা এটাত পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৷ মাকে উঠাবলৈ বহুতো চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু নোৱাৰিলে । আমি মুকলি ঠাইত আনি কলগছ খাবলৈ দিছো ৷ কিন্তু খাবহে পৰা নাই । আজি কেইবাদিনৰ পৰা এখন বাহঁনিত আশ্ৰয় লৈ আছে ৷ আজি ওলাই আহোঁতেই নলাত পৰে ।’’
স্থানীয় লোক আৰু বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি, ইতিমধ্যে বহুবাৰ এই হাতীৰ পোৱালিটো নলাত পৰিছে ৷ বহুবাৰ নলাৰ পৰা উঠাই আনি পোৱালিটোক যাৱতীয় চিকিৎসা প্ৰদানো কৰা হৈছে ৷ কিন্তু এইবাৰ এই পোৱালিটোৰ অৱস্থা কিছু সংকটজনক ৷
বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু এজনৰ
আনহাতে আন এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোলাঘাট । বুধবাৰে পুৱাই এইবাৰ গা ধুবলৈ যাওঁতে বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় এজন লোকৰ । গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমান্তৰ কালিয়নী নদীৰ কাষত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত মৃণাল দাস নামৰ লোকজন । ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে ।
এই সম্পৰ্কে এজন স্থানীয় লোকে কয়, "নিশা ইয়ালৈ হাতীৰ এটা জাক আহিছিল আৰু গুচি গ'ল ৷ কিন্তু এটা হাতী থাকি গ'ল ৷ সেই হাতীটোৱে আমাৰ গাঁৱৰ মৃণাল দাস নামৰ এজন ব্যক্তি গা ধুবলৈ নদীৰ পাৰলৈ আহোতেই আক্ৰমণ কৰে ৷ ফলত মৃত্যু হয় লোকজনৰ ৷"