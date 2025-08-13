গোলাঘাট: সেয়া সময় আছিল ১৮৫৭ চন সমগ্ৰ ভাতৰ বৰ্ষত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে শাসন চলাইছিল । ঠিক তেনেদৰে অসমত বৃটিছে আহোম ৰাজত্ব ওফৰাই নিজৰ হাতলৈ লৈছিল শাসন কৰিছিল আৰু চলাই গৈছিল থলুৱা লোকৰ ওপৰত নানান অত্যাচাৰ । ঠিক তেনে সময়তে ১৮৫৭ চনত গোলাঘাট জিলাৰ ঐতিহাসিক নোগোৰা গাঁৱত থকা বৃটিছ আৰক্ষী চাউনীত ঘটিছিল অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ঘটনা । চিপাহী বিদ্ৰোহৰ মূল কাৰণসমূহ আছিল-
বৃটিছ চৰকাৰৰ দমনমূলক নীতি:
বৃটিছসকলে ভাৰতীয় লোকসকলক বিভিন্ন ধৰণে অত্যাচাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিল ।
ভূমিকৰ বৃদ্ধি:
বৃটিছ চৰকাৰে ভূমিৰ ওপৰত কৰ বৃদ্ধি কৰিছিল, যাৰ ফলত কৃষকসকলৰ জীৱন দুৰ্বিসহ হৈ পৰিছিল ।
ধৰ্মীয় কাৰণ:
বৃটিছসকলে ভাৰতীয়সকলৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাসত হস্তক্ষেপ কৰিছিল, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মাজত অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইছিল ।
সামাজিক কাৰণ:
বৃটিছসকলে ভাৰতীয় সমাজৰ নীতি-নিয়ম উলংঘা কৰিছিল আৰু ভাৰতীয়সকলক হীন জ্ঞান কৰিছিল ।
ৰাজনৈতিক কাৰণ:
বৃটিছসকলে ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত হস্তক্ষেপ কৰিছিল আৰু ভাৰতীয়সকলক তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশৰ শাসনৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল ।
সজাগতা:
চিপাহী বিদ্ৰোহে অসমৰ লোকসকলৰ মাজত বৃটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা আনিছিল ।
স্বাধীনতাৰ আকাংক্ষা:
এই বিদ্ৰোহে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ আকাংক্ষা বৃদ্ধি কৰিছিল ।
গোলাঘাটৰ নোগোৰা অঞ্চলত থকা এই চিপাহী বিদ্ৰোহৰ স্মৃতি সৌধটোৱে আজিও বৰ্ণনা কৰে অতীজৰ সেই দিনৰ কথা । নোগোৰা অঞ্চলত এই চিপাহী বিদ্ৰোহৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰি ৰাখিবলৈ স্বাধীনতাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি নোগোৰা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগত জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত ১৯৫৭ চনত এটা স্মৃতি সৌধ নিৰ্মাণ কৰা হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত উক্ত স্থানৰ পৰা নোগোৰা মধ্য ইংৰাজী আৰু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত ১০১৬ চনৰ ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীত সেই সময়ৰ অসম চৰকাৰৰ গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে উদ্বোধন কৰিছিল ।
এই সম্পৰ্কে গোলাঘাটৰ বিশিষ্ট নিৱন্ধকাৰ ড৹ অজিত বৰুৱাই কয়, "১৮৫৭ চনত মীৰাটত চিপাহীসকলে বৃটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল যিটো চিপাহী বিদ্ৰোহ বুলি জনা যায় । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন স্বাধীনতা সংগ্ৰাম বুলি অভিহিত কৰা হয় । এই চিপাহী বিদ্ৰোহ মণিৰাম দেৱানৰ নেতৃত্বত অসমত প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল । মণিৰাম দেৱানে কলকাতাত গৈ বৃটিছৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াক অসমত আহোম স্বৰ্গদেউক সসন্মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে আবেদন কৰি বিফল হ'ল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ খবৰ লাভ কৰিলে যে মীৰাটত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সূচনা হৈ আৰু সেই পৰিকল্পনা অসমত আহোম ৰজাৰ শেষৰ জন ৰজা কন্দৰ্প সিংহক খবৰ পঠিয়ালে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তাৰ পাছত কলকাতাৰ পৰা মধু মল্লিক নামৰ এজন ব্যক্তিক মণিৰাম দেৱানে অসমলৈ পঠিয়ালে আৰু কন্দৰ্প সিংহৰ বাসগৃহত গোপনে মধু মল্লিক, পিয়লি বৰুৱা, বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া, গোট খাই আলোচনা কৰিলে । সেই সময়ত বিদ্ৰোহৰ বাবে অসমত বৃটিছ চৰকাৰৰ লাইফ ইনফ্লেণ্ট বেটেলিয়ন বুলি এটা চিপাহীৰ দল আছিল ইয়াৰ মূল কাৰ্যালয় আছিল ডিব্ৰুগড়ৰ আৰু গোলাঘাটৰ নোগোৰা অঞ্চলত এটা কেম্প আছিল । যিসকলে অসমত বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰিবলৈ চিন্তা কৰিছিল তেওঁলোকে এই চিপাহী চাউনীত গৈ লগ কৰিবলৈ ল'লে ।
বৰুৱাই উল্লেখ কৰে, "ঠিক তেনেদৰে গোলাঘাটৰ নোগোৰা অঞ্চলত থকা চিপাহী চাউনীত মধু মল্লিক আৰু পিয়লি বৰুৱা দুয়োজনে গৈ চেখ ভেকুন নামৰ এজন কামাণ্ডাৰৰ দায়িত্বত এই চিপাহী চাউনী আছিল তেওঁলোকক বৃটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰি আহোম স্বৰ্গদেউক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । যাৰ ফলস্বৰূপে ১৮৫৭ চনৰ ২৯ আগষ্টত নিশা ন বজাত এই চিপাহী চাউনীত এখন সভাত সুন্দৰ সিং, ৰামপুহল সিং আদিকে সকলো চিপাহীসকলে বৃটিছ বিৰোধী সমৰসজ্জা আৰম্ভ কৰিলে ।"
ইয়াৰোপৰি বিশিষ্ট নিৱন্ধকাৰগৰাকীয়ে কয়, "স্বাধীনতা সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত তাৰ চিন স্বৰূপে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ এটা স্মৃতি স্তম্ভ ১৯৫৭ চনত স্থাপন কৰা হ'ল । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত পূৰ্বৰ স্থানৰ পৰা কিছ নিলগত নোগোৰ মধ্য ইংৰাজী আৰু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ স্মৃতি সৌধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"