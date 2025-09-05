পতিতালয়ৰ মাটি অবিহনে দেৱী দুৰ্গাৰ মৃন্ময় প্ৰতিমা অসম্পূৰ্ণ ! এয়া সঁচানে ?

দেৱী দুৰ্গাৰ মৃণ্ময় প্ৰতিমাত মিহলি হৈ থাকে পতিতালয়ৰ মাটি ! এয়া প্ৰকৃততে সত্য হয়নে ? কি কয় মৃৎ শিল্পীয়ে ?
গুৱাহাটী: দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী । শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে বিশেষকৈ এই সময়ছোৱাত খনিকৰ তথা মৃৎশিল্পীসকলৰ উৎসাহ-উদ্দীপনা দুগুণে চৰে । শাৰদীয় উৎসৱৰ বাবে দেৱ-দেৱীৰ মৃন্ময় প্রতিমাত প্রাণ সঞ্চাৰ কৰাৰ তাগিদাত তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে । দুৰ্গা পূজাৰ এই সময়ছোৱাত সেই নিয়মৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আলোচনাৰ বিষয় হ’ল পতিতালয়ৰ মাটি ব্যৱহাৰ । দুৰ্গা পূজাৰ সময়ছোৱাত এই বিষয়টোৱে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰে ।
আধুনিক সময়ত বহু লোকে এই বিশ্বাসক লৈ ভিন্ন মত প্ৰকাশ কৰি আহিছে । কিছুমানে এয়া এক 'অন্ধবিশ্বাস' বুলি খণ্ডন কৰে, আনহাতে একাংশই ই সমাজত এক ইতিবাচক বার্তা প্ৰচাৰ কৰি আছে বুলি মানে । প্ৰকৃততে পতিতালয়ৰ মাটি দুৰ্গা মূৰ্তিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় নে নহয়, কি কয় মৃৎ শিল্পীয়ে ?
এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাণ্ডুৰ মৃৎ শিল্পী দিপীকা পালে কয়,"দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত পতিতালয়ৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰাটো সত্য কথা । আমি পতিতালয়ৰ মাটি কিনি আনো । য'ত মূৰ্তি বনোৱা সামগ্ৰীবোৰ পোৱা যায় তাতে এনেকুৱা মাটিৰ দহটা পেকেট একেলগে থাকে । সেই দহটা পেকেটৰ ভিতৰত এটা পেকেটত পতিতালয়ৰ মাটি থাকে । নিয়ম অনুসৰি সামান্য মাটি দুৰ্গা মূৰ্তি বনাওতেই দিব লাগে । এই মাটি নিদিলে দুৰ্গাৰ মূৰ্তি সম্পূৰ্ণ নহয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কেইবাবছৰ আগতে মই নিজেই প্ৰমাণ পাইছোঁ । পতিতালয়ৰ মাটি দিবলৈ মই পাহৰি গৈছিলোঁ, তেতিয়া দুৰ্গা মূৰ্তিটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল । মা দুৰ্গাৰ মুখখন ফাটি ফাটি গৈছিল । পতিতালয় নাথাকিলে সমাজখন নচলিলেহেঁতেন । সমাজত ধৰ্ষণ আৰু বেছিকৈ হ'লহেঁতেন ।"
উল্লেখ্য যে ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসাৰে, পতিতালয়ৰ মাটিক শুদ্ধ বুলি গণ্য কৰা হয় । মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ সময়ত শিল্পীয়ে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ লগত পতিতালয়ৰ মাটিৰ মিহলাই মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰে । কিন্তু ইয়াৰ আধ্যাত্মিক অৰ্থতকৈও সামাজিক অৰ্থ গুৰুত্বপূৰ্ণ । সমাজে যিসকলক 'অশুদ্ধ' বুলি উপেক্ষা কৰে, সেই স্তৰৰ মানুহৰ উপস্থিতি আৰু অৱদানকো মাতৃসত্তাৰ পূজাৰ সৈতে জড়িত কৰা হৈছে । দেৱী দুর্গাৰ মূৰ্তিত পতিতালয়ৰ মাটি যোগ কৰাৰ দ্বাৰা এটা গভীৰ বাৰ্তা প্ৰকাশ পায়, মাতৃসত্তাৰ সন্মুখত সকলো সমান, শুদ্ধ–অশুদ্ধৰ বিভাজন নাই ।