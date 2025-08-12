গুৱাহাটী : ৰাজ্যত অব্যাহত হাতী-মানুহৰ সংঘাত । ৰাজ্য়ৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলত এই সংঘাতে জটিল ৰূপ লোৱাটো নিত্য় নৈমত্তিক ঘটনাৰ দৰে হৈ পৰিছে । এনে ভয়াৱহ সংঘাতৰ মাজতেই এতিয়া মহানগৰীৰ ৰাজপথতো গজৰাজৰ মুক্ত বিচৰণ সুলভ হৈছে । এইবাৰ গজৰাজে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি খাদ্য়বস্তু বিচাৰিলে বিলাসী বাহনৰ ভিতৰত । কেৱল সেয়াই নহয়, লণ্ডভণ্ড কৰিলে চাৰিচকীয়া বাহনখন ৷
মহানগৰীৰ সাতগাঁৱৰ এটি ভয়াৱহ দৃশ্য় । এটা প্ৰকাণ্ড বন্য়হস্তীয়ে এখন বাহনৰ ভিতৰত বিচাৰিছে খাদ্য় । বাহনখনৰ নিচেই ওচৰতে আছে বহুতো লোক । এই দৃশ্য়টো ওচৰৰ পৰাই অসহায়ভাৱে প্ৰত্য়ক্ষ কৰিছে বাহনখনৰ গৰাকীয়ে । একাংশ লোকে হাতীটো খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও তালৈ ভ্ৰূক্ষেপ নাই গজৰাজৰ ।
আমচিং অভায়ৰণ্যৰ পৰা সাতগাঁৱৰ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা বন্যহস্তীটোৱে বাহনখন বগৰাই ভিতৰৰ পৰা উলিয়ালে বাহনৰ গৰাকীয়ে অনা ফল আৰু পাচলি । এই হাতীটো আঘাতপ্ৰাপ্ত যদিও খাদ্য় বিচাৰিবলৈ এৰা নাই । আমচিং যোৰাবাটৰ দহ মাইলৰ মূল পথত অৱস্থান কৰি অঞ্চলবাসী তথা পথাচাৰীক শংকিত কৰি তুলিছে হাতীটোৱে ।
সোমবাৰে বিয়লি বন্যহস্তীটোৱে সাতগাঁও দিশৰ পৰা আমচিং যোৰাবাট দিশে গৈ থকা এখন চাৰিচকীয়া বাহন আগচি ধৰি বগৰাই দিয়ে । সৌভাগ্য ক্ৰমে AS 01 EC 8373 নম্বৰৰ বাহনখনৰ চালকজন দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে । এই হাতীটোৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে সম্প্ৰতি অধিক শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকল ।
লক্ষণীয়ভাৱে এটা বন্যহস্তী জনাঞ্চল তথা মূল পথত বিচৰণ কৰি থকা বাবে ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বনকৰ্মী নিয়োগ কৰিব লাগে যদিও স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি বনকৰ্মীসকলে সকলো সময়তে উক্ত স্থানত উপস্থিত নাথাকে । যাৰ বাবে হাতীটোৰ পৰা যি কোনো সময়ত অনাকাংক্ষিত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ শংকাত ভুগিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে । উল্লেখ্য যে বিগত ১১ মাহৰো অধিক সময় ধৰি বন্যহস্তীটোৱে আমচিং অভয়াৰণ্যৰ সমীপৱৰ্তী বীৰকুছি,পাঞ্জাবাৰী আৰু শেহতীয়াকৈ আমচিং গাঁও পঞ্চায়তৰ অঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে ।