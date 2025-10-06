বিষ্ণু ৰাভাই মোক কৈছিল আৰ এছ এছৰ শিক্ষা ল'বলৈ : পৃথ্বীৰাজ ৰাভা
বিপ্লৱী শিল্পীৰ জ্য়েষ্ঠ পুত্ৰ আৰ এছ এছৰ পোছাকত । পিতৃয়ে প্ৰেৰণা যোগাইছিল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱক সংঘৰ আদৰ্শ ল'বলৈ !
Published : October 6, 2025 at 6:10 PM IST
তেজপুৰ: বিপ্লৱী শিল্পী কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জ্য়েষ্ঠ পুত্ৰই হঠাতেই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱক সংঘৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা বিষয়টোৱে লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা । আঞ্চলিকতাবাদৰ ধ্বজা বহন কৰা অগপৰ বিধায়ক হৈ থকাৰ সময়তেই আৰ এছ এছৰ চিৰপৰিচিত পোছাকত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পৃথ্বীৰাজ ৰাভাক । কেৱল সেয়াই নহয়, আৰ এছ এছৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে বিধায়কগৰাকী ।
আৰ এছ এছে তেজপুৰত আয়োজন কৰা প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত বিধায়কগৰাকীক দেখা গ’ল এই ৰূপত ৷ খাকী ৰঙৰ পেন্ট, বগা চাৰ্ট আৰু মূৰত আৰ এছ এছৰ সেই বিশেষ টুপীটো ৷ তেজপুৰৰ নেহৰু ময়দানত আয়োজন কৰা এই কাৰ্যসূচীত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল ৷ তাৰ মাজতে আৰ এছ এছৰ শপত বাক্য পাঠো কৰিলে পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই ৷
ইয়াৰ পিছতেই বিধায়কগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত কয়,"মোৰ মনত পৰে মই যেতিয়া তেজপুৰ একাডেমী স্কুলত পঢ়ি আছিলো তেতিয়া আমাৰ শিক্ষাগুৰু নৰেন্দ্ৰ দেৱ শাস্ত্ৰী যিজনৰ নামত আজি এই মঞ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱক সংঘই আগবঢ়াইছে ,তেওঁ তেজপুৰ একাডেমী স্কুলৰ সন্মুখত আবেলি সময়ত স্কুল ছুটী হোৱাৰ পিছত শাখাৰ স্বয়ং সেৱকে যি কুচকাৱাজ কৰে সেয়া কৰিছিল ।"
এই প্ৰসংগতে বিধায়কগৰাকীয়ে কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱক সংঘৰ প্ৰতি সৰুতেই আকৰ্ষিত হৈছিল সেই কথা ব্যাখ্য়া কৰিলে । পিতৃয়েই তেওঁক এইক্ষেত্ৰত অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল বুলি উল্লেখ কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "মোৰ পিতৃ কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাই বাৰে বাৰে কৈছিল যে নৰেনে এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱক সংঘৰ কুচকাৱাজ কৰে, লাঠি প্ৰদৰ্শন কৰে, তই গৈ তাতে এই শিক্ষা ল'বি । মোৰ ঘৰ তেজপুৰৰ কলিবাৰীত । ঘৰত কিতাপ থৈ, খাদ্য় খাই দৌৰি দৌৰি তেজপুৰ একাডেমীলৈ আহি এই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱকৰ কুচকাৱাজ পৰিদৰ্শন কৰিছো বা শিক্ষা লাভ কৰিছো । আজি বহু বছৰৰ মূৰত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱক সংঘৰ এই শতবৰ্ষৰ অনুষ্ঠানত মোক আমন্ত্ৰণ কৰা বাবে মই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱকৰ সকলো সৰ্বভাৰতীয়, ৰাজ্য়িক আৰু তেজপুৰীয়া স্বয়ং সেৱকক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো ।"
বিধায়কগৰাকীৰ পিতৃ কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা আছিল কমিউনিষ্ট ৷ ভাৰতৰ শাসনত থকা ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰা বাবেই বিষ্ণু ৰাভাক লোৰ শিকলি লগাই কাৰাগৰালৈ নিছিল ৷ সেই কলাগুৰুৰেই পুত্ৰ বিধায়ক হোৱাৰ পিছতেই আঞ্চলিক শক্তিক মষিমূৰ কৰি আৰ এছ এছৰ শপত বাক্য পাঠ কৰিলে এইদৰে ৷ আনকি সংবাদ মাধ্যমকো জনালে এই উপস্থিতিৰ কথা ৷