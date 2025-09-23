ETV Bharat / state

মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই... ! কথাৰেও-কামেৰেও জুবিন জুবিনেই

জুবিন গাৰ্গৰ মুখাগ্নি কৰা কোন এই যুৱক ? যাক লৈ মুখ্যমন্ত্রীয়েও ব্যক্ত কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া ।

Who is this Arun Garg who gave the funeral of Zubeen Garg
জুবিন গাৰ্গৰ মুখাগ্নি কৰা অৰুণ চাচনী ওৰফে অৰুণ গাৰ্গ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 23, 2025 at 8:44 PM IST

4 Min Read
গুৱাহাটী: "মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই, মই মুক্ত, মই কাঞ্চনজংঘা..." ৰীল লাইফৰ দৰে বাস্তৱ জীৱনতো যেন মুক্ত আছিল হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ । বহুতৰে দৰে মুখাৰ আঁৰত আন এখন মুখ লুকুৱাই ৰখা নাছিল প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে । ইয়াৰ প্ৰমাণ তেওঁ দি থৈ গ'ল অন্তিম শয়নতো । দেখিলে বিশ্ববাসীয়ে ।

পঞ্চভূতত বিলীন হৈ গ'ল অসমবাসীৰ অতিকৈ আদৰৰ-মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ । আজি সকলোকে কন্দুৱাই গুচি গ'ল অজানা দেশলৈ । সোণাপুৰৰ কমাৰকুছি গাঁৱৰ হাতীমূৰা টিলাত অন্তিম আশ্ৰয় ল'লে শিল্পীগৰাকীয়ে ।

ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰৰ লগতে মুখাগ্নি কৰিলে ৰাহুল গৌতম শৰ্মা, অৰুণ গাৰ্গ আৰু ৰিতু প্ৰয়াগ গাৰ্গে (ETV Bharat Assam)

অগণিত লোকৰ অশ্ৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ মাজেৰে অগ্নিদেৱতাৰ কোলাত শুই গুচি গ'ল জোনবাইৰ দেশলৈ । শিল্পীগৰাকীক মুখাগ্নি কৰে ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰৰ লগতে আন তিনিজনে । তেওঁলোক হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ অতিকৈ মৰমৰ ৰাহুল গৌতম শৰ্মা, অৰুণ গাৰ্গ আৰু ৰিতু প্ৰয়াগ গাৰ্গ ।

জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হৈ পৰা অৰুণ গাৰ্গ (ETV Bharat Assam)

মুখাগ্নি কৰাসকলৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে চৰ্চালৈ আহিছে এটা নাম । সেই নামটো হৈছে অৰুণ গাৰ্গ । কোন এই অৰুণ গাৰ্গ । জুবিন গাৰ্গৰ ঘৰত সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি থকা অৰুণ গাৰ্গৰ আচল নাম হৈছে অৰুণ চাচনী । শিৱসাগৰৰ দৌলবাগানৰ এজন আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰা অৰুণ চাচনী । আগতে এখন বাছত কাম কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত গুৱাহাটীলৈ আহি জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালত এজন কৰ্মচাৰী হিচাপে নিয়োজিত হৈছিল যদিও জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হৈ পৰে ।

আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰা অৰুণ চাচনী (ETV Bharat Assam)

অৰুণ চাচনীয়ে জুবিন গাৰ্গ আৰু গৰিমা গাৰ্গৰ লগত কাহিলীপাৰাৰ ঘৰখনতে আছিল । জুবিন গাৰ্গৰ মৰমৰ আছিল অৰুণ চাচনী । জুবিন গাৰ্গেই অৰুণ চাচনীৰ উপাধি সলনি কৰি 'গাৰ্গ' কৰিছিল । যাৰ ফলত অৰুণ চাচনী হৈ পৰিল অৰুণ গাৰ্গ । বিগত দুদিন ধৰি সৰুসজাইত জুবিন গাৰ্গক ৰখা গ্লাচৰ ক'ফিন দিনে ৰাতিয়ে মচি থকা যুৱকজনেই আছিল অৰুণ গাৰ্গ ।

জুবিন গাৰ্গৰ লগে লগেই ফুৰিছিল অৰুণ গাৰ্গে (ETV Bharat Assam)

আজি সেই অৰুণ গাৰ্গে আপোনৰো আপোন মানুহজনৰ মুখাগ্নি কৰে । জুবিন গাৰ্গ যে সাগৰৰ দৰে বিশাল মনৰ গৰাকী আছিল সেই কথা নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । তেওঁৰ কাম আৰু চিন্তা-চেতনাই সেই কথা প্ৰতিপন্ন কৰে । মুখাগ্নিৰ পাছতে চৰ্চালৈ অহা অৰুণ গাৰ্গক লৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ।

সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"জুবিন গাৰ্গ কি আছিল, সেয়া প্ৰত্যেকেই অনুধাৱন কৰিব পাৰিছে ৷ জুবিন আছিল প্ৰকৃত শিল্পী, যিয়ে মাটি আৰু মানুহৰ কথা কৈছিল ৷ খাঁটি খোৱা, দুখীয়া-নিছলা সকলোৰে কথা চিন্তা কৰিছিল ৷ জানিব পাৰিলোঁ, আজি জুবিন গাৰ্গৰ মুখাগ্নি কৰাসকলৰ ভিতৰত আছিল এজন যুৱক ৷ সেই ল'ৰাটিক জুবিনে দান কৰিছিল এটি নতুন জীৱন, দান কৰিছিল জুবিনৰ উপাধিটোও ৷ আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰাটোৰ নাম আছিল অৰুণ চাচনী ৷ এতিয়া তেওঁৰ নাম অৰুণ গাৰ্গ ।"

জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে অৰুণ গাৰ্গ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে লিখে, "এদিন জুবিনে ল'ৰাটিক লৈ আহিছিল গুৱাহাটীলৈ ৷ জুবিনৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হৈ পৰিছিল ৷ কাহিলিপাৰাত একেলগে ৰাখিছিল জুবিন পৰিয়ালে ৷ জুবিনে অৰুণক কিমান মৰম কৰিছিল সেই 'গাৰ্গ' উপাধিটো উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰোঁতেই পৰিস্ফুট হৈছিল ৷ তেওঁ জুবিনৰ এক হিয়াৰ টুকুৰা । আজি ল'ৰাজনে মুখাগ্নি কৰোঁতে তেওঁৰ ফালে চাই ৰৈছিলোঁ এপলক । এনেধৰণৰ কৰ্মৰ বাবেও বন্দিত হৈ থাকিব জুবিন, আমাৰ মৰমৰ জুবিন ।" সঁচাকৈয়ে জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে নাথাকিলেও প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ হৃদয়ত সদায়ে জীয়াই থাকিব ।

